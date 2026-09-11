ЭТрН: контрагент не подписал, интернета нет, водитель в шоке. Кто виноват?

Коллеги, с 1 сентября ЭТрН обязательны. И у всех один и тот же список вопросов.

Штрафы. Ространснадзор штрафует уже сейчас — или пока предупреждает? И за что конкретно: за отсутствие документа или за ошибку в нем?

Получение товара. Вы просто получаете заказ. Вам вообще нужен ЭПД? Или это проблема поставщика?

Контрагент. Не подключился. Не подписал. Подписал криво. Ответственность — чья?

Интернет. Нет связи в месте погрузки. Что делать?

Водители. Как научить человека за рулем работать с ЭПД в мобильном приложении?

Универсальных ответов пока нет — практика только формируется.

Что уже есть в Клерк.Системе на тему ЭПД/ЭТрН:

Что выйдет скоро:

журнал ЭПД в 1С, заполнение и отправка

инструкция для водителя по мобильному приложению

проверка готовности базы

транзитная торговля и работа через транспортную компанию

выбор оператора ГИС ЭПД, МЧД

поломка, замена водителя, отказ грузополучателя

чек-листы по НДС, расходам и рискам

Нужен разбор под вашу ситуацию? В Системе на экране «Разборы законов» есть кнопка «Заказать разбор». Пишете тему — мы делаем материал и присылаем ссылку. Если ваша ситуация с ЭТрН нестандартная, это самый быстрый способ получить ответ.

Голосуем — что болит сильнее всего.

И напишите свою историю. Где застряли? Что пошло не так?

По вашим ответам определим, что выпускать первым.