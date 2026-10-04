Сделку отменили через суд — но деньги уже заплатили: Верховный Суд объяснил, что происходит дальше

Компания заключает сделку.

Одна сторона передает деньги.

Другая выполняет обязательства.

Позже суд устанавливает:

сделка недействительна.

У предпринимателя возникает логичный вопрос:

«Хорошо, договор отменили. А что теперь с уже переданными деньгами?»

25 сентября 2026 года Верховный Суд опубликовал свежую позицию по этой теме.

Спор касался облигаций на сумму более 13 млрд рублей и последующей реструктуризации обязательств. Соглашения о новации признали ничтожными, но суды по-разному решили вопрос о последствиях.

ВС напомнил:

нельзя просто признать сделку недействительной и оставить имущественные последствия как есть.