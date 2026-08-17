Как проверить авансовый отчет с помощью ИИ: чеки, суммы и пропущенные документы

Что ИИ проверить не сможет

Нейросеть не подтверждает:

подлинность кассового чека;

действительность QR-кода;

полномочия сотрудника совершить расход;

связь покупки с деятельностью компании;

соблюдение внутренних лимитов;

возможность признать расходы;

право на вычет НДС;

достоверность рукописной подписи.

Кассовый чек должен содержать установленные законом реквизиты. На возможность использования чеков с QR-кодом для подтверждения расходов также обращала внимание ФНС. Однако изображение QR-кода в файле еще не подтверждает его действительность — это проверяется отдельно.