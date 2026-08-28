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🔴 Бесплатный вебинар: "Бухгалтер IT компании IT-льготы под прицелом ФНС"
Светлана Сатина
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☀️Август. Вы возвращаетесь из отпуска, а мы вам — подарок

Чтобы нырять в работу было не так обидно.

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☀️Август. Вы возвращаетесь из отпуска, а мы вам — подарок

Коллеги, август — время, когда даже самые стойкие бухгалтеры начинают оглядываться на календарь и вздыхать: «Ну вот, опять...».

Отпуска заканчиваются. Море уходит в прошлое. Впереди — отчёты, дедлайны и внезапные послания из ФНС.

Чтобы вход в рабочий ритм был чуть мягче, мы запускаем специальное предложение в Клерк.Системе до конца августа.

В Клерк.Системе собрано всё, что нужно для ежедневной работы: разборы законов, мини-курсы, календарь бухгалтера, проверка контрагентов, онлайн-бухгалтерия, калькуляторы, записи вебинаров, конспекты и ИИ-помощник на GPT-5 без VPN. И никакой рекламы на сайте.

Всё это — по специальной цене до 31 августа 2026 года:

  • подписка на 1 месяц — 499 2 490

  • на 6 месяцев — 2 690 6 400 ₽  

  • на 12 месяцев — 4 790 11 400 ₽  

Это разовое предложение на август.

Никаких обязательств. Просто попробовать.

Выбирайте тариф и тестируйте до конца лета.

Дата публикации: 28.08.2026, 09:28

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Информации об авторе

Светлана Сатина

Светлана Сатина

Главный редактор Клерк.Система в Клерк.Ру

3 подписчика13 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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