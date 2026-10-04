Сделку отменили через суд — но деньги уже заплатили: Верховный Суд объяснил, что происходит дальше

Компания заключает сделку.
Одна сторона передает деньги.
Другая выполняет обязательства.
Позже суд устанавливает:
сделка недействительна.
У предпринимателя возникает логичный вопрос:
«Хорошо, договор отменили. А что теперь с уже переданными деньгами?»
25 сентября 2026 года Верховный Суд опубликовал свежую позицию по этой теме.
Спор касался облигаций на сумму более 13 млрд рублей и последующей реструктуризации обязательств. Соглашения о новации признали ничтожными, но суды по-разному решили вопрос о последствиях.
ВС напомнил:
нельзя просто признать сделку недействительной и оставить имущественные последствия как есть.
Что такое реституция
Если говорить просто, это возврат сторон в положение, существовавшее до исполнения недействительной сделки, в случаях и порядке, предусмотренных законом.
Получил имущество — возникает вопрос о его возврате.
Получил деньги — соответственно, решается вопрос о деньгах.
Но в реальных коммерческих отношениях все значительно сложнее.
Особенно если сделка исполнялась долго или в ней участвовало много лиц.
Почему спор дошел до ВС
В рассматриваемом деле после выпуска облигаций была проведена реструктуризация через новацию.
Суды признали соответствующие соглашения ничтожными.
Но возник вопрос:
что делать с денежными средствами, которые отдельные владельцы облигаций уже успели получить в рамках этих соглашений?
Верховный Суд применил последствия ничтожности в виде двусторонней реституции применительно к выплаченным средствам.
Почему предпринимателю стоит об этом знать
Потому что желание:
«Признаем договор недействительным — и все»
может привести к неожиданному финансовому результату.
Судебная победа по вопросу недействительности сделки еще не означает, что победитель просто сохранит все ранее полученное.
Нужно заранее считать последствия.
Простой пример
Компания продает оборудование за 8 млн рублей.
Покупатель платит деньги.
Получает оборудование.
Через год сделку признают недействительной.
Нельзя анализировать ситуацию только так:
«Договор исчез».
Нужно решить:
кто возвращает оборудование;
кто возвращает деньги;
что делать, если оборудование уже продано;
что делать с доходами от использования;
есть ли дополнительные требования.
То есть экономические последствия иногда важнее самого решения о недействительности.
Это особенно важно перед подачей иска
Юрист видит основание оспорить договор.
Собственник радуется:
«Подаем».
Но до суда нужно ответить еще на один вопрос:
«Что произойдет, если мы выиграем?»
Иногда после применения последствий недействительности компания сама должна вернуть крупную сумму.
И если денег уже нет, судебная победа способна создать новый кассовый разрыв.
Старые сделки тоже могут неожиданно вернуться
Особенно внимательно нужно относиться к операциям:
со связанными лицами;
с крупными активами;
с необычными условиями;
проведенным в период финансовых проблем;
где встречное исполнение уже использовано или перепродано.
Когда такую сделку начинают оспаривать через несколько лет, восстановить исходное положение бывает непросто.
Что проверить перед спором
Не только:
«Можно ли признать договор недействительным?»
Но и:
что каждая сторона получила;
сохранилось ли это имущество;
можно ли его вернуть;
сколько денег потребуется вернуть самой компании;
какие дополнительные требования могут возникнуть.
Тогда судебная стратегия становится финансово предсказуемой.
Главное
Свежая позиция Верховного Суда от 25 сентября напоминает бизнесу простую вещь:
недействительность сделки и последствия недействительности — это два связанных, но разных вопроса.
Поэтому хороший судебный анализ должен отвечать не только:
«Выиграем ли мы?»
Но и:
«Что конкретно каждая сторона будет возвращать после победы?»
✔ Сохраните статью, если компания собирается оспаривать крупную сделку. Иногда главный финансовый риск находится не в самом договоре, а в последствиях его отмены спустя несколько лет.
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