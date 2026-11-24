Когда выплаты больничных и «декретных» были удобнее для работодателя и бухгалтера?
У нас на днях развернулась интересная дискуссия: подключайтесь.
Коллеги, мы недавно выпустили разбор про пособие по беременности и родам. А в комментариях развернулась дискуссия в комментариях: как удобнее — когда больничные и «декретные» платил работодатель или когда платит СФР?
Кстати, я отлично помню времена, когда пособие платил не фонд, а работодатель. Будучи финансистом крупной организации, видела этот процесс изнутри. Больничные начисляли свои же бухгалтеры по зарплате, у которых всегда можно было уточнить детали. Я болела редко, но пособия по беременности получала.
Аргументы «раньше было лучше»:
1. Для мелкой фирмы это были свои, но понятные деньги. Посчитал и выплатил, на том и точка. Без ожидания возмещения.
2. Если больничный окажется не нужен, раньше это было проще. Выбросил — и все. Сейчас все равно нужно что-то отвечать фонду.
3. Ну и главный аргумент от наших пользователей: если это обычный больничный, который укладывался в обычный ФОТ, удобнее платить самим.
Аргументы «лучше как сейчас»:
1. Для бизнеса отпала необходимость платить свои деньги. Для мелкой фирмы это достаточно ощутимая сумма.
2. Отпала нудная процедура последующего возмещения. Один из комментаторов привел в пример цифры по реестру документов за 3 месяца — 107 позиций на 122 листах. Впечатляет.
3. Сейчас участие сводится к подтверждению дней отсутствия и заполнению страхового стажа для СФР.
4. А если говорить о крупных выплатах (по уходу за ребенком, при рождении), то однозначно лучше сейчас. Деньги приходят напрямую, без участия бухгалтера.
А вы как считаете? Чего вам не хватает в текущей системе, а что — наоборот, спасает?
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Как удобнее в плане оплаты больничных и «декретных» — как раньше или как сейчас?
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