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Светлана Сатина
Обзор сервисов для бухгалтеров
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Разбор под заказ: мы работаем по вашим запросам

Коллеги, у нас в Клерк.Системе есть один инструмент, который я особенно ценю. Мы называем его «разбор под заказ».

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Разбор под заказ: мы работаем по вашим запросам

Работает просто: читатель присылает тему — мы делаем по ней подробный разбор, публикуем и отправляем ссылку заказчику.

Иногда, если тема очень востребованная, мы делаем материалы для вас не только через «Заказать разбор». Например, этот чек-лист по работе с «Честным ЗНАКом» появился по запросу читательницы из этого блога, который она озвучила в комментариях. Мы опубликовали его в открытом доступе — в сообществе «Система и Школа для бухгалтеров» на форуме. Но гораздо удобнее все-таки работать с материалами внутри подписки

Как заказать разбор — а также мини-курс или вебинар 

В Клерк.Системе: в разделе «Разборы законов» есть кнопка «Заказать разбор». По ней для подписчиков открывается простая форма. Можно указать тему не только желаемого разбора, но и мини-кура или вебинара.

За июль и август мы уже опубликовали несколько таких разборов по заказам читателей. Вот они:

Сейчас в работе ещё один разбор по заказу читателя: учет покупки и реализации прав на использование российского лицензионного ПО в 1С:Бухгалтерия. Тоже специфичный, интересный и сложный запрос.

Мне кажется, это отличный вариант. Он показывает, что мы не просто штампуем материалы по расписанию, а действительно слышим, что вас волнует.

Если у вас есть тема, с которой хотите разобраться — заходите в раздел «Разборы законов», нажимайте «Заказать разбор» и пишите. Мы читаем все запросы и берем в работу самые актуальные и сложные. Если вы пока что не подписчик Системы, все равно пишите в комментариях к этому посту, какие вопросы бухгалтерской и налоговой тематики для вас важны — мы все читаем и принимаем во внимание.   

А пока пойду готовить новый разбор про ПО. Обещаю, будет полезно.

P.S. Напоминаю, что сегодня, 31 августа, последний день, когда подписку на Клерк.Систему можно оформить по очень привлекательной цене 499 руб/месяц вместо 2 490 руб.  

Информации об авторе

Светлана Сатина

Светлана Сатина

Главный редактор Клерк.Система в Клерк.Ру

3 подписчика15 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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