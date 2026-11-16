Отсечка документов на конец года по сопровождаемому контракту: какие акты, УПД и распоряжения закрывать в декабре и в каком порядке

Цепочка документов: от акта до исполненного распоряжения

Чтобы отсечка работала, нужно видеть цепочку целиком. Для типичного контракта на выполнение работ или оказание услуг она выглядит так.

Звено Документ Кто готовит и подписывает Что проверить в декабре 1 Исполнение и результат (журнал, отчёт, накладная) Исполнитель Дата и объём совпадают с условиями контракта и этапом 2 Акт или УПД Исполнитель выпускает, заказчик подписывает Период, этап, идентификатор контракта, реквизиты, электронные подписи 3 Оплата заказчиком Заказчик Срок оплаты по контракту, выбранный код и лицевой счёт в реквизитах 4 Остаток в Сведениях Исполнитель (и утверждающая сторона) Есть ли остаток по нужному коду и в нужном году 5 Закрывающие документы привлечённых лиц Субподрядчики, поставщики Подписаны ли они до распоряжения и совпадают ли с вашим актом 6 Распоряжение с документами-основаниями Исполнитель Идентификатор контракта, сумма, код, назначение платежа 7 Исполнение и уведомление ТОФК Принято или отказ, и что в протоколе

В порядке санкционирования, утверждённом приказом Минфина № 214н (в редакции приказа № 75н), распоряжение подаётся вместе с документами-основаниями. Это акт приёмки товаров, работ, услуг и другие документы, предусмотренные контрактом, подписанные электронной подписью (пункт 21). Вместо отдельных документов в распоряжении может быть указан реестр документов-оснований, тогда к нему прикладываются перечисленные в нём документы (пункт 20). Если платёж идёт по контракту, заключённому в рамках нескольких контрактов, или по нескольким кодам направления расходования, к распоряжению прикладывается расшифровка (пункт 22). Территориальный орган проверяет распоряжение не позднее рабочего дня, следующего за днём его представления (пункт 33), но это срок на проверку, а не срок «до платежа». На практике смотрят в тот же или на следующий день, а лишние дни уходят на исправление документов и разбор протокола отказа.



Из этого следует правило отсечки: считать надо от конца цепочки к началу. Не «когда мы подпишем акт», а «когда деньги должны уйти получателю» и сколько звеньев осталось до этого момента.