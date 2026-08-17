Один QR-код вместо нескольких: что изменится для бизнеса с 1 сентября 2026 года

Что такое универсальный платежный код
Понятие универсального платежного кода закрепляется в Федеральном законе «О национальной платежной системе».
Если упростить юридическое определение, это информация в графическом или ином виде, которая позволяет покупателю получить необходимые реквизиты или ссылку на них и совершить платеж.
На практике привычным вариантом станет QR-код.
Покупатель сканирует один код и получает доступ к предусмотренным платежным вариантам.
То есть вместо ситуации:
«СБП — сканируйте этот QR, другой банк — соседний, рассрочка — третий»
появляется единая точка входа.
Кто будет оператором
Оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода становится оператор Национальной системы платежных карт.
Это принципиальная деталь.
Речь идет не о QR-коде какого-либо одного коммерческого банка.
Создается единая инфраструктура, через которую могут взаимодействовать различные участники платежного рынка.
Закон также предусматривает оказание соответствующих услуг банкам и ряду других участников без взимания платы со стороны оператора универсального платежного кода.
Какие способы оплаты будут доступны
Универсальный QR-код не означает, что у покупателя останется только один вариант оплаты.
Наоборот.
Смысл системы заключается в том, чтобы через один код предоставить доступ к различным платежным инструментам.
В зависимости от доступных сервисов это могут быть:
— Система быстрых платежей;
— платежные сервисы банков;
— сервисы рассрочки;
— цифровой рубль;
— другие предусмотренные системой варианты.
При этом конкретный набор доступных способов оплаты может зависеть от участников платежной инфраструктуры.
Поэтому универсальный QR-код правильнее воспринимать не как новый вид денег, а как единый платежный интерфейс.
А банковские карты отменят?
Нет.
Появление универсального платежного кода само по себе не означает отмену банковских карт, наличных денег или других законных способов расчетов.
Покупатель не обязан переходить исключительно на QR-платежи.
Он по-прежнему может использовать доступные ему способы оплаты.
То же самое касается цифрового рубля.
Для граждан его использование остается добровольным.
Поэтому утверждение «с сентября все будут обязаны платить через единый QR-код» неверно.
Изменения в первую очередь касаются платежной инфраструктуры.
Что произойдет с привычными QR-кодами банков
Вот здесь изменения наиболее интересны.
Федеральный закон № 248-ФЗ предусматривает использование универсального платежного кода при предоставлении клиентам цифровых реквизитов перевода или ссылки на такие реквизиты.
Банки должны подготовить свои системы к работе с новой инфраструктурой.
Для бизнеса это означает постепенный переход от множества отдельных платежных QR-кодов к единому механизму.
Но продавцу не стоит самостоятельно решать, какой QR-код теперь «правильный».
Порядок подключения конкретной торговой точки будет зависеть от взаимодействия с обслуживающим банком и платежной инфраструктурой.
Нужно ли магазину срочно менять оборудование
Самая распространенная ошибка перед вступлением любого технологического закона — начать покупать оборудование до того, как компания выяснила реальные требования.
Сам по себе универсальный QR-код не означает автоматической обязанности заменить все кассы.
QR-код может отображаться различными способами.
Например:
— на экране кассы;
— на платежном терминале;
— на дисплее;
— в электронном виде;
— иным способом, предусмотренным используемой инфраструктурой.
Поэтому сначала следует обратиться в банк или к организации, обеспечивающей прием платежей.
И только после этого принимать решение о необходимости изменения оборудования или программного обеспечения.
Что делать интернет-магазинам
Для интернет-магазина физическая наклейка с QR-кодом на кассе вообще не является основной проблемой.
Здесь важна интеграция платежного сценария на сайте или в приложении.
Покупатель оформляет заказ, переходит к оплате и получает возможность выбрать доступный способ расчета.
Следовательно, интернет-магазину стоит заранее проверить:
— платежную страницу;
— интеграцию с банком;
— CMS;
— мобильное приложение;
— API платежного провайдера;
— корректность отображения способов оплаты;
— работу возвратов.
Особенно внимательно нужно отнестись к сайтам, платежная инфраструктура которых разрабатывалась несколько лет назад и давно не обновлялась.
Универсальный QR-код и цифровой рубль — это одно и то же?
Нет.
И это одна из главных вещей, которую необходимо понимать.
Цифровой рубль — форма российской национальной валюты.
Универсальный платежный код — инструмент, позволяющий совершить платеж.
Через универсальный код можно будет получить доступ не только к цифровому рублю.
Поэтому эти понятия нельзя использовать как синонимы.
С 1 сентября 2026 года они просто начинают тесно работать вместе.
При оплате товаров, работ и услуг цифровыми рублями физическим лицом универсальный платежный код становится предусмотренным законом механизмом проведения такого перевода, если правила платформы цифрового рубля не устанавливают иное.
Все ли магазины обязаны принимать цифровой рубль с 1 сентября
Нет.
Здесь также важно не смешивать два разных изменения.
С 1 сентября 2026 года обязанность обеспечить возможность оплаты цифровыми рублями возникает у определенной категории продавцов.
На первом этапе учитываются в том числе размер выручки и характеристики банка, с которым у продавца был заключен договор приема электронных средств платежа.
Далее подключение бизнеса будет происходить поэтапно в 2027 и 2028 годах.
Поэтому наличие универсального QR-кода еще не означает, что абсолютно любой предприниматель автоматически обязан принимать цифровые рубли уже этой осенью.
Что будет с бонусами и скидками банков
Для покупателя это один из наиболее практических вопросов.
Если через универсальный QR-код доступны разные способы оплаты, возникает опасение:
«А что будет с кешбэком моего банка?»
Банк России разъясняет, что бонусы и скидки выбранного человеком способа платежа сохраняются.
Иными словами, единым становится QR-код, но это не означает автоматического исчезновения конкуренции между платежными сервисами.
Покупатель получает единый вход, а внутри выбирает подходящий ему способ оплаты.
Само появление универсального QR-кода не дает продавцу права произвольно ограничивать права потребителя.
Если законодательство обязывает конкретного продавца обеспечить определенный способ оплаты, внутреннее удобство магазина не отменяет такую обязанность.
Поэтому сотрудникам не стоит использовать формулировки:
«Через QR можно платить только нашим банком».
«Другой способ мы не принимаем».
«Цифровой рубль у нас запрещен».
Сначала необходимо определить, какие именно платежные способы продавец обязан обеспечивать в конкретной ситуации.
А уже затем выстраивать инструкции для сотрудников.
Почему проблема может возникнуть именно на кассе
Юридический отдел может прекрасно знать о новом законе.
Банк может технически подключить необходимую инфраструктуру.
IT-служба может обновить программное обеспечение.
А конфликт все равно возникнет.
Причина — кассир продолжит работать по старой инструкции.
Например, покупатель спрашивает:
«Какие способы оплаты доступны через этот QR-код?»
Сотрудник не знает и предлагает оплатить картой.
Или говорит, что QR-код предназначен исключительно для клиентов определенного банка.
Или не понимает, как действовать при ошибке платежа.
Поэтому внедрение нового платежного механизма нельзя заканчивать на уровне IT-службы.
Сотрудники, непосредственно работающие с покупателями, должны понимать хотя бы базовый порядок действий.
А если платеж списался, но магазин его не видит
Это одна из ситуаций, которые бизнесу желательно предусмотреть заранее.
Покупатель показывает списание денег.
Касса не подтверждает оплату.
Возникает вопрос: отдавать товар или ждать?
Для таких случаев компании нужен внутренний алгоритм.
Сотрудник должен понимать:
— где проверить статус операции;
— кому сообщить о сбое;
— какие сведения запросить у покупателя;
— как зафиксировать инцидент;
— в каком порядке действовать при последующем подтверждении платежа;
— как проводится возврат ошибочно полученных денежных средств.
Чем больше платежных технологий используется компанией, тем опаснее оставлять подобные ситуации на усмотрение конкретного кассира.
Что проверить бизнесу до 1 сентября
Первое — связаться с обслуживающим банком.
Уточнить, как изменения затрагивают конкретную компанию и требуется ли что-либо сделать со стороны продавца.
Второе — проверить кассовое программное обеспечение.
Особенно если QR-код формируется непосредственно кассой или терминалом.
Третье — проверить интернет-магазин и мобильное приложение.
Платежная страница должна корректно работать после обновлений банка или провайдера.
Четвертое — разобраться с цифровым рублем отдельно.
Необходимо определить, возникает ли у компании обязанность принимать его уже с 1 сентября 2026 года.
Пятое — обновить инструкции кассиров.
Сотрудники должны понимать разницу между универсальным QR-кодом, СБП и цифровым рублем.
Шестое — прописать порядок действий при сбоях.
Особенно для ситуации, когда покупатель утверждает, что деньги списаны, а продавец не видит платеж.
Седьмое — проверить договоры с банками и платежными провайдерами.
Если компания использует несколько платежных решений, важно понимать, кто отвечает за каждый участок инфраструктуры.
Нужно ли предпринимателю что-то делать прямо сейчас
Да, но начинать лучше не с покупки новых терминалов.
Первый шаг значительно проще.
Направьте запрос обслуживающему банку:
«Какие действия необходимы нашей организации в связи с введением универсального платежного кода с 1 сентября 2026 года?»
После ответа станет понятно, требуется ли:
— обновление программного обеспечения;
— изменение интеграции;
— настройка терминалов;
— заключение или изменение договора;
— дополнительные действия со стороны самой компании.
Это значительно безопаснее, чем пытаться самостоятельно интерпретировать технические требования закона.
Главное
С 1 сентября 2026 года платежный рынок начинает переходить к модели, в которой вместо множества отдельных QR-кодов используется универсальный платежный код.
Но для бизнеса важно не перепутать три разных понятия.
Универсальный QR-код — это инструмент.
СБП — один из платежных механизмов.
Цифровой рубль — форма национальной валюты.
Они могут работать вместе, но юридически это не одно и то же.
Поэтому предпринимателю сейчас стоит не снимать все старые QR-коды с кассы и не покупать новое оборудование, а обратиться в обслуживающий банк, проверить платежную инфраструктуру и определить, какие именно требования начинают действовать для его бизнеса с 1 сентября.
Иногда один запрос в банк в августе обходится значительно дешевле, чем разбираться с неработающей оплатой и недовольным покупателем в сентябре.
✔ Сохраните статью, если принимаете оплату от покупателей. Платежные изменения часто кажутся исключительно технической задачей банка или IT-службы. Но когда деньги у клиента списались, касса не увидела операцию или сотрудник не смог объяснить доступные способы оплаты, техническая проблема быстро превращается в претензию к продавцу.
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