☀️Август. Вы возвращаетесь из отпуска, а мы вам — подарок

Чтобы нырять в работу было не так обидно.

Коллеги, август — время, когда даже самые стойкие бухгалтеры начинают оглядываться на календарь и вздыхать: «Ну вот, опять...».

Отпуска заканчиваются. Море уходит в прошлое. Впереди — отчёты, дедлайны и внезапные послания из ФНС.

Чтобы вход в рабочий ритм был чуть мягче, мы запускаем специальное предложение в Клерк.Системе до конца августа.

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