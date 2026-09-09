ИНН с 2026 года: что меняется в номере и какие поля придется править

У ИНН есть адрес. Первые две цифры — регион, следующие две — инспекция, которая номер выдала. С 1 января 2026 года вторая пара перестает означать хоть что-нибудь.

У ИНН есть адрес. Первые две цифры — регион, следующие две — инспекция, которая номер выдала. С 1 января 2026 года вторая пара перестаёт означать хоть что-нибудь.

Знакомый главбух за двадцать лет не удивился ни одному приказу, но инспекцию по четырём цифрам называл раньше, чем открывался справочник. Этим он тихо гордился. Навык уходит на пенсию раньше него.

Две первые цифры — это координата, а не просто номер

Сам приказ — ЕД-7-14/559 от 26 июня 2025 года. ИНН никто не отменяет: ваш номер остаётся вашим, переоформлять ничего не нужно, договоры и счета с ним работают дальше. Новые правила достанутся только тем, кто встанет на учёт после января.

Но у новых номеров логика другая. Регион в первых двух цифрах остаётся, а следующие две становятся индексом, который ФНС присваивает централизованно. Как его считают, в приказе не написано, поэтому вычислить по ИНН, где контрагент вставал на учёт, уже не выйдет.

Справочник он открывал уже после ответа

И это ещё не главная неприятность приказа. Одна его строка переделывает сам формат номера — до неё мы дойдём.

Логика номера меняется, привычка остаётся

Сейчас кто-то скажет: мне эти четыре цифры не сдались, я смотрю выписку. Знакомый тоже смотрит выписку. По тем контрагентам, которые уже чем-то насторожили, а остальных — по памяти и первым символам.

А вы часто заглядываете в начало ИНН, прежде чем открыть карточку? Попробуйте взять номер, выданный после января, и назвать инспекцию.

Мелочь, которую замечаешь, когда рассыпалась

Не получится ни у кого.

Теперь про формат. ИНН и КПП перестают быть двумя разными реквизитами: с 2026 года они склеиваются в один идентификатор через косую черту — 1234567890/123456789. Итого двадцать знаков. Один из них — палочка.

Возьмите январский номер и назовите инспекцию

Дальше — ваши поля. Пройдитесь по местам, где ИНН лежит отдельной строкой на десять или двенадцать знаков: карточки контрагентов, шаблоны договоров, самописные проверки на сайте, выгрузки в банк. Поле, которое не примет косую черту, в январе не примет нового поставщика.

Два реквизита сходятся в один — через палочку

Физлиц изменения задевают мягче. Иностранцу ИНН выдадут там, где стоит на учёте российская компания — источник его дохода. А тот, у кого нет ни жилья, ни временной регистрации, ни имущества, вправе выбрать инспекцию сам.

Поле на десять знаков внезапно коротко

Бумажное свидетельство о постановке на учёт — тот самый лист, который шуршит в папке громче всех, — подтверждающим документом быть перестаёт. Подтверждение уходит в цифру. Претензий к бланку нет.

Физлицам мягче, но тоже придётся привыкать

И ещё ФНС перестаёт публиковать списки аннулированных ИНН — сейчас туда попадают номера ликвидированных компаний и найденные дубли. Самой процедуры признания номера недействительным тоже не будет: номер, который вышел из оборота, просто выйдет из оборота. И перестанет попадаться на глаза.

Я эти четыре цифры читала машинально лет десять и не думала, что перестану. Главбух, к слову, уже тренируется на новых номерах, и счёт пока не в его пользу. А у вас что первым упрётся в косую черту — карточка контрагента, шаблон договора или самописная проверка на сайте? Хватит одного слова.

Шуршит по-прежнему, а подтверждает уже нет