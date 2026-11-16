Отсечка документов на конец года по сопровождаемому контракту: какие акты, УПД и распоряжения закрывать в декабре и в каком порядке

Ситуация из практики. Подрядчик по сопровождаемому контракту в декабре подписал с заказчиком акт за ноябрь, выставил УПД и успокоился: работы приняты, деньги придут. Деньги пришли на лицевой счёт, но распоряжение на оплату субподрядчика вернули: в акте и в Сведениях разошлись периоды, а закрывающие документы субподрядчика были подписаны позже, чем бухгалтер отправил платёж. Пока исправляли акт, пока заказчик подписывал новую версию, пока распоряжение собирали заново, нужный период закончился. Расходы по ноябрю уехали в январь, а субподрядчик начал разговор о неустойке.
Эта история не про невнимательного бухгалтера. Она про то, что в конце года у каждого документа появляется «цена опоздания», а в сопровождаемом контракте документы связаны цепочкой: подпись акта запускает оплату заказчиком, поступление на лицевой счёт открывает возможность подать распоряжение, а распоряжение проверяют по документам-основаниям. Сломалось одно звено, и вся цепочка сдвигается за границу периода.
Ниже разбираем, как выстроить «отсечку» на конец года по такому контракту: какие акты, УПД и распоряжения закрывать, в какой последовательности и как проверить цепочку до того, как она подведёт. Предельные даты приёма документов мы намеренно не называем: они зависят от вашего ТОФК, заказчика и условий контракта, и их нужно уточнять заранее и письменно.
Что на самом деле называют отсечкой
«Отсечка» не термин из нормативных актов. Это рабочее название для набора действий, которые бухгалтер делает, чтобы события года попали в год, а события нового года не смешались со старыми. Для исполнителя на казначейском сопровождении здесь сразу несколько «отсечек», и у каждой свой хозяин.
- Отсечка заказчика. Заказчик закрывает свои обязательства по лимитам и срокам, и от неё зависит, успеет ли он принять работы и оплатить их в текущем году. Правила у него свои, и узнавать их надо у него.
- Отсечка казначейства. Режим приёма и проверки распоряжений в конце года, в том числе последние дни, когда документы ещё успеют обработать. Это вопрос к вашему ТОФК, единой даты для всех здесь нет.
- Отсечка вашего учёта. Доходы и затраты по контракту, раздельный учёт, закрытие периода. Её определяет учётная политика и общие правила бухгалтерского учёта: первичный документ составляется при совершении факта хозяйственной жизни или сразу после него, а не «когда дошли руки».
- Отсечка Сведений. Сведения об операциях с целевыми средствами содержат плановые показатели в разрезе лет. Выплата, запланированная на этот год, но не прошедшая, должна быть где-то отражена, а Сведения нужно привести в соответствие до платежа, а не после.
Главная ошибка в декабре: считать эти четыре отсечки одной. Подписание акта в последний день у заказчика не гарантирует, что оплата придёт в этот же период, а оплата, пришедшая на лицевой счёт, не гарантирует, что распоряжение пройдёт без доработки.
Цепочка документов: от акта до исполненного распоряжения
Чтобы отсечка работала, нужно видеть цепочку целиком. Для типичного контракта на выполнение работ или оказание услуг она выглядит так.
Звено
Документ
Кто готовит и подписывает
Что проверить в декабре
1
Исполнение и результат (журнал, отчёт, накладная)
Исполнитель
Дата и объём совпадают с условиями контракта и этапом
2
Акт или УПД
Исполнитель выпускает, заказчик подписывает
Период, этап, идентификатор контракта, реквизиты, электронные подписи
3
Оплата заказчиком
Заказчик
Срок оплаты по контракту, выбранный код и лицевой счёт в реквизитах
4
Остаток в Сведениях
Исполнитель (и утверждающая сторона)
Есть ли остаток по нужному коду и в нужном году
5
Закрывающие документы привлечённых лиц
Субподрядчики, поставщики
Подписаны ли они до распоряжения и совпадают ли с вашим актом
6
Распоряжение с документами-основаниями
Исполнитель
Идентификатор контракта, сумма, код, назначение платежа
7
Исполнение и уведомление
ТОФК
Принято или отказ, и что в протоколе
В порядке санкционирования, утверждённом приказом Минфина № 214н (в редакции приказа № 75н), распоряжение подаётся вместе с документами-основаниями. Это акт приёмки товаров, работ, услуг и другие документы, предусмотренные контрактом, подписанные электронной подписью (пункт 21). Вместо отдельных документов в распоряжении может быть указан реестр документов-оснований, тогда к нему прикладываются перечисленные в нём документы (пункт 20). Если платёж идёт по контракту, заключённому в рамках нескольких контрактов, или по нескольким кодам направления расходования, к распоряжению прикладывается расшифровка (пункт 22). Территориальный орган проверяет распоряжение не позднее рабочего дня, следующего за днём его представления (пункт 33), но это срок на проверку, а не срок «до платежа». На практике смотрят в тот же или на следующий день, а лишние дни уходят на исправление документов и разбор протокола отказа.
Из этого следует правило отсечки: считать надо от конца цепочки к началу. Не «когда мы подпишем акт», а «когда деньги должны уйти получателю» и сколько звеньев осталось до этого момента.
Шаг первый: составьте реестр документов, которые закрываются в декабре
До любых подписаний нужна одна таблица на все сопровождаемые контракты. Это не отчёт для начальства, а рабочий инструмент, который показывает, где цепочка не сходится. Минимальный набор столбцов:
- контракт и его идентификатор;
- что подлежит закрытию в декабре: этап, месяц услуг, поставка, аванс;
- статус акта или УПД: не выпущен, у заказчика на подписи, подписан;
- срок оплаты заказчиком по контракту и ожидаемое поступление;
- какой платёж должен уйти после поступления и кому, с каким кодом;
- закрывающие документы субподрядчика по этому платежу: есть или нет;
- что нужно у ТОФК уточнить письменно.
Заполните его сразу по всем контрактам и пройдите глазами по строкам. Обычно после этого видно две-три позиции, которые не успевают, и решения по ним принимаются заранее, а не в последний день.
Шаг второй: акты и УПД, которые запускают всю цепочку
Акт или УПД, подписанный с заказчиком, — звено, которое запускает остальные, поэтому с него и начинают. Что проверять до отправки на подпись:
- Период и объём. Период в акте должен совпадать с периодом услуг или этапом по контракту. Акт «за ноябрь» с декабрьской датой выполнения порождает вопросы и у заказчика, и у казначейства.
- Идентификатор контракта. Он должен быть в документе так, как записан в контракте и в Сведениях. Распоряжение проверяют на соответствие идентификатора в распоряжении идентификатору в документе, обосновывающем обязательство, документах-основаниях и Сведениях (пункт 24, подпункт «а»).
- Реквизиты сторон. Наименование, ИНН, КПП и банковские реквизиты в акте и в распоряжении должны быть одинаковыми там, где территориальный орган это сопоставляет (пункт 24, подпункт «е»).
- Состав УПД. УПД со статусом, при котором он выступает и счётом-фактурой, и передаточным документом, влияет на налоговый учёт, а для казначейства важен факт приёмки. Не смешивайте эти функции и не меняйте статус документа в последний момент.
- Подписи. Электронная подпись должна быть у лица с правом подписи, а если подписывает работник, нужна действующая доверенность в машиночитаемом виде. Проверьте срок её действия до подписи, а не после.
Отдельно о том, чего делать нельзя. Нельзя «подтягивать» дату акта задним числом ради периода: это правка факта, а не документа. Если работы действительно закончены в одном периоде, а подписаны в другом, правильнее сохранить фактические даты, а различие объяснить сопроводительным письмом и условиями контракта. Если приёмка зависит от заказчика, а он тянет с подписанием, исполнитель фиксирует всё, что в его власти: направляет документы по предусмотренному контрактом каналу, получает подтверждение доставки, при необходимости направляет напоминание. Дальше действует порядок, записанный в контракте и в законе о контрактной системе.
Шаг третий: оплата заказчиком и Сведения
Подписанный акт ещё не деньги. Срок оплаты определяет контракт, а отсчитывается он от подписания документа о приёмке. Планируйте не «в день подписи», а по условиям контракта и с запасом на банковский цикл.
Когда деньги ожидаются на лицевом счёте, проверьте Сведения:
- есть ли в них нужный код направления расходования и достаточная плановая сумма выплат в нужном году;
- совпадает ли разрез кодов с тем, как вы собираетесь платить: отдельно оплата труда, отдельно субподрядчикам, отдельно накладные расходы;
- нужны ли изменения и кто их утверждает: вы самостоятельно или заказчик, если право утверждения закреплено за ним.
Если выплата не умещается в год, это уже вопрос Сведений и контракта: плановые показатели меняются по годам, и делать это нужно до подачи распоряжения. При уменьшении плана сумма планируемых выплат по коду не может быть меньше уже произведённых выплат по этому коду, поэтому сначала сверьте факт по лицевому счёту.
Шаг четвёртый: распоряжения и коды
Распоряжение — последнее звено, и именно здесь код определяет, какие документы к нему нужны. Три ситуации, которые чаще всего возникают в конце года.
Оплата за выполненное своими силами. Если работы выполнены без привлечения иных лиц, выплата за фактически выполненные работы идёт на банковский счёт исполнителя по коду направления с первой цифрой «8» (8200, 8300 и подобные; пункт 12(1) Порядка № 214н). Важная оговорка: код 8xxx относится к работам, выполненным своими силами. Оплата привлечённых субподрядчиков и поставщиков идёт по их собственным кодам и с их собственными документами. Выводится такая оплата после выполнения работ по акту или УПД, подписанным с заказчиком, а не «по ходу» и не «в любой момент».
Возмещение затрат. Если расходы уже были оплачены с банковского счёта, возмещение идёт по кодам с первой цифрой «9» и требует подтверждающих документов: копий платёжных поручений и иных документов, которые показывают, что затраты действительно понесены (пункт 20). Подборка таких документов должна быть готова до подачи, а не собираться по требованию.
Накладные расходы. Перечисление по коду «0888» осуществляется с приложением расчёта суммы накладных расходов по контракту (пункт 29). Территориальный орган проверяет, что сумма в распоряжении не превышает сумму в расчёте. Расчёт нужно подготовить заранее: именно он чаще всего «не успевает» в конце года.
Код «6» относится к единовременной оплате после полного исполнения контракта, заключённого с единственным поставщиком, а «9» — к возмещению ранее понесённых расходов. Они не взаимозаменяемы, и выбор кода определяется Сведениями и контрактом, а не удобством.
Что касается экономии по контракту, отдельным платежом по ходу контракта (код 0991) она на практике не выводится. Её получают после выполнения всех работ по акту или УПД, подписанным с заказчиком, в составе оплаты выполненных работ кодом «8», и это снова оплата работ, выполненных своими силами. Не закладывайте её в декабрьский платёж, если работы по контракту ещё не завершены целиком.
Шаг пятый: закрывающие документы привлечённых лиц
Самая частая причина сорванной отсечки находится не у вас, а у контрагента. Субподрядчик пришёл с актом в последний день, акт подписан не тем лицом, УПД выпущен на другую сумму, чем в вашем акте с заказчиком. До подачи распоряжения нужно убедиться в пяти вещах:
- документ привлечённого лица подписан обеими сторонами в электронном виде;
- объём и период в нём не противоречат вашему акту с заказчиком;
- реквизиты получателя в документе и в распоряжении одинаковы;
- идентификатор контракта указан там, где его требуют;
- у контрагента нет вопросов к тому, как он получит деньги: код, назначение, счёт.
Договоритесь с субподрядчиками о сроке передачи закрывающих документов заранее, в письменном виде, ещё до декабря. Если у контрагента нет электронной подписи или доверенности, лучше узнать об этом сейчас, а не за день до платежа.
Рабочий порядок на декабрь: по очереди, без календарных дат
Дат здесь нет, потому что они не наши. Есть порядок действий, который держит цепочку от разрыва.
1. Соберите реестр документов по всем контрактам и отметьте, что должно быть закрыто в году.
2. Письменно уточните в ТОФК и у заказчика режим и крайние сроки приёма документов в конце года.
3. Сверьте Сведения с планом платежей по кодам и годам, внесите изменения до платежей.
4. Выпустите акты и УПД, проверьте их по перечню из шага второго и отправьте на подпись.
5. Зафиксируйте срок оплаты заказчиком и ожидаемое поступление в реестре.
6. Получите закрывающие документы привлечённых лиц и сверьте их с вашим актом.
7. Подготовьте пакеты к распоряжениям: документы-основания, расшифровки, расчёт накладных расходов, подтверждение затрат для возмещения.
8. Подавайте распоряжения сразу после поступления средств, не накапливая их в одном «большом» платеже.
9. Разбирайте отказы в день получения протокола: формулировки бывают неясными, и причину часто приходится выяснять звонком в ТОФК.
10. Зафиксируйте итог по каждому контракту: что оплачено, что переходит на новый год и на каком основании.
Принцип такой: чем позже звено в цепочке, тем раньше его нужно начать готовить. Распоряжение вы подаёте последним, а пакет под него собираете почти первым.
Что делать с документами, которые не успевают
Не всё получится закрыть в год. Важно, чтобы переходящие позиции были переходящими осознанно, а не случайно.
- Акт подписан, оплата не пришла. Нормальная ситуация для переходящего остатка. Зафиксируйте в реестре срок по контракту и не готовьте распоряжение на деньги, которых на счёте нет.
- Работы выполнены, акт не подписан. Сохраните подтверждение направления документов заказчику и перенесите позицию на следующий период. Не оформляйте акт задним числом ради отсечки.
- Распоряжение отклонено в последний момент. Определите причину и выясните в ТОФК, что можно исправить сейчас, а что придётся подавать заново. Не создавайте «параллельных» документов, пока не поняли причину.
- Субподрядчик не успевает с документами. Договоритесь о конкретной дате в письменном виде. Если платёж переносится, зафиксируйте основание и предупредите контрагента.
Для каждой переходящей позиции в реестре должны быть три записи: что именно переходит, почему, и какой документ подтверждает основание. Без этого в январе вы будете вспоминать причину вместо того, чтобы закрывать позицию.
Типичные ошибки в конце года
- Один платёж на всё. Накопили распоряжения и подали разом. Одна ошибка блокирует всю сумму, а исправление отнимает время у остальных платежей.
- Платёж впереди закрывающих. Распоряжение отправлено до того, как субподрядчик подписал документы. Если расхождение найдёт проверка, придётся начинать заново.
- Код «по привычке». Использован код прошлого платежа вместо кода, соответствующего документу и Сведениям.
- Забытый расчёт накладных. Для кода «0888» расчёт нужен всегда, а в декабре о нём вспоминают в последний день.
- Сведения не менялись. Плановая сумма по коду в нужном году исчерпана, а распоряжение уже подготовлено.
- Доверенность истекла. Срок действия машиночитаемой доверенности закончился в тот день, когда сотрудник должен подписывать.
- Задняя дата. Акт или УПД «поправлен» под нужный период. Такая правка видна по цепочке документов и создаёт больше проблем, чем решает.
- Ставка на экономию. Экономию заложили в декабрьский платёж, хотя работы по контракту ещё не завершены.
Вопросы, которые стоит задать до декабря
Направьте их в письменном виде, а ответы приложите к реестру.
- В ТОФК: каков порядок приёма и обработки распоряжений в конце года, есть ли особенности приёма Сведений и изменений к ним, куда направлять вопросы по протоколам отказа.
- Заказчику: до какого момента он принимает документы о приёмке в текущем периоде, какой срок оплаты применяет по этому контракту, нужен ли ему сопроводительный документ к акту.
- Бухгалтерии и юристам: как закреплены в учётной политике и контракте даты признания доходов и затрат по этапам и по ежемесячным услугам.
- Субподрядчикам: когда они передадут закрывающие документы и в каком формате.
Предельные даты уточняйте в ТОФК. Любые числа, которые вам назвали коллеги или рассылки, без подтверждения вашего территориального органа остаются слухами.
Итог
Отсечка на конец года по сопровождаемому контракту — это не один день и не один документ. Это четыре согласованных между собой периода: заказчика, казначейства, вашего учёта и Сведений. Работает только то, что собрано в цепочку и проверено от конца к началу: сначала понять, когда деньги должны уйти, потом посчитать, какие звенья перед ними остались, и только затем подписывать и отправлять.
Три практических вывода. Первый: начинайте с реестра, а не с подписей. Второй: подавайте распоряжения по мере поступления денег, а не одним пакетом. Третий: всё, что не успевает, переносите осознанно, с письменным основанием, а не правкой дат.