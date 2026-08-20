Почему все так боятся цифрового рубля? Цифровизация не убивает бухгалтера. Она меняет его
«Честный ЗНАК», ЭЦП, маркетплейсы, ЭПД, цифровой рубль — это не страшно. Это просто новые правила игры.
Коллеги, за последние пару недель мы выпустили несколько материалов про цифровизацию. «Честный ЗНАК», ЭЦП, ЭПД, цифровой рубль, маркетплейсы. В комментариях — оживленно. Люди спрашивают, спорят, обсуждают.
Помню, еще лет 10 назад говорили, что бухгалтеры скоро не понадобятся. Программы все сделают сами. А мы все еще здесь))) И никуда не уходим.
Да, очень сильно изменился функционал. И не только у нас — это тренд для многих профессий. Врачи, юристы, педагоги — все проходят через это.
Стереотипный бухгалтер «в очках, со строгим видом и решающим мнением» — он, конечно, остается в мемах. Но реальность другая. Теперь важно не только знать законы и бухгалтерские правила, но и уметь работать с цифровыми инструментами, понимать логику взаимодействия с информационными системами (ГИС) и платформами. И конечно чувствовать тренды проверок.
А еще — постоянно учиться. Без этого никак. Потому что правила меняются быстрее, чем мы привыкли.
И вот что я для себя как главред и как налоговый консультант в прошлом вынесла: у главбуха сегодня должны быть четыре опоры.
Знание правовой базы — это реально база, без нее никуда. Но этого уже недостаточно.
Умение учиться — не раз в год на курсах, а постоянно. Читать, смотреть, вникать, пробовать.
Критическое мышление — не верить первому попавшемуся ответу, перепроверять, анализировать.
Стрессоустойчивость — потому что цифровизация не отменяет дедлайны, требования из ФНС и внезапные изменения.
Это не «скиллы» ради модных слов. Это инструменты, которые помогают оставаться в профессии и чувствовать себя уверенно.
А вы как думаете? Какие качества сейчас спасают вас в работе? Что помогает не бояться цифровизации, а использовать ее в свою пользу?
Обсудим в комментариях.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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