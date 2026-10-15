Как с помощью ИИ сравнить иск и возражения: готовый промпт для юриста

В судебном споре недостаточно хорошо изложить собственную позицию. Нужно понять, на какие именно доводы ответил оппонент, что он оставил без внимания, какими доказательствами подкрепил возражения и какие обстоятельства теперь необходимо подтвердить.

ИИ может сравнить два документа и собрать карту спора. Например:

исковое заявление и отзыв ответчика;

отзыв и письменные пояснения истца;

первоначальную позицию и новые возражения;

заключение эксперта и замечания стороны;

решение первой инстанции и доводы апелляционной жалобы.

Результатом должна стать не оценка «кто прав», а сравнительная таблица: довод, возражение, доказательство, слабое место и следующее действие юриста.