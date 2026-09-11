ЭТрН: контрагент не подписал, интернета нет, водитель в шоке. Кто виноват?
Коллеги, с 1 сентября ЭТрН обязательны. И у всех один и тот же список вопросов.
Штрафы. Ространснадзор штрафует уже сейчас — или пока предупреждает? И за что конкретно: за отсутствие документа или за ошибку в нем?
Получение товара. Вы просто получаете заказ. Вам вообще нужен ЭПД? Или это проблема поставщика?
Контрагент. Не подключился. Не подписал. Подписал криво. Ответственность — чья?
Интернет. Нет связи в месте погрузки. Что делать?
Водители. Как научить человека за рулем работать с ЭПД в мобильном приложении?
Универсальных ответов пока нет — практика только формируется.
Что уже есть в Клерк.Системе на тему ЭПД/ЭТрН:
Чек-листы: нужна ли ТН в вашей ситуации, что включить в регламент по ЭТрН, когда можно бумажную ТН.
Разборы: штрафы за ЭТрН 2026, ГосЛог и переход на ЭПД, как работать с перевозочными документами с 1 сентября 2026 г.
Инструкции: как создать ЭТрН из заказа-заявки и по реализации в 1С.
Что выйдет скоро:
журнал ЭПД в 1С, заполнение и отправка
инструкция для водителя по мобильному приложению
проверка готовности базы
транзитная торговля и работа через транспортную компанию
выбор оператора ГИС ЭПД, МЧД
поломка, замена водителя, отказ грузополучателя
чек-листы по НДС, расходам и рискам
Нужен разбор под вашу ситуацию? В Системе на экране «Разборы законов» есть кнопка «Заказать разбор». Пишете тему — мы делаем материал и присылаем ссылку. Если ваша ситуация с ЭТрН нестандартная, это самый быстрый способ получить ответ.
Голосуем — что болит сильнее всего.
И напишите свою историю. Где застряли? Что пошло не так?
По вашим ответам определим, что выпускать первым.
Что по ЭТрН беспокоит сильнее всего
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