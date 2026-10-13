Сколько будет пенсия в 2027 году: как посчитать ее с помощью ИИ

Стоимость пенсионного балла в 2027 году может измениться дважды. Показываем, как рассчитать ориентировочную пенсию по своему ИПК, какие данные взять из выписки СФР и почему полную выписку нельзя бездумно загружать в нейросеть.

В 2027 году страховые пенсии планируют индексировать в два этапа: с 1 февраля — с учетом инфляции, а с 1 апреля — с учетом доходов Социального фонда.

По предварительным расчетам, стоимость пенсионного балла может увеличиться сначала до 167,42 рубля, а затем до 172,94 рубля. Но это еще не означает, что любой человек сможет просто умножить количество баллов на новую стоимость и получить точную сумму выплаты.

Разберемся, как посчитать ориентировочную пенсию с помощью ИИ и не передать нейросети лишние персональные данные.

Из чего складывается страховая пенсия

Базовая формула выглядит так:

Страховая пенсия = ИПК × стоимость пенсионного балла + фиксированная выплата

ИПК — это сумма пенсионных коэффициентов, которые человек заработал за время работы и за отдельные нестраховые периоды.

Социальный фонд подтверждает, что размер страховой пенсии зависит от количества ИПК, стоимости одного коэффициента и фиксированной выплаты. Официальное описание формулы опубликовано на сайте СФР.

В 2026 году используются следующие значения:

стоимость одного пенсионного балла — 156,76 рубля;

фиксированная выплата — 9 584,69 рубля.

Для 2027 года сейчас обсуждаются такие ориентиры:

Период Стоимость балла Фиксированная выплата 2026 год 156,76 руб. 9 584,69 руб. С 1 февраля 2027 года 167,42 руб. 10 236,45 руб. С 1 апреля 2027 года 172,94 руб. 10 574,25 руб.

Важно: показатели на 2027 год пока следует воспринимать как предварительные. Окончательная сумма будет зависеть от утвержденных параметров и фактической индексации.

Пример расчета пенсии в 2027 году

Предположим, человек накопил 100 пенсионных баллов и не имеет дополнительных повышений.

С 1 февраля расчет будет выглядеть так:

100 × 167,42 + 10 236,45 = 26 978,45 рубля

С 1 апреля:

100 × 172,94 + 10 574,25 = 27 868,25 рубля

Еще несколько ориентировочных расчетов:

Количество баллов С 1 февраля 2027 года С 1 апреля 2027 года 70 21 955,85 руб. 22 680,05 руб. 100 26 978,45 руб. 27 868,25 руб. 150 35 349,45 руб. 36 515,25 руб.

Это упрощенные примеры. В них не учтены районные коэффициенты, иждивенцы, северный стаж, возраст старше 80 лет, отсрочка обращения за пенсией и другие возможные повышения.

Где посмотреть свои пенсионные баллы

Количество накопленных ИПК нужно брать не из старых расчетов работодателя и не из памяти, а из выписки индивидуального лицевого счета.

Получить ее можно:

через личный кабинет на портале Госуслуг;

через личный кабинет СФР;

при личном обращении в отделение фонда или МФЦ.

Социальный фонд также рекомендует использовать выписку для проверки стажа, заработка и учтенных страховых взносов. Порядок получения сведений описан на сайте СФР.

Если в выписке отсутствует период работы, сначала нужно разобраться с ним. Нейросеть не сможет восстановить сведения, которых нет в базе СФР.

Как здесь может помочь ИИ

Нейросеть удобно использовать не для назначения пенсии, а для выполнения четырех вспомогательных задач.

1. Рассчитать несколько сценариев

ИИ может быстро посчитать размер выплаты при разных значениях пенсионного балла и фиксированной части.

Например, можно сравнить:

сумму до индексации;

сумму после февральского повышения;

сумму после апрельского повышения;

разницу в рублях и процентах.

2. Проверить арифметику

Если расчет подготовлен вручную или в Excel, нейросеть может повторно выполнить вычисления и показать формулу по шагам.

Однако лучше попросить ее сделать два независимых расчета. Это снижает риск незамеченной арифметической ошибки.

3. Разобрать выписку из лицевого счета

ИИ может помочь привести сведения о периодах работы в таблицу:

работодатель;

начало и окончание периода;

продолжительность;

начисленные взносы;

учтенный ИПК;

возможные пропуски.

Но загружать в публичную нейросеть полную выписку опасно. В ней могут находиться Ф. И. О., СНИЛС, сведения о работодателях, зарплате и страховых взносах.

Безопаснее самостоятельно перенести в запрос только необходимые показатели или предварительно обезличить документ.

4. Подготовить обращение по поводу пропущенного периода

Если в выписке нет части стажа, ИИ поможет составить черновик обращения работодателю или в СФР и подготовить перечень возможных подтверждающих документов.

При этом нейросеть не может установить, почему период отсутствует, и гарантировать его включение в стаж.

Готовый промпт для расчета пенсии

Помоги рассчитать ориентировочный размер страховой пенсии по старости. Используй только следующие данные: количество ИПК: 100;

стоимость одного ИПК с 1 февраля 2027 года: 167,42 рубля;

фиксированная выплата с 1 февраля 2027 года: 10 236,45 рубля;

стоимость одного ИПК с 1 апреля 2027 года: 172,94 рубля;

фиксированная выплата с 1 апреля 2027 года: 10 574,25 рубля. Формула: количество ИПК × стоимость ИПК + фиксированная выплата. Покажи каждый расчет отдельно. Затем рассчитай разницу между суммами в рублях и процентах. Повтори арифметическую проверку вторым способом. Не добавляй районные коэффициенты, надбавки и другие выплаты, если они не указаны в исходных данных. Не придумывай отсутствующие сведения. В конце перечисли факторы, из-за которых фактическая пенсия может отличаться от расчета.

Вместо 100 нужно подставить собственное количество баллов из выписки СФР.

Как бухгалтер может применять такой расчет в работе

Сотрудники нередко обращаются к бухгалтеру с вопросами о будущей пенсии, баллах и страховых взносах.

ИИ поможет подготовить понятное объяснение или ориентировочный расчет, но бухгалтеру важно провести границу: это не официальное определение размера пенсии.

Корректная формулировка для сотрудника может выглядеть так:

Расчет является предварительным и выполнен по указанному количеству пенсионных баллов. Фактическую сумму определяет СФР с учетом сведений индивидуального лицевого счета, действующих на дату назначения показателей и возможных повышений.

Особенно осторожно нужно относиться к расчетам для сотрудников:

с северным стажем;

с иждивенцами;

старше 80 лет;

имеющих периоды ухода за детьми или нетрудоспособными гражданами;

выходящих на пенсию позднее установленного срока;

обнаруживших пропуски в сведениях о стаже;

имеющих право на досрочную пенсию.

В таких ситуациях простая базовая формула не дает полной картины.

Можно ли доверять расчету нейросети

ИИ можно доверить предварительную арифметику, если человек сам предоставил правильные исходные показатели и проверил формулу.

Нельзя доверять нейросети:

поиск неизвестного количества баллов;

восстановление пропущенного стажа;

самостоятельный выбор надбавок;

определение права на досрочную пенсию;

окончательный расчет государственной выплаты;

юридическую оценку спорной ситуации без проверки источников.

Главное правило простое: ИИ считает по предоставленным данным, а официальный размер пенсии устанавливает Социальный фонд.

Что проверить перед расчетом

Перед использованием нейросети стоит выполнить пять действий:

Получить свежую выписку из индивидуального лицевого счета. Проверить учтенные периоды работы. Выписать общее количество ИПК. Уточнить наличие повышений и специальных условий. Проверить, утверждены ли окончательные значения пенсионного балла и фиксированной выплаты на нужную дату.

Только после этого расчет будет иметь практический смысл.

Роман Ткачев — эксперт по автоматизации корпоративных процессов и практическому применению ИИ в работе корпоративных служб.