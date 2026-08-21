Налог на землю может вырасти с 2027 года: что бизнесу проверить уже сейчас

В Московской области в 2026 году проходит государственная кадастровая оценка земельных участков. Новые результаты будут иметь значение в том числе для расчёта земельного налога с 2027 года.

Это не означает, что налог автоматически увеличится у каждого собственника. Но если кадастровая стоимость конкретного участка заметно изменится, имеет смысл заранее понять, за счёт каких характеристик получен новый результат и нет ли ошибок в исходных данных.