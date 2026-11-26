В конце года собственники малого бизнеса обсуждают с бухгалтером налоги, цены и расходы. Но иногда после пересчета возникает другой вопрос: есть ли смысл продолжать работать в прежней модели, если прибыль заметно сокращается, а нагрузка на владельца растет.

Обычно собственники выходят на рынок по понятным причинам: устали от операционки, хотят переключиться на другой проект или зафиксировать результат нескольких лет работы.

Но бывает и менее эмоциональная причина — изменилась сама экономика бизнеса.

Компания может расти по выручке, сохранять клиентов и со стороны выглядеть вполне устойчивой. При этом после изменения налоговой модели, роста расходов или усложнения учета собственнику остается заметно меньше денег.

И вот здесь уже имеет смысл считать не только налоги.