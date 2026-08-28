☀️Август. Вы возвращаетесь из отпуска, а мы вам — подарок
Чтобы нырять в работу было не так обидно.
Коллеги, август — время, когда даже самые стойкие бухгалтеры начинают оглядываться на календарь и вздыхать: «Ну вот, опять...».
Отпуска заканчиваются. Море уходит в прошлое. Впереди — отчёты, дедлайны и внезапные послания из ФНС.
Чтобы вход в рабочий ритм был чуть мягче, мы запускаем специальное предложение в Клерк.Системе до конца августа.
В Клерк.Системе собрано всё, что нужно для ежедневной работы: разборы законов, мини-курсы, календарь бухгалтера, проверка контрагентов, онлайн-бухгалтерия, калькуляторы, записи вебинаров, конспекты и ИИ-помощник на GPT-5 без VPN. И никакой рекламы на сайте.
Всё это — по специальной цене до 31 августа 2026 года:
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2 490₽
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Это разовое предложение на август.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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