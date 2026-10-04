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Юрист Ребик
Право
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Сделку отменили через суд — но деньги уже заплатили: Верховный Суд объяснил, что происходит дальше

Признать договор недействительным недостаточно. Суд должен решить судьбу того, что стороны уже успели получить друг от друга.

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Компания заключает сделку.

Одна сторона передает деньги.

Другая выполняет обязательства.

Позже суд устанавливает:

сделка недействительна.

У предпринимателя возникает логичный вопрос:

«Хорошо, договор отменили. А что теперь с уже переданными деньгами?»

25 сентября 2026 года Верховный Суд опубликовал свежую позицию по этой теме.

Спор касался облигаций на сумму более 13 млрд рублей и последующей реструктуризации обязательств. Соглашения о новации признали ничтожными, но суды по-разному решили вопрос о последствиях.

ВС напомнил:

нельзя просто признать сделку недействительной и оставить имущественные последствия как есть.

Сделку отменили через суд — но деньги уже заплатили: Верховный Суд объяснил, что происходит дальше

Что такое реституция

Если говорить просто, это возврат сторон в положение, существовавшее до исполнения недействительной сделки, в случаях и порядке, предусмотренных законом.

Получил имущество — возникает вопрос о его возврате.

Получил деньги — соответственно, решается вопрос о деньгах.

Но в реальных коммерческих отношениях все значительно сложнее.

Особенно если сделка исполнялась долго или в ней участвовало много лиц.

Почему спор дошел до ВС

В рассматриваемом деле после выпуска облигаций была проведена реструктуризация через новацию.

Суды признали соответствующие соглашения ничтожными.

Но возник вопрос:

что делать с денежными средствами, которые отдельные владельцы облигаций уже успели получить в рамках этих соглашений?

Верховный Суд применил последствия ничтожности в виде двусторонней реституции применительно к выплаченным средствам.

Почему предпринимателю стоит об этом знать

Потому что желание:

«Признаем договор недействительным — и все»

может привести к неожиданному финансовому результату.

Судебная победа по вопросу недействительности сделки еще не означает, что победитель просто сохранит все ранее полученное.

Нужно заранее считать последствия.

Простой пример

Компания продает оборудование за 8 млн рублей.

Покупатель платит деньги.

Получает оборудование.

Через год сделку признают недействительной.

Нельзя анализировать ситуацию только так:

«Договор исчез».

Нужно решить:

кто возвращает оборудование;

кто возвращает деньги;

что делать, если оборудование уже продано;

что делать с доходами от использования;

есть ли дополнительные требования.

То есть экономические последствия иногда важнее самого решения о недействительности.

Это особенно важно перед подачей иска

Юрист видит основание оспорить договор.

Собственник радуется:

«Подаем».

Но до суда нужно ответить еще на один вопрос:

«Что произойдет, если мы выиграем?»

Иногда после применения последствий недействительности компания сама должна вернуть крупную сумму.

И если денег уже нет, судебная победа способна создать новый кассовый разрыв.

Старые сделки тоже могут неожиданно вернуться

Особенно внимательно нужно относиться к операциям:

со связанными лицами;

с крупными активами;

с необычными условиями;

проведенным в период финансовых проблем;

где встречное исполнение уже использовано или перепродано.

Когда такую сделку начинают оспаривать через несколько лет, восстановить исходное положение бывает непросто.

Что проверить перед спором

Не только:

«Можно ли признать договор недействительным?»

Но и:

что каждая сторона получила;

сохранилось ли это имущество;

можно ли его вернуть;

сколько денег потребуется вернуть самой компании;

какие дополнительные требования могут возникнуть.

Тогда судебная стратегия становится финансово предсказуемой.

Сделку отменили через суд — но деньги уже заплатили: Верховный Суд объяснил, что происходит дальше

Главное

Свежая позиция Верховного Суда от 25 сентября напоминает бизнесу простую вещь:

недействительность сделки и последствия недействительности — это два связанных, но разных вопроса.

Поэтому хороший судебный анализ должен отвечать не только:

«Выиграем ли мы?»

Но и:

«Что конкретно каждая сторона будет возвращать после победы?»

Сохраните статью, если компания собирается оспаривать крупную сделку. Иногда главный финансовый риск находится не в самом договоре, а в последствиях его отмены спустя несколько лет.

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Юрист Ребик

Юрист Ребик

Юрист

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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