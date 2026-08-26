Полная стоимость кредита для ИП: что должен знать бухгалтер, прежде чем подписывать

Реклама кредитного продукта для ИП почти всегда оперирует одной цифрой — «ставкой от X%». Профессионалу, который работает с заемщиком-предпринимателем, эту цифру стоит читать как сигнал: здесь что-то спрятано.

Реклама кредитного продукта для ИП почти всегда оперирует одной цифрой - «ставкой от X%». Профессионалу, который работает с заемщиком-предпринимателем, эту цифру стоит читать как сигнал: здесь что-то спрятано. Что именно - разберем по нормативке и по методологии оценки. Я двенадцать лет строил скоринг руками, так что зайду со стороны кухни, а не витрины.

ПСК - обязательное раскрытие, а не маркетинговый выбор

Расчет и раскрытие полной стоимости кредита обязательны по статье 6 Федерального закона N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Для кредитов физлицам и ИП, подпадающих под 353-ФЗ, ПСК указывается в договоре в квадратной рамке на первой странице - крупным шрифтом, в процентах годовых и в денежном выражении. Замолчать ее нельзя. Рекламную ставку банк конструирует как угодно, а ПСК жестко задана нормативом.

Что входит в ПСК: сумма основного долга, проценты, платежи в пользу кредитора (комиссии за выдачу, обслуживание), платежи третьим лицам, если они являются условием выдачи (страхование, нотариус), и ряд других позиций по перечню из части 4 той же статьи. Что не входит: платежи, зависящие от поведения заемщика (штрафы, пени за просрочку), и сопутствующие услуги, от которых заемщик вправе отказаться без изменения условий основного договора.

Давайте посчитаем, что значит расхождение рекламной ставки и ПСК на практике. Трехлетний кредит на 5 млн руб., разница в 2 процентных пункта - это около 180 000 руб. переплаты по аннуитету. Откуда цифра: функция ПЛТ в Excel, минута работы, подставьте свои параметры и проверьте. 180 000 руб. - это уже параметр решения уровня оформления.

Как банк читает заемщика-ИП: двойной контур

Здесь методология принципиально отличается от оценки юрлица. ИП с точки зрения кредитной истории - физическое лицо. 218-ФЗ объединяет личную кредитную историю Иванова-физлица и кредитную историю Иванова-ИП: и то, и другое аккумулируется в одном субъекте. 218-ФЗ относит ИП к субъектам кредитных историй как физических лиц (определения - в статье 3).

Кредитор оценивает два контура одновременно. Предпринимательский: выручка, долговая нагрузка бизнеса, качество обслуживания кредитов компании. Личный: платежная дисциплина по ипотеке, картам, потребкредитам собственника. Просрочка по личной кредитке предпринимателя ложится туда же, где банк смотрит на его бизнес. По моему опыту в скоринге - я сидел в этих выгрузках, НБКИ и ОКБ, переменные, веса - пересечение двух контуров в одном физлице было одним из ключевых сигналов при оценке ИП. Это из практики, не из методички.

Для бухгалтера или финдира отсюда вытекает конкретное действие при подготовке заявки на бизнес-кредит: смотреть не только на управленческую и налоговую отчетность, но и на личную кредитную историю собственника. Один субъект - одна репутация в БКИ.

ПДН для ИП и нестабильный доход

Здесь важно развести два разных расчета, которые часто валят в одну кучу.

Первый - показатель долговой нагрузки (ПДН) по Указанию Банка России N 4892-У: отношение ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам к среднемесячному доходу. Этот ПДН обязателен к расчету с 2019 года при выдаче потребительских кредитов. Если ИП берет кредит, квалифицированный как потребительский, - норматив применяется, ПДН считается по задекларированному доходу.

Второй - оценка кредитного риска по бизнес-займу. Здесь 4892-У формально не действует: банк считает по собственной методологии и формирует резервы по Положению ЦБ N 590-П. Логика похожая - берется доход за период, обычно 12 месяцев по декларации, и смотрится его устойчивость.

А устойчивости у дохода предпринимателя по природе мало: сезонность, разовые крупные заказы, кассовые разрывы. Был в прошлом году жирный контракт, который не повторится, - расчетный показатель выйдет оптимистичнее реального. Открыто это банки нигде не пишут, но по моему опыту в скоринге они закладывают дисконт к доходу ИП именно потому, что его устойчивость ниже, чем у наемника с постоянным окладом. Оговорюсь честно: это моя оценка по косвенным признакам, процитировать норматив тут нечего. Итог при этом виден в цифрах - ИП при сопоставимом с наемником доходе нередко получает худшие условия или пониженный лимит, и это оседает в ПСК.

Что конкретно проверять

Минимальный контрольный список по формальным параметрам:

- Указана ли ПСК в договоре в квадратной рамке на первой странице - требование части 1 статьи 6 353-ФЗ. Нет ее или упрятана в приложение - повод поставить вопрос.

- Соответствует ли ПСК среднерыночному значению, которое Банк России публикует ежеквартально на cbr.ru. ПСК не может превышать его более чем на треть - часть 11 статьи 6 353-ФЗ.

- Учтены ли в ПСК все обязательные платежи: страхование как условие выдачи, единоразовые комиссии, обслуживание счета, если оно прописано как условие кредита.

- Как квалифицирован кредит: потребительский (под 353-ФЗ) или предпринимательский? На кредиты ИП под цели бизнеса 353-ФЗ может не распространяться - и тогда обязательного раскрытия ПСК по его нормам нет. Здесь, честно скажу, граница размыта: банки по-разному квалифицируют одни и те же продукты, и судебная практика по этому стыку неоднородна. Посмотрите назначение кредита в договоре: при формулировке «на предпринимательские цели» 353-ФЗ формально не работает, и тогда эффективную ставку придется считать самому.

Итог

ПСК - единственная юридически стандартизированная метрика стоимости кредита, которая не дает спрятать часть цены за пределы ставки. Для ИП к ней добавляется специфика двойного скорингового контура и волатильность дохода, бьющая по расчетному ПДН. У хорошей цифры в кредитном договоре есть адрес: закон, норматив, собственный расчет. У рекламной ставки адреса нет - и это все, что про нее нужно знать.