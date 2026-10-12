Открыли бизнес в частном доме — его могут потребовать снести? Верховный Суд защитил собственника

Предприниматель владеет частным домом.
Часть помещений использует для работы.
Принимает клиентов.
Ведет деятельность.
В какой-то момент возникают претензии со стороны органов власти.
Аргумент:
«Дом используется в коммерческих целях. Значит, его эксплуатация нарушает требования к индивидуальному жилому строительству».
Для собственника подобный спор может закончиться крайне неприятно.
Особенно если ставится вопрос не о небольшом штрафе, а о признании здания самовольной постройкой.
Именно такую ситуацию в конце сентября 2026 года рассмотрел Верховный Суд.
Что произошло
Департамент городского имущества Москвы обратился в суд с требованием признать самовольной постройкой трехэтажный частный дом.
По позиции истца, объект использовался в коммерческих целях и не соответствовал параметрам индивидуального жилищного строительства.
Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требований.
Они приняли во внимание экспертное заключение, подтверждавшее соответствие здания нормативно-техническим требованиям.
Однако кассационный суд направил дело на новое рассмотрение, указав на необходимость проведения экспертизы в государственной организации.
Собственник обратился в Верховный Суд.
Что решил Верховный Суд
ВС поддержал заявителя и отменил постановление кассации.
В сообщении от 30 сентября 2026 года Верховный Суд отметил обстоятельства, связанные с допустимостью экспертного заключения и использованием объекта собственником.
В частности, учитывалось, что заключение было подготовлено до появления соответствующего требования к проведению экспертиз, а собственник законно проживал в помещении и осуществлял деятельность, не нарушающую права других граждан.
Это важная позиция.
Но ее нельзя трактовать как разрешение открывать любой бизнес в любом жилом доме.
Почему жилое помещение вообще можно использовать для работы
Статья 17 Жилищного кодекса РФ допускает использование жилого помещения для профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности гражданами, законно в нем проживающими.
Но при соблюдении установленных условий.
Такая деятельность не должна нарушать права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение.
Именно поэтому ситуация с небольшим домашним кабинетом принципиально отличается от ситуации, когда частный дом фактически превращают в производственный цех.
Пример
Предприниматель живет в собственном доме.
В отдельной комнате организовал кабинет.
Проводит онлайн-консультации.
Работает с документами.
Иногда принимает одного клиента по предварительной записи.
Это одна ситуация.
А теперь другой вариант.
В доме организовано производство с постоянной погрузкой товара.
На участке регулярно работают грузовики.
Соседи жалуются на шум.
Помещения существенно перестроены.
Назначение объекта фактически изменилось.
Юридическая оценка двух ситуаций не будет одинаковой.
Где проходит граница
Собственнику важно оценить несколько обстоятельств.
Первое — характер деятельности.
Работа за компьютером и промышленное производство создают совершенно разную нагрузку на помещение.
Второе — права соседей.
Шум, транспорт, запахи и иные последствия могут стать предметом самостоятельных претензий.
Третье — строительные требования.
Даже если деятельность допустима, это не освобождает от соблюдения правил реконструкции и эксплуатации здания.
Четвертое — земельный участок.
Необходимо учитывать его вид разрешенного использования и специальные требования к конкретному виду деятельности.
Почему это важно предпринимателям
Небольшой бизнес часто начинается дома.
Сначала собственник работает самостоятельно.
Потом появляются сотрудники.
Клиентов становится больше.
Возникает необходимость хранить товары.
И постепенно домашний кабинет превращается в полноценный коммерческий объект.
Но юридический статус недвижимости при этом остается прежним.
Именно на этой стадии могут возникнуть проблемы.
А если налоговая зарегистрировала ИП по домашнему адресу?
Это не означает, что любая деятельность по этому адресу автоматически разрешена.
Государственная регистрация предпринимателя и допустимость конкретного использования недвижимости — разные вопросы.
Поэтому нельзя рассуждать так:
«Раз ИП зарегистрирован, значит, я могу открыть здесь что угодно».
Нужно учитывать характер деятельности и требования к объекту.
Что проверить владельцу дома
Если часть жилого объекта используется для бизнеса, стоит проверить:
соответствует ли фактическая деятельность назначению помещения;
не нарушаются ли права соседей;
не проводилась ли незаконная реконструкция;
соблюдаются ли строительные и санитарные требования;
есть ли ограничения, связанные с земельным участком.
При серьезном споре важную роль могут сыграть техническая документация и экспертные заключения.
Почему дело Верховного Суда интересно еще и с точки зрения доказательств
В этом споре существенное значение имел вопрос о том, какая экспертиза могла использоваться судом.
Кассационная инстанция потребовала провести новое исследование в государственной организации.
Однако Верховный Суд учел, что первоначальное заключение было подготовлено до введения соответствующего требования.
Это напоминание о важном принципе:
при разрешении спора нужно учитывать не только содержание документа, но и правовые правила, действовавшие в момент его подготовки.
Главное
Использование частного дома для предпринимательской деятельности не означает автоматически, что дом стал самовольной постройкой.
Но и безусловного разрешения на любую коммерческую деятельность закон не дает.
Нужно оценивать:
что именно делает предприниматель;
какие требования действуют для помещения и участка;
не нарушаются ли права других граждан;
есть ли строительные нарушения.
Свежая позиция Верховного Суда показывает, что подобные споры требуют анализа конкретных обстоятельств, а не одного формального вывода: «раз есть бизнес — значит, дом используется незаконно».
✔ Сохраните статью, если используете частный дом для работы или планируете организовать в нем небольшой бизнес. Лучше проверить допустимость деятельности заранее, чем выяснять ее в суде после претензий соседей или органов власти.
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