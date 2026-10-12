Открыли бизнес в частном доме — его могут потребовать снести? Верховный Суд защитил собственника

Предприниматель владеет частным домом.

Часть помещений использует для работы.

Принимает клиентов.

Ведет деятельность.

В какой-то момент возникают претензии со стороны органов власти.

Аргумент:

«Дом используется в коммерческих целях. Значит, его эксплуатация нарушает требования к индивидуальному жилому строительству».

Для собственника подобный спор может закончиться крайне неприятно.

Особенно если ставится вопрос не о небольшом штрафе, а о признании здания самовольной постройкой.

Именно такую ситуацию в конце сентября 2026 года рассмотрел Верховный Суд.