Почему все так боятся цифрового рубля? Цифровизация не убивает бухгалтера. Она меняет его

«Честный ЗНАК», ЭЦП, маркетплейсы, ЭПД, цифровой рубль — это не страшно. Это просто новые правила игры.

Коллеги, за последние пару недель мы выпустили несколько материалов про цифровизацию. «Честный ЗНАК», ЭЦП, ЭПД, цифровой рубль, маркетплейсы. В комментариях — оживленно. Люди спрашивают, спорят, обсуждают.

Помню, еще лет 10 назад говорили, что бухгалтеры скоро не понадобятся. Программы все сделают сами. А мы все еще здесь))) И никуда не уходим.

Да, очень сильно изменился функционал. И не только у нас — это тренд для многих профессий. Врачи, юристы, педагоги — все проходят через это.

Стереотипный бухгалтер «в очках, со строгим видом и решающим мнением» — он, конечно, остается в мемах. Но реальность другая. Теперь важно не только знать законы и бухгалтерские правила, но и уметь работать с цифровыми инструментами, понимать логику взаимодействия с информационными системами (ГИС) и платформами. И конечно чувствовать тренды проверок.

А еще — постоянно учиться. Без этого никак. Потому что правила меняются быстрее, чем мы привыкли.

И вот что я для себя как главред и как налоговый консультант в прошлом вынесла: у главбуха сегодня должны быть четыре опоры.

Знание правовой базы — это реально база, без нее никуда. Но этого уже недостаточно.

Умение учиться — не раз в год на курсах, а постоянно. Читать, смотреть, вникать, пробовать.

Критическое мышление — не верить первому попавшемуся ответу, перепроверять, анализировать.

Стрессоустойчивость — потому что цифровизация не отменяет дедлайны, требования из ФНС и внезапные изменения.

Это не «скиллы» ради модных слов. Это инструменты, которые помогают оставаться в профессии и чувствовать себя уверенно.

А вы как думаете? Какие качества сейчас спасают вас в работе? Что помогает не бояться цифровизации, а использовать ее в свою пользу?

Обсудим в комментариях.