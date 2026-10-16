Выплаты семье с инвалидом: что СФР назначит сам, а что только по заявлению

Пенсию по инвалидности назначает и платит СФР — это знают все. Дальше развилка: часть выплат Соцфонд ставит по своим сведениям, часть не тронется без вашей бумаги.

Сначала про пенсию. Хватает одного отработанного дня, чтобы полагалась страховая пенсия: фиксированная часть, одинаковая для всех, плюс страховая — по взносам работодателя. Работает инвалид или нет, на выплату не влияет. А если стажа нет совсем, включая инвалидов с детства и детей-инвалидов, назначают социальную пенсию.

На 2026 год источник даёт две строки. Дети с инвалидностью и инвалиды с детства I группы — 22 617,67 рубля; инвалиды I группы и инвалиды с детства II группы — 18 848,32 рубля. Цифру фиксированной части он не называет, выдумывать её не будем.

Одно ведомство, а порядок внутри разный.

Сверху районный коэффициент, если он есть в регионе, а индексируют по расписанию: страховые с 1 января, социальные с 1 апреля. Бывают и доплаты. За иждивенцев платят только к страховой пенсии. Отдельно считают работу в районах Крайнего Севера и приравненных местностях, если выработан нужный страховой стаж, и стаж в сельском хозяйстве (статьи 15–17 закона 400-ФЗ).

Две строки есть. Третью выдумывать не станем.

И запомните дату: 1 января 2025 года. Сработает дважды.

Вот первый раз: с этой даты инвалидам 1 группы, кроме инвалидов с детства 1 группы, установлена надбавка на уход — 1200 рублей в месяц, с районным коэффициентом и индексацией, к обеим пенсиям. Ставят автоматически и в тишине, по сведениям СФР: раньше её давали по заявлению ухаживающего, теперь порядок развернулся наоборот.

Сверху коэффициент — если он в регионе есть.

Но одно заявление осталось — другое. Чтобы периоды ухода за инвалидом 1 группы или пенсионером старше 80 лет вошли в стаж, его подают в СФР. Деньги придут сами. Стаж — нет.

Эту поставят молча, без вашей бумаги.

Уход за ребёнком-инвалидом до 18 лет и за инвалидом с детства 1 группы — ежемесячные 10 тысяч рублей. Их индексируют с 1 февраля и считают с районным коэффициентом: в 2026 году выходит 11 563,20 рубля. Сейчас их платят любому, кто ухаживает, независимо от родства. До 2025 года остальным ухаживающим доставалось 1200 рублей.

Кто-то скажет, что уход можно оформить на свободную бабушку и работать. Не выйдет. Выплату получает только один из ухаживающих: трудоспособный, но не работающий и без пенсии или пособия по безработице. Послабление у родителей и опекунов: можно работать неполный день по трудовому договору либо дистанционно и на дому. Самозанятость, естественно, права не отнимает: за себя они взносов не платят.

Выплату назначат сами, а стаж — по заявлению.

Бумаги тоже легли неровно: родителям, усыновителям, опекунам и попечителям заявлений подавать не надо вообще. Остальным — в Отделение Социального фонда заявление с обязательством ухода и согласие на уход от одного из родителей ребёнка (Указ Президента РФ № 175 от 26.02.2013). А вы знаете, на кого оформлен уход?

Дальше ЕДВ — она есть у всех инвалидов, включая детей-инвалидов, и платит её СФР по статье 28.1 закона 181-ФЗ. Размеры такие: 1 группа — 4 331,97 рубля, 2 группа — 2 571,98, 3 группа — 1 694,76, дети-инвалиды — 2 571,98.

Свободная бабушка — и выплата мимо.

Рядом набор социальных услуг по статье 6.2 закона 178-ФЗ — 1825,25 рубля в месяц. Внутри лекарства и медизделия по рецептам, лечебное питание детям-инвалидам, санаторно-курортная путёвка при медицинских показаниях и бесплатный проезд — на пригородных поездах и на междугородном транспорте к месту лечения. По умолчанию выдают услугами, а деньгами — по заявлению до 1 октября, и то на следующий год.

ЕДВ есть у всех, разница только в группе.

Технические средства реабилитации Соцфонд даёт бесплатно: направлением в организацию, которая их обеспечивает, или электронным сертификатом. Но дают только то, что прописано в ИПРА и есть в федеральном перечне; саму ИПРА оформляет бюро МСЭ по месту жительства. С 1 июля 2022 года экспертизу можно пройти заочно — ровно до первого спорного момента в заключениях врачей.

А вот и второй раз: компенсацию затрат дают только по тем ТСР, что приобретены до 1 января 2025 года. Купили позже за свои — компенсации нет.

Деньгами — только по заявлению до 1 октября.

Регионы могут добавить свои выплаты. Заявление про стаж мы и сами заметили только со второго прохода. Напишите одной строкой: назначили сами или пришлось нести бумагу?

Купили в 2025-м за свои — компенсации нет.