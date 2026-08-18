ФНС запросила пояснения по зарплате: готовый ответ и список документов

Сначала прочитайте само требование

Обратите внимание:

по какому отчету возник вопрос;

за какой период;

с чем ФНС сравнила зарплату;

по всей компании или отдельным сотрудникам найдено отклонение;

требует ли инспекция пояснения, документы или уточненный расчет;

какой срок указан для ответа.

При выявлении ошибок или противоречий во время камеральной проверки пояснения обычно нужно представить в течение пяти рабочих дней. Это предусмотрено пунктом 3 статьи 88 НК РФ.

Если требование направлено по другому основанию, срок может отличаться.