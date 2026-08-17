Один QR-код вместо нескольких: что изменится для бизнеса с 1 сентября 2026 года

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С 1 сентября 2026 года платежный рынок начинает переходить к модели, в которой вместо множества отдельных QR-кодов используется универсальный платежный код.

Но для бизнеса важно не перепутать три разных понятия.

Универсальный QR-код — это инструмент.

СБП — один из платежных механизмов.

Цифровой рубль — форма национальной валюты.

Они могут работать вместе, но юридически это не одно и то же.

Поэтому предпринимателю сейчас стоит не снимать все старые QR-коды с кассы и не покупать новое оборудование, а обратиться в обслуживающий банк, проверить платежную инфраструктуру и определить, какие именно требования начинают действовать для его бизнеса с 1 сентября.

Иногда один запрос в банк в августе обходится значительно дешевле, чем разбираться с неработающей оплатой и недовольным покупателем в сентябре.

✔ Сохраните статью, если принимаете оплату от покупателей. Платежные изменения часто кажутся исключительно технической задачей банка или IT-службы. Но когда деньги у клиента списались, касса не увидела операцию или сотрудник не смог объяснить доступные способы оплаты, техническая проблема быстро превращается в претензию к продавцу.

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