ФНС запросила пояснения по зарплате: готовый ответ и список документов

Требование ФНС еще не означает, что компания нарушила закон. Низкая средняя зарплата может объясняться неполной занятостью, отпусками, приемом сотрудников в середине месяца или структурой штата. Задача бухгалтера — проверить расчет инспекции и подтвердить причины цифрами и документами.
Сначала прочитайте само требование
Обратите внимание:
по какому отчету возник вопрос;
за какой период;
с чем ФНС сравнила зарплату;
по всей компании или отдельным сотрудникам найдено отклонение;
требует ли инспекция пояснения, документы или уточненный расчет;
какой срок указан для ответа.
При выявлении ошибок или противоречий во время камеральной проверки пояснения обычно нужно представить в течение пяти рабочих дней. Это предусмотрено пунктом 3 статьи 88 НК РФ.
Если требование направлено по другому основанию, срок может отличаться.
Пересчитайте показатель ФНС
Проверьте:
Какие выплаты вошли в расчет.
Верно ли указано количество работников.
Учтены ли сотрудники на неполной ставке.
Не попали ли в показатель уволенные или недавно принятые работники.
Совпадают ли данные 6-НДФЛ, РСВ и зарплатной программы.
Нет ли технической ошибки в отчетности.
Если ошибка действительно допущена, одного письма может быть недостаточно — потребуется корректирующий расчет.
Чем можно объяснить отклонение
Объективными причинами могут быть:
неполное рабочее время;
прием или увольнение в середине месяца;
отпуск без сохранения зарплаты;
временная нетрудоспособность;
простой;
сезонный характер работы;
наличие большого количества младших должностей;
совместительство;
отсутствие премий в проверяемом периоде;
фактически отработанное время меньше нормы;
изменение численности или структуры компании.
Причина должна относиться к конкретным сотрудникам и подтверждаться документами.
Средняя зарплата ниже отраслевой сама по себе не доказывает выплату денег «в конверте». Но зарплата сотрудника, полностью отработавшего норму времени и выполнившего обязанности, не может быть ниже МРОТ. Это установлено статьей 133 ТК РФ.
В 2026 году федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля. В регионах также необходимо учитывать районные коэффициенты, надбавки и региональные соглашения.
Какие документы подготовить
В зависимости от причины к пояснению можно приложить:
штатное расписание;
трудовые договоры и дополнительные соглашения;
табели учета рабочего времени;
приказы о приеме и увольнении;
приказы об установлении неполного рабочего времени;
документы об отпусках;
листки нетрудоспособности;
расчет средней зарплаты;
расчетные ведомости;
положение об оплате труда;
поясняющую таблицу по сотрудникам или категориям должностей.
Не отправляйте всю кадровую папку без разбора. Прикладывайте документы, которые подтверждают названные в ответе обстоятельства.
Готовый шаблон пояснения
В ответ на требование № ___ от ___ сообщаем следующее.
Представленные компанией сведения в расчете [6-НДФЛ/РСВ] за ______ проверены.
Отклонение средней заработной платы от указанного в требовании показателя связано со следующими обстоятельствами:
______ сотрудников работали на условиях неполного рабочего времени.
______ сотрудников были приняты или уволены в течение отчетного периода.
______ сотрудников находились в отпуске без сохранения заработной платы или отсутствовали по иным документально подтвержденным причинам.
В структуре штата преобладают должности ______, уровень оплаты по которым отличается от среднего показателя по укрупненному виду деятельности.
Заработная плата работников начислялась исходя из условий трудовых договоров и фактически отработанного времени. Выплаты, подлежащие обложению НДФЛ и страховыми взносами, отражены в отчетности полностью.
[Если применимо:] Заработная плата сотрудников, полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших трудовые обязанности, не ниже установленного МРОТ с учетом применимых коэффициентов и надбавок.
В подтверждение прилагаются:
______.
______.
______.
Оставлять в письме неподтвержденные утверждения нельзя. Каждый пункт нужно адаптировать к реальной ситуации компании.
Как использовать ИИ
Передавайте нейросети только обезличенную таблицу без ФИО, СНИЛС, паспортных данных и банковских реквизитов.
Подготовь черновик ответа на требование ФНС о причинах отклонения средней заработной платы.
Используй только приведенные факты. Не придумывай причины и не утверждай, что нарушений нет.
Раздели ответ на четыре части:
реквизиты требования;
проверенные показатели;
документально подтвержденные причины отклонения;
перечень приложений.
Отдельно перечисли утверждения, для которых не хватает документов. Если исходные цифры противоречат друг другу, покажи расхождение и не исправляй его самостоятельно.
ИИ поможет собрать понятный черновик. Бухгалтер должен проверить расчеты, приложения и каждое утверждение перед отправкой.
Начать дискуссию