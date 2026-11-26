В конце года собственники малого бизнеса обсуждают с бухгалтером налоги, цены и расходы. Но иногда после пересчета возникает другой вопрос: есть ли смысл продолжать работать в прежней модели, если прибыль заметно сокращается, а нагрузка на владельца растет.
Обычно собственники выходят на рынок по понятным причинам: устали от операционки, хотят переключиться на другой проект или зафиксировать результат нескольких лет работы.
Но бывает и менее эмоциональная причина — изменилась сама экономика бизнеса.
Компания может расти по выручке, сохранять клиентов и со стороны выглядеть вполне устойчивой. При этом после изменения налоговой модели, роста расходов или усложнения учета собственнику остается заметно меньше денег.
И вот здесь уже имеет смысл считать не только налоги.
Важна не сумма налога, а прибыль после него
Сам по себе переход на другой режим еще мало что говорит о состоянии бизнеса.
Один предприниматель сможет переложить часть дополнительных расходов в цену. Другой получит вычеты по входящему НДС. У третьего маржа настолько небольшая, что даже несколько дополнительных процентов нагрузки заметно меняют итоговую прибыль.
Поэтому собственнику полезнее задать не вопрос:
«Сколько теперь придется платить налогов?»
А другой:
«Сколько денег останется мне после всех изменений?»
Представим небольшой магазин с годовой выручкой около 20 млн рублей и чистой прибылью примерно 3 млн рублей.
После изменения налоговой модели, роста расходов на учет и невозможности полностью переложить дополнительные издержки на покупателей прибыль, например, сокращается до 1,8 млн рублей.
Сам бизнес при этом никуда не исчез. Те же сотрудники, помещение, поставщики, товарные остатки и клиенты. Работы у собственника тоже меньше не стало.
Изменилась экономика владения этим активом: вместо условных 250 тыс. рублей в месяц владелец получает около 150 тыс.
Вот это уже повод для отдельного расчета.
Рост выручки не всегда означает рост стоимости бизнеса
Малый бизнес часто оценивает результат через оборот. Было 15 млн рублей выручки, стало 20 млн — значит, компания выросла. Но покупатель бизнеса будет смотреть прежде всего на то, сколько компания зарабатывает после всех расходов и насколько эта прибыль устойчива.
Если оборот вырос, а чистая прибыль сократилась, стоимость бизнеса может пойти в обратную сторону.
Это особенно важно в момент, когда собственнику предлагают:
повысить цены;
сменить налоговый режим;
перестроить работу с поставщиками;
нанять дополнительного бухгалтера;
изменить юридическую структуру;
вложиться в автоматизацию учета.
Каждое из этих решений само по себе может быть разумным. Но сначала стоит понять, сколько прибыли оно действительно поможет сохранить.
Иногда год ожидания обходится дороже
На рынке готового бизнеса покупатель оценивает прежде всего будущий денежный поток.
По нашей практике небольшой действующий бизнес часто рассматривают через срок возврата вложений: сколько времени понадобится новому владельцу, чтобы вернуть цену покупки за счет прибыли компании.
Допустим, бизнес приносит собственнику 3 млн рублей чистой прибыли в год.
При определенном уровне риска, зависимости от владельца, состоянии аренды и других факторах такой актив может стоить условно 3,5–4,5 млн рублей.
Теперь предположим, что после перестройки налоговой модели чистая прибыль сокращается до 1,8 млн рублей.
Если остальные параметры бизнеса не изменились, покупатель практически неизбежно будет считать уже от новой прибыли. И оценка может оказаться ближе к 2–2,5 млн рублей.
Получается важный для собственника эффект.
Он может еще год работать, заработать за этот период около 1,8 млн рублей и одновременно потерять сопоставимую сумму в стоимости самого бизнеса.
Это не означает, что бизнес обязательно нужно продавать.
Но сценарий «еще год поработаю, а потом решу» тоже имеет свою цену.
Что стоит посчитать до решения о продаже
Я бы не принимал решение только потому, что изменилась налоговая нагрузка.
Сначала достаточно собрать простую модель на одной странице и ответить на несколько вопросов.
1. Сколько чистой прибыли останется после изменения налоговой модели?
Не выручки и не прибыли «до всего», а денег, которые реально останутся собственнику.
2. Можно ли переложить часть нагрузки в цену?
И что произойдет со спросом, если цены вырастут.
3. Потребуются ли дополнительные расходы?
Бухгалтерия, программы, специалисты, изменение договоров, дополнительный оборотный капитал.
4. Сколько бизнес стоит сейчас и сколько может стоить после снижения прибыли?
Иногда именно этот расчет меняет взгляд собственника на ситуацию.
5. Готов ли владелец работать за новую прибыль еще несколько лет?
Это уже не налоговый, а предпринимательский вопрос.
Если компания после всех изменений остается привлекательной для владельца, продавать ее только из-за налогов смысла нет.
Если же прибыль заметно падает, вложения растут, а стоимость бизнеса начинает снижаться, продажу стоит рассматривать как один из сценариев наряду с перестройкой модели.
Почему я сознательно не привязываюсь к одному налоговому лимиту
Налоговые пороги, ставки и переходные правила могут меняться.
Поэтому для принятия решения важнее не сама цифра в Налоговом кодексе, а ее влияние на конкретную компанию.
Бухгалтер может определить, какой режим и какие ставки будут применяться к бизнесу.
Задача собственника после этого — понять, что произойдет с прибылью и стоимостью компании.
Четыре вопроса собственнику перед новым годом
Если после предварительного закрытия года становится понятно, что экономика бизнеса меняется, я бы обсудил с владельцем четыре вещи:
Сколько компания заработает в следующем году при новых условиях?
Какие цены нужны, чтобы сохранить текущую прибыль, и выдержит ли их рынок?
Сколько дополнительных денег и времени потребует новая модель?
Если прибыль сократится, разумнее перестраивать бизнес или уже сейчас оценить его стоимость и рассмотреть продажу?
Иногда одна такая таблица дает больше, чем несколько месяцев попыток «подкрутить» отдельные расходы.
Потому что главный вопрос для собственника в итоге не в том, какой налоговый режим выбрать.
Главный вопрос — сколько этот бизнес будет приносить ему дальше и сколько он будет стоить.
А уже после этого можно выбирать: менять модель, искать партнера, объединяться с более крупным игроком или выходить из бизнеса.