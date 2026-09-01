Установлены единые правила прохождения медосвидетельствования иностранными гражданами

С 1 сентября 2026 года медосвидетельствование необходимо проходить в течение 30 календарных дней со дня въезда в РФ.

Изменения предусмотрены федеральным законом от 10.06.2026 № 162-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и статью 34 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"».

С 01.09.2026 года медосвидетельствование обязаны пройти иностранцы, находящиеся в России свыше 90 дней, а также прибывшие в целях осуществления трудовой деятельности, и иностранцы, оформляющие разрешение на временное проживание (РВП), разрешение на временное проживание в целях получения образования (РВПО), вида на жительство (ВНЖ), в целях получения разрешения на работу и патента.

В частности, законом предусмотрен срок, в течение которого въезжающие в РФ иностранцы обязаны пройти медосвидетельствование, — 30 календарных дней со дня въезда в РФ.

Закреплена и обязанность ежегодного медосвидетельствования: в течение 30 календарных дней по истечении года со дня предыдущего освидетельствования (кроме случаев оформления РВП и ВНЖ). Осмотр будет проводиться за счет самих иностранцев или работодателей (заказчиков работ).

Медицинским организациям, уполномоченным на проведение медицинского освидетельствования иностранных граждан, запрещается передавать третьим лицам права и обязанности по проведению медицинского освидетельствования и (или) оформлению (размещению в ЕГИСЗ) медицинских заключений.

По результатам прохождения иностранным гражданином медицинского освидетельствования будут оформляться медицинское заключение о наличии (отсутствии) факта употребления иностранным гражданином наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и медицинское заключение о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством федеральным органом исполнительной власти, и ВИЧ-инфекции.

Медицинские заключения формируются в форме электронных документов и в течение 24 часов размещаются в федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медицинского освидетельствования иностранных граждан, который ведется в ЕГИСЗ.

Кроме того, в течение 24 часов медицинские заключения будут передаваться посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия в МВД России, а медицинские заключения о наличии инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции, — также и в Роспотребнадзор.

Аналогичные правила предусмотрены для медицинских организаций, осуществляющих медосмотры иностранцев или оказывающих им медицинскую помощь: при выявлении факта употребления наркотических или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, или ВИЧ-инфекции медицинская организация обязана оформить соответствующее сообщение и разместить его в федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медицинского освидетельствования иностранных граждан, а также передать такие сообщения в МВД России и Роспотребнадзор.

Реестр уполномоченных медицинских организаций будет вести Росздравнадзор.

Минздрав установит порядок проведения медицинского освидетельствования, формы, порядок оформления и сроки действия медицинских заключений, формы и порядок оформления сообщений, формируемых по результатам иных медицинских освидетельствований, медицинских осмотров или оказания медицинской помощи иностранным гражданам.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.