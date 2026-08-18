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Роман Ткачев
Налоговые проверки
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ФНС запросила пояснения по зарплате: готовый ответ и список документов

Какие цифры пересчитать после требования о низкой зарплате, чем подтвердить объективное отклонение и как составить ответ без лишних признаний. Внутри — шаблон пояснения и промпт.

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Требование ФНС еще не означает, что компания нарушила закон. Низкая средняя зарплата может объясняться неполной занятостью, отпусками, приемом сотрудников в середине месяца или структурой штата. Задача бухгалтера — проверить расчет инспекции и подтвердить причины цифрами и документами.

Сначала прочитайте само требование

Обратите внимание:

  • по какому отчету возник вопрос;

  • за какой период;

  • с чем ФНС сравнила зарплату;

  • по всей компании или отдельным сотрудникам найдено отклонение;

  • требует ли инспекция пояснения, документы или уточненный расчет;

  • какой срок указан для ответа.

При выявлении ошибок или противоречий во время камеральной проверки пояснения обычно нужно представить в течение пяти рабочих дней. Это предусмотрено пунктом 3 статьи 88 НК РФ.

Если требование направлено по другому основанию, срок может отличаться.

Пересчитайте показатель ФНС

Проверьте:

  1. Какие выплаты вошли в расчет.

  2. Верно ли указано количество работников.

  3. Учтены ли сотрудники на неполной ставке.

  4. Не попали ли в показатель уволенные или недавно принятые работники.

  5. Совпадают ли данные 6-НДФЛ, РСВ и зарплатной программы.

  6. Нет ли технической ошибки в отчетности.

Если ошибка действительно допущена, одного письма может быть недостаточно — потребуется корректирующий расчет.

Чем можно объяснить отклонение

Объективными причинами могут быть:

  • неполное рабочее время;

  • прием или увольнение в середине месяца;

  • отпуск без сохранения зарплаты;

  • временная нетрудоспособность;

  • простой;

  • сезонный характер работы;

  • наличие большого количества младших должностей;

  • совместительство;

  • отсутствие премий в проверяемом периоде;

  • фактически отработанное время меньше нормы;

  • изменение численности или структуры компании.

Причина должна относиться к конкретным сотрудникам и подтверждаться документами.

Средняя зарплата ниже отраслевой сама по себе не доказывает выплату денег «в конверте». Но зарплата сотрудника, полностью отработавшего норму времени и выполнившего обязанности, не может быть ниже МРОТ. Это установлено статьей 133 ТК РФ.

В 2026 году федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля. В регионах также необходимо учитывать районные коэффициенты, надбавки и региональные соглашения.

Какие документы подготовить

В зависимости от причины к пояснению можно приложить:

  • штатное расписание;

  • трудовые договоры и дополнительные соглашения;

  • табели учета рабочего времени;

  • приказы о приеме и увольнении;

  • приказы об установлении неполного рабочего времени;

  • документы об отпусках;

  • листки нетрудоспособности;

  • расчет средней зарплаты;

  • расчетные ведомости;

  • положение об оплате труда;

  • поясняющую таблицу по сотрудникам или категориям должностей.

Не отправляйте всю кадровую папку без разбора. Прикладывайте документы, которые подтверждают названные в ответе обстоятельства.

Готовый шаблон пояснения

В ответ на требование № ___ от ___ сообщаем следующее.

Представленные компанией сведения в расчете [6-НДФЛ/РСВ] за ______ проверены.

Отклонение средней заработной платы от указанного в требовании показателя связано со следующими обстоятельствами:

  1. ______ сотрудников работали на условиях неполного рабочего времени.

  2. ______ сотрудников были приняты или уволены в течение отчетного периода.

  3. ______ сотрудников находились в отпуске без сохранения заработной платы или отсутствовали по иным документально подтвержденным причинам.

  4. В структуре штата преобладают должности ______, уровень оплаты по которым отличается от среднего показателя по укрупненному виду деятельности.

Заработная плата работников начислялась исходя из условий трудовых договоров и фактически отработанного времени. Выплаты, подлежащие обложению НДФЛ и страховыми взносами, отражены в отчетности полностью.

[Если применимо:] Заработная плата сотрудников, полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших трудовые обязанности, не ниже установленного МРОТ с учетом применимых коэффициентов и надбавок.

В подтверждение прилагаются:

  1. ______.

  2. ______.

  3. ______.

Оставлять в письме неподтвержденные утверждения нельзя. Каждый пункт нужно адаптировать к реальной ситуации компании.

Как использовать ИИ

Передавайте нейросети только обезличенную таблицу без ФИО, СНИЛС, паспортных данных и банковских реквизитов.

Подготовь черновик ответа на требование ФНС о причинах отклонения средней заработной платы.

Используй только приведенные факты. Не придумывай причины и не утверждай, что нарушений нет.

Раздели ответ на четыре части:

  • реквизиты требования;

  • проверенные показатели;

  • документально подтвержденные причины отклонения;

  • перечень приложений.

Отдельно перечисли утверждения, для которых не хватает документов. Если исходные цифры противоречат друг другу, покажи расхождение и не исправляй его самостоятельно.

ИИ поможет собрать понятный черновик. Бухгалтер должен проверить расчеты, приложения и каждое утверждение перед отправкой.

Информации об авторе

Роман Ткачев

Роман Ткачев

Руководитель в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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