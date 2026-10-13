Сколько будет пенсия в 2027 году: как посчитать ее с помощью ИИ
Стоимость пенсионного балла в 2027 году может измениться дважды. Показываем, как рассчитать ориентировочную пенсию по своему ИПК, какие данные взять из выписки СФР и почему полную выписку нельзя бездумно загружать в нейросеть.
В 2027 году страховые пенсии планируют индексировать в два этапа: с 1 февраля — с учетом инфляции, а с 1 апреля — с учетом доходов Социального фонда.
По предварительным расчетам, стоимость пенсионного балла может увеличиться сначала до 167,42 рубля, а затем до 172,94 рубля. Но это еще не означает, что любой человек сможет просто умножить количество баллов на новую стоимость и получить точную сумму выплаты.
Разберемся, как посчитать ориентировочную пенсию с помощью ИИ и не передать нейросети лишние персональные данные.
Из чего складывается страховая пенсия
Базовая формула выглядит так:
Страховая пенсия = ИПК × стоимость пенсионного балла + фиксированная выплата
ИПК — это сумма пенсионных коэффициентов, которые человек заработал за время работы и за отдельные нестраховые периоды.
Социальный фонд подтверждает, что размер страховой пенсии зависит от количества ИПК, стоимости одного коэффициента и фиксированной выплаты. Официальное описание формулы опубликовано на сайте СФР.
В 2026 году используются следующие значения:
стоимость одного пенсионного балла — 156,76 рубля;
фиксированная выплата — 9 584,69 рубля.
Для 2027 года сейчас обсуждаются такие ориентиры:
Период
Стоимость балла
Фиксированная выплата
2026 год
156,76 руб.
9 584,69 руб.
С 1 февраля 2027 года
167,42 руб.
10 236,45 руб.
С 1 апреля 2027 года
172,94 руб.
10 574,25 руб.
Важно: показатели на 2027 год пока следует воспринимать как предварительные. Окончательная сумма будет зависеть от утвержденных параметров и фактической индексации.
Пример расчета пенсии в 2027 году
Предположим, человек накопил 100 пенсионных баллов и не имеет дополнительных повышений.
С 1 февраля расчет будет выглядеть так:
100 × 167,42 + 10 236,45 = 26 978,45 рубля
С 1 апреля:
100 × 172,94 + 10 574,25 = 27 868,25 рубля
Еще несколько ориентировочных расчетов:
Количество баллов
С 1 февраля 2027 года
С 1 апреля 2027 года
70
21 955,85 руб.
22 680,05 руб.
100
26 978,45 руб.
27 868,25 руб.
150
35 349,45 руб.
36 515,25 руб.
Это упрощенные примеры. В них не учтены районные коэффициенты, иждивенцы, северный стаж, возраст старше 80 лет, отсрочка обращения за пенсией и другие возможные повышения.
Где посмотреть свои пенсионные баллы
Количество накопленных ИПК нужно брать не из старых расчетов работодателя и не из памяти, а из выписки индивидуального лицевого счета.
Получить ее можно:
через личный кабинет на портале Госуслуг;
через личный кабинет СФР;
при личном обращении в отделение фонда или МФЦ.
Социальный фонд также рекомендует использовать выписку для проверки стажа, заработка и учтенных страховых взносов. Порядок получения сведений описан на сайте СФР.
Если в выписке отсутствует период работы, сначала нужно разобраться с ним. Нейросеть не сможет восстановить сведения, которых нет в базе СФР.
Как здесь может помочь ИИ
Нейросеть удобно использовать не для назначения пенсии, а для выполнения четырех вспомогательных задач.
1. Рассчитать несколько сценариев
ИИ может быстро посчитать размер выплаты при разных значениях пенсионного балла и фиксированной части.
Например, можно сравнить:
сумму до индексации;
сумму после февральского повышения;
сумму после апрельского повышения;
разницу в рублях и процентах.
2. Проверить арифметику
Если расчет подготовлен вручную или в Excel, нейросеть может повторно выполнить вычисления и показать формулу по шагам.
Однако лучше попросить ее сделать два независимых расчета. Это снижает риск незамеченной арифметической ошибки.
3. Разобрать выписку из лицевого счета
ИИ может помочь привести сведения о периодах работы в таблицу:
работодатель;
начало и окончание периода;
продолжительность;
начисленные взносы;
учтенный ИПК;
возможные пропуски.
Но загружать в публичную нейросеть полную выписку опасно. В ней могут находиться Ф. И. О., СНИЛС, сведения о работодателях, зарплате и страховых взносах.
Безопаснее самостоятельно перенести в запрос только необходимые показатели или предварительно обезличить документ.
4. Подготовить обращение по поводу пропущенного периода
Если в выписке нет части стажа, ИИ поможет составить черновик обращения работодателю или в СФР и подготовить перечень возможных подтверждающих документов.
При этом нейросеть не может установить, почему период отсутствует, и гарантировать его включение в стаж.
Готовый промпт для расчета пенсии
Помоги рассчитать ориентировочный размер страховой пенсии по старости.
Используй только следующие данные:
количество ИПК: 100;
стоимость одного ИПК с 1 февраля 2027 года: 167,42 рубля;
фиксированная выплата с 1 февраля 2027 года: 10 236,45 рубля;
стоимость одного ИПК с 1 апреля 2027 года: 172,94 рубля;
фиксированная выплата с 1 апреля 2027 года: 10 574,25 рубля.
Формула: количество ИПК × стоимость ИПК + фиксированная выплата.
Покажи каждый расчет отдельно. Затем рассчитай разницу между суммами в рублях и процентах. Повтори арифметическую проверку вторым способом.
Не добавляй районные коэффициенты, надбавки и другие выплаты, если они не указаны в исходных данных. Не придумывай отсутствующие сведения. В конце перечисли факторы, из-за которых фактическая пенсия может отличаться от расчета.
Вместо 100 нужно подставить собственное количество баллов из выписки СФР.
Как бухгалтер может применять такой расчет в работе
Сотрудники нередко обращаются к бухгалтеру с вопросами о будущей пенсии, баллах и страховых взносах.
ИИ поможет подготовить понятное объяснение или ориентировочный расчет, но бухгалтеру важно провести границу: это не официальное определение размера пенсии.
Корректная формулировка для сотрудника может выглядеть так:
Расчет является предварительным и выполнен по указанному количеству пенсионных баллов. Фактическую сумму определяет СФР с учетом сведений индивидуального лицевого счета, действующих на дату назначения показателей и возможных повышений.
Особенно осторожно нужно относиться к расчетам для сотрудников:
с северным стажем;
с иждивенцами;
старше 80 лет;
имеющих периоды ухода за детьми или нетрудоспособными гражданами;
выходящих на пенсию позднее установленного срока;
обнаруживших пропуски в сведениях о стаже;
имеющих право на досрочную пенсию.
В таких ситуациях простая базовая формула не дает полной картины.
Можно ли доверять расчету нейросети
ИИ можно доверить предварительную арифметику, если человек сам предоставил правильные исходные показатели и проверил формулу.
Нельзя доверять нейросети:
поиск неизвестного количества баллов;
восстановление пропущенного стажа;
самостоятельный выбор надбавок;
определение права на досрочную пенсию;
окончательный расчет государственной выплаты;
юридическую оценку спорной ситуации без проверки источников.
Главное правило простое: ИИ считает по предоставленным данным, а официальный размер пенсии устанавливает Социальный фонд.
Что проверить перед расчетом
Перед использованием нейросети стоит выполнить пять действий:
Получить свежую выписку из индивидуального лицевого счета.
Проверить учтенные периоды работы.
Выписать общее количество ИПК.
Уточнить наличие повышений и специальных условий.
Проверить, утверждены ли окончательные значения пенсионного балла и фиксированной выплаты на нужную дату.
Только после этого расчет будет иметь практический смысл.
Роман Ткачев — эксперт по автоматизации корпоративных процессов и практическому применению ИИ в работе корпоративных служб.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .