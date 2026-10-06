Кто надзирает за бюро кредитных историй: реестр Банка России и статус «квалифицированное БКИ»

На вебинарах для финдиректоров и ИП раз в несколько встреч всплывает один и тот же вопрос: бюро кредитных историй - это чья-то частная контора, кто вообще следит, что она не химичит с данными моей компании? Вопрос закономерный. БКИ - коммерческое юридическое лицо, а не государственный орган, и доверие к нему держится на законе - 218-ФЗ.

На вебинарах для финдиректоров и ИП раз в несколько встреч всплывает один и тот же вопрос: бюро кредитных историй - это чья-то частная контора, кто вообще следит, что она не химичит с данными моей компании? Вопрос закономерный. БКИ - коммерческое юридическое лицо, а не государственный орган, и доверие к нему держится на законе - 218-ФЗ.

Откроем первоисточник. По статье 15 закона реестр бюро кредитных историй ведет Банк России. Работать как БКИ без включения в этот реестр нельзя - это будет незаконной деятельностью. Внесение в реестр - это постоянный контроль: у Банка России есть право проверять бюро, выносить обязательные предписания и, если бюро систематически нарушает порядок работы с данными, исключать его из реестра (статья 14, статья 15 часть 10). Причем при закрытии бюро хранившиеся в нем истории сохраняются - для их передачи предусмотрена отдельная процедура.

Дальше начинается то, из-за чего в теме путаются даже профессионалы. В 218-ФЗ есть отдельный статус - “квалифицированное бюро кредитных историй” (статья 15.1). Его часто принимают за рейтинг надежности: “главное” бюро, “проверенное” бюро. Статус узкий и технический: Банк России признает бюро квалифицированным, если оно отвечает установленным критериям - конкретика в Положении Банка России №743-П от 04.12.2020 - и оказывает дополнительную услугу: предоставляет кредиторам сведения о среднемесячном платеже субъекта кредитной истории. Когда я сам сидел в скоринге, долговую нагрузку банки считали именно по этому показателю.

И вот здесь у статуса появляется практический смысл. Кредитная история человека - в том числе ИП, для которого личная КИ и КИ бизнеса по сути одна история одного физлица, - обычно лежит сразу в нескольких бюро: разные кредиторы отчитываются в разные БКИ. Точную цифру никто не публикует, но по моему опыту это чаще два-три бюро одновременно. Если банк при выдаче кредита ИП или при оценке поручителя-собственника считает долговую нагрузку по данным только одного бюро, картина будет неполной: платежи по кредиту, оформленному через кредитора, который отчитывался в другое бюро, просто выпадут из расчета. Квалифицированный статус для того и введен - чтобы бюро могло агрегировать сведения о среднемесячных платежах шире собственной базы.

Список меняется - точное число квалифицированных бюро стоит проверять на дату. Банк России публикует такие решения отдельными пресс-релизами: так, одно из бюро получило статус квалифицированного еще в июне 2021 года. На сентябрь 2026 квалифицированных бюро три. Цифра важна, если вы выбираете, через какое бюро сверять данные для расчета долговой нагрузки - своей или контрагента.

Тут же стоит развести два разных надзора - их обычно валят в одну кучу. Банк России как регулятор проверяет само бюро: как оно ведет базу, защищает данные, соблюдает порядок работы с источниками формирования истории. Банк-кредитор, который эту историю запрашивает и на ее основе принимает решение о выдаче, - совсем другой объект надзора, у него своя лицензия и свой надзорный блок ЦБ. Бюро отвечает за качество и сохранность данных. Решение по кредиту - это уже зона кредитора.

Практический вывод для финдиректора или ИП простой. Прежде чем платить сервису, который предлагает “проверить кредитную историю бизнеса” или “рассчитать долговую нагрузку” - а тот же реестр Банк России дает даром, без регистрации, - стоит на минуту туда заглянуть и убедиться, что бюро вообще в нем числится. Если речь о точном расчете долговой нагрузки - собственной или контрагента, - имеет смысл уточнить, квалифицированное ли это бюро и на данных скольких источников оно на самом деле считает средний платеж. А если бюро вдруг исключили из реестра - паниковать рано, но узнать, куда передана хранившаяся там история, обязательно: у Банка России эта процедура прописана отдельно.

• Реестр БКИ - на сайте Банка России, без регистрации. Смотрите его до того, как довериться сервису.

• Статус “квалифицированное” - техническая допуслуга: такое бюро дополнительно считает среднемесячный платеж для долговой нагрузки. К общей надежности бюро это не относится.

• Один человек, включая ИП, обычно значится сразу в нескольких БКИ, так что расчет по одному бюро может занижать реальную нагрузку.

• Исключение бюро из реестра не стирает хранившиеся там истории - для них есть отдельная процедура передачи. Узнать, куда ушли данные, стоит в любом случае.