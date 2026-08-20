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Светлана Сатина
Саморазвитие
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Почему все так боятся цифрового рубля? Цифровизация не убивает бухгалтера. Она меняет его

«Честный ЗНАК», ЭЦП, маркетплейсы, ЭПД, цифровой рубль — это не страшно. Это просто новые правила игры.

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Почему все так боятся цифрового рубля? Цифровизация не убивает бухгалтера. Она меняет его

Коллеги, за последние пару недель мы выпустили несколько материалов про цифровизацию. «Честный ЗНАК», ЭЦП, ЭПД, цифровой рубль, маркетплейсы. В комментариях — оживленно. Люди спрашивают, спорят, обсуждают.

Помню, еще лет 10 назад говорили, что бухгалтеры скоро не понадобятся. Программы все сделают сами. А мы все еще здесь))) И никуда не уходим.

Да, очень сильно изменился функционал. И не только у нас — это тренд для многих профессий. Врачи, юристы, педагоги — все проходят через это.

Стереотипный бухгалтер «в очках, со строгим видом и решающим мнением» — он, конечно, остается в мемах. Но реальность другая. Теперь важно не только знать законы и бухгалтерские правила, но и уметь работать с цифровыми инструментами, понимать логику взаимодействия с информационными системами (ГИС) и платформами. И конечно чувствовать тренды проверок.

А еще — постоянно учиться. Без этого никак. Потому что правила меняются быстрее, чем мы привыкли.

И вот что я для себя как главред и как налоговый консультант в прошлом вынесла: у главбуха сегодня должны быть четыре опоры.

Знание правовой базы — это реально база, без нее никуда. Но этого уже недостаточно.

Умение учиться — не раз в год на курсах, а постоянно. Читать, смотреть, вникать, пробовать.

Критическое мышление — не верить первому попавшемуся ответу, перепроверять, анализировать.

Стрессоустойчивость — потому что цифровизация не отменяет дедлайны, требования из ФНС и внезапные изменения.

Это не «скиллы» ради модных слов. Это инструменты, которые помогают оставаться в профессии и чувствовать себя уверенно.

А вы как думаете? Какие качества сейчас спасают вас в работе? Что помогает не бояться цифровизации, а использовать ее в свою пользу?

Обсудим в комментариях.

Информации об авторе

Светлана Сатина

Светлана Сатина

Главный редактор Клерк.Система в Клерк.Ру

3 подписчика12 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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