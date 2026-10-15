Как с помощью ИИ сравнить иск и возражения: готовый промпт для юриста

В судебном споре недостаточно хорошо изложить собственную позицию. Нужно понять, на какие именно доводы ответил оппонент, что он оставил без внимания, какими доказательствами подкрепил возражения и какие обстоятельства теперь необходимо подтвердить.
ИИ может сравнить два документа и собрать карту спора. Например:
исковое заявление и отзыв ответчика;
отзыв и письменные пояснения истца;
первоначальную позицию и новые возражения;
заключение эксперта и замечания стороны;
решение первой инстанции и доводы апелляционной жалобы.
Результатом должна стать не оценка «кто прав», а сравнительная таблица: довод, возражение, доказательство, слабое место и следующее действие юриста.
Какие документы можно сравнивать
Для первого анализа обычно достаточно двух основных документов:
Документ с вашей позицией.
Документ с возражениями другой стороны.
Дополнительно можно предоставить:
договор;
дополнительные соглашения;
акты и накладные;
платежные документы;
претензионную переписку;
судебные определения;
экспертное заключение;
протоколы;
другие доказательства, на которые ссылаются стороны.
Не стоит сразу загружать в нейросеть весь архив дела. Сначала лучше сравнить процессуальные позиции, а затем отдельно подключать доказательства по спорным эпизодам.
Перед загрузкой проверьте безопасность
Материалы судебного дела могут содержать:
персональные данные;
банковские реквизиты;
коммерческую тайну;
медицинские сведения;
внутреннюю переписку;
информацию о стратегии ведения дела;
документы, отсутствующие в открытой картотеке.
Публикация отдельных судебных актов в интернете не означает, что весь комплект материалов можно передавать внешнему ИИ-сервису.
Если у организации нет согласованной защищенной среды, документы нужно обезличить:
заменить названия сторон;
удалить Ф. И. О. и контакты;
скрыть банковские и паспортные реквизиты;
убрать подписи;
заменить номера договоров условными обозначениями;
удалить информацию, не относящуюся к спору.
При этом даты, суммы и условия, имеющие значение для анализа, следует сохранить либо заменить последовательно, чтобы не разрушить логику дела.
Первый этап: построить карту судебного спора
Не начинайте с просьбы «оцени перспективы дела». Сначала попросите ИИ разобрать позиции сторон на отдельные вопросы.
Например, в споре об оплате услуг такими вопросами могут быть:
заключен ли договор;
какие услуги должен был оказать исполнитель;
были ли услуги фактически оказаны;
направлялся ли акт;
подписан ли акт заказчиком;
заявлял ли заказчик мотивированные возражения;
наступил ли срок оплаты;
правильно ли рассчитана задолженность;
соблюден ли претензионный порядок.
Для каждого вопроса нейросеть должна показать:
Вопрос
Позиция истца
Возражение ответчика
Доказательства истца
Доказательства ответчика
Что не подтверждено
Такая таблица позволяет увидеть спор целиком, а не перечитывать документы по очереди.
Пример сравнения двух позиций
Предположим, исполнитель требует оплатить услуги и пишет:
Услуги оказаны в полном объеме. Акт направлен заказчику электронной почтой. Мотивированные возражения в установленный договором срок не поступили.
Ответчик возражает:
Результат услуг заказчику не передан. Письмо с актом направлено сотруднику, не уполномоченному принимать исполнение. Отсутствие ответа не подтверждает факт оказания услуг.
ИИ может собрать следующий результат:
Вопрос
Позиция истца
Позиция ответчика
Что проверить
Оказание услуг
Услуги выполнены полностью
Результат не передан
Есть ли отчеты, файлы, переписка и иные результаты
Направление акта
Акт отправлен по электронной почте
Адресат не имел полномочий
Какой адрес указан в договоре, кто вел переписку
Возражения
В срок не поступили
Обязанность отвечать не возникла
Содержит ли договор условие о мотивированном отказе
Сумма долга
Соответствует акту
Расчет не признается
Совпадают ли цена, этапы, платежи и период
Срок оплаты
Наступил после направления акта
Не наступил без приемки
Как договор связывает приемку и оплату
ИИ не решает, чья позиция правильная. Он показывает, где именно стороны расходятся и какие документы нужно исследовать.
Готовый промпт для сравнения иска и возражений
Сравни два документа по судебному спору:
«Позиция нашей стороны».
«Возражения другой стороны».
Используй только содержание предоставленных документов. Не придумывай факты, доказательства, нормы права и судебные решения.
Сначала составь краткую карточку спора:
стороны;
предмет требований;
размер требований;
фактическое основание;
основные возражения;
процессуальная стадия, если она указана.
Затем разбей спор на отдельные юридически значимые вопросы.
Для каждого вопроса подготовь таблицу:
вопрос или обстоятельство;
позиция нашей стороны;
точная цитата и страница;
позиция другой стороны;
точная цитата и страница;
доказательства нашей стороны;
доказательства другой стороны;
какие факты признаются обеими сторонами;
какие факты оспариваются;
какое утверждение не подтверждено документом;
какое дополнительное доказательство может потребоваться;
вопрос для проверки юристом.
Отдельно подготовь четыре списка:
Доводы другой стороны, на которые мы пока не ответили.
Наши доводы, которые другая сторона оставила без ответа.
Противоречия внутри каждого документа.
Документы, которые упоминаются, но не приложены.
Не делай окончательный вывод о перспективах дела. Не определяй достоверность доказательств и не предлагай процессуальное действие без объяснения, какую проблему оно должно решить.
Если информации недостаточно, напиши: «В предоставленных материалах не установлено».
Требование указывать страницу и точную цитату особенно важно. Без него нейросеть может подготовить красивый вывод, который будет сложно проверить по исходному документу.
Второй этап: составить матрицу доказывания
После сравнения позиций нужно отделить аргументы от доказательств.
По общему правилу арбитражного процесса каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование требований и возражений. Это предусмотрено статьей 65 АПК РФ.
Матрица может выглядеть так:
Обстоятельство
Кто на него ссылается
Кто должен подтвердить
Представленное доказательство
Возражение оппонента
Чего не хватает
Например:
Обстоятельство
Доказательство
Возможная проблема
Услуги оказаны
Акт, отчет и переписка
Акт не подписан
Результат направлен
Электронное письмо
Оспариваются полномочия получателя
Срок оплаты наступил
Пункт договора
Неясно, наступает ли срок без подписания акта
Часть долга оплачена
Платежное поручение
Назначение платежа относится к другому периоду
ИИ помогает собрать матрицу, но не определяет допустимость и достаточность доказательств.
Письменными доказательствами могут быть договоры, акты, справки, деловая корреспонденция и другие документы, содержащие значимые для дела сведения. Требования к ним закреплены в статье 75 АПК РФ.
Третий этап: определить, какую практику искать
Просить нейросеть «найти похожие решения» недостаточно. Она может подобрать спор с похожими словами, но другими обстоятельствами.
Для поиска практики сначала нужно сформировать параметры:
вид договора;
предмет требований;
ключевой спорный факт;
особенность доказательств;
применяемая норма;
требуемый правовой вывод;
инстанция;
период;
регион, если он имеет значение.
Для приведенного примера поисковые вопросы могут выглядеть так:
подтверждает ли электронная переписка оказание услуг;
считается ли акт полученным при направлении на согласованный адрес;
когда молчание заказчика признается приемкой;
можно ли взыскать оплату при отсутствии подписанного акта;
какими доказательствами подтверждается фактическое оказание услуг.
Полезный промпт:
На основании подготовленной таблицы сформулируй поисковые запросы для Картотеки арбитражных дел и правовой системы.
Не придумывай судебные решения.
Для каждого запроса укажи:
спорный вопрос;
существенные обстоятельства;
возможные ключевые слова;
применимую норму, если она указана в документах;
какие различия между найденным делом и нашим спором необходимо проверить.
Найденную практику нужно открывать и читать полностью. Номер дела, дата, суд, итог рассмотрения и применимость выводов проверяются по Картотеке арбитражных дел и другим официальным источникам.
Четвертый этап: понять, нужно ли ходатайство
После сравнения документов ИИ может обнаружить, что для ответа на возражения не хватает доказательства.
Например:
документ находится у контрагента;
требуется оригинал;
необходимо получить сведения у третьего лица;
нужен дополнительный срок;
требуется экспертиза;
необходимо приобщить новые документы;
нужно вызвать свидетеля;
следует запросить доступ к материалам дела.
Но нейросеть не должна самостоятельно выбирать ходатайство. Сначала юрист определяет процессуальную цель.
Если необходимый документ невозможно получить самостоятельно, участник арбитражного дела вправе просить суд об его истребовании. В ходатайстве нужно обозначить доказательство, объяснить, какие обстоятельства оно подтверждает, почему получить его самостоятельно невозможно и где оно находится. Такие требования содержатся в статье 66 АПК РФ.
Промпт для проекта ходатайства
Подготовь черновик ходатайства об истребовании доказательства.
Используй только следующие сведения:
суд;
номер дела;
стороны;
наименование доказательства;
обстоятельство, которое оно может подтвердить;
лицо, у которого оно находится;
причины, по которым заявитель не может получить его самостоятельно;
предпринятые попытки получить документ;
подтверждения этих попыток.
Не придумывай отсутствующие сведения.
Структура:
Наименование суда и реквизиты дела.
Краткое описание спора.
Какое доказательство необходимо.
Какие обстоятельства оно подтверждает.
Почему заявитель не может получить его самостоятельно.
Где находится доказательство.
Просительная часть.
Перечень приложений.
После проекта составь список сведений, которые юрист должен проверить перед подачей.
Не утверждай, что суд обязан удовлетворить ходатайство.
Согласно статье 159 АПК РФ, заявления и ходатайства должны быть обоснованы. Суд может отказать в несвоевременно поданном ходатайстве, если увидит злоупотребление и попытку затянуть процесс.
Поэтому проект от ИИ нужно проверить не только по содержанию, но и с учетом стадии дела.
Какие документы ИИ может подготовить после сравнения
В зависимости от результатов анализа нейросеть поможет создать черновик:
письменных пояснений;
возражений на отзыв;
дополнений к позиции;
ходатайства о приобщении доказательств;
ходатайства об истребовании доказательств;
перечня вопросов эксперту;
таблицы расчета;
списка вопросов представителю другой стороны;
плана выступления в заседании.
ИИ не должен самостоятельно решать, какой документ подавать. Один лишний документ иногда раскрывает оппоненту больше, чем помогает суду.
Как подготовить письменные пояснения
После сравнения двух позиций можно попросить ИИ собрать основу документа:
На основании сравнительной таблицы подготовь структуру письменных пояснений нашей стороны.
Не добавляй новых фактов, доказательств и судебной практики.
Для каждого раздела используй последовательность:
Довод другой стороны.
Наша позиция.
Подтверждающее доказательство.
Страница или реквизиты документа.
Вывод по конкретному вопросу.
Не повторяй доводы, на которые оппонент не возражал, если они не нужны для понимания позиции.
В конце подготовь:
перечень приложений;
список непроверенных ссылок;
список отсутствующих доказательств;
вопросы, которые требуют решения юриста.
Такой подход помогает избежать документа на тридцать страниц, в котором стороны повторяют иск и отзыв, но не отвечают друг другу по существу.
Что обязательно проверить вручную
Даже хороший сравнительный анализ не заменяет изучение дела.
Юристу нужно проверить:
правильно ли определены требования;
не перепутаны ли позиции сторон;
верно ли распознаны суммы и даты;
существуют ли указанные доказательства;
представлены ли они в материалы дела;
ознакомлен ли с ними оппонент;
соблюдены ли сроки раскрытия;
актуальны ли нормы;
существуют ли найденные судебные решения;
совпадают ли обстоятельства практики с рассматриваемым спором;
соответствует ли ходатайство стадии процесса;
обладает ли подписант необходимыми полномочиями.
Особенно опасно позволять ИИ самостоятельно дополнять пробелы. Если в документе не указано, когда было получено письмо, модель должна написать «дата получения не установлена», а не вычислять ее по контексту.
Безопасная последовательность работы
Практический процесс может выглядеть так:
Юрист определяет документы для сравнения.
Материалы обезличиваются или загружаются в защищенную систему.
ИИ составляет карту требований и возражений.
Формируется матрица доказательств.
Юрист проверяет цитаты и ссылки на страницы.
ИИ готовит направления для поиска практики.
Юрист проверяет найденные решения в первоисточниках.
Определяется, нужны ли дополнительные доказательства или ходатайства.
ИИ готовит черновик процессуального документа.
Юрист проверяет, утверждает и подает документ.
Главная польза ИИ здесь не в том, что он «выигрывает дело». Он превращает два объемных документа в понятную систему вопросов: что утверждает каждая сторона, чем это подтверждается и чего еще не хватает.
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Роман Ткачев — эксперт по автоматизации корпоративных процессов и практическому применению ИИ в работе корпоративных служб.