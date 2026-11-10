В Петербурге могут повысить УСН с 7% до 15%: что пересчитать бизнесу

Власти обсуждают сокращение льгот по УСН «доходы минус расходы». На примерах считаем, как изменение ставки повлияет на прибыль и цены, когда налог останется прежним и что проверить перед сменой налоговой модели.

Что предлагают изменить

Как сообщил ТКС 9 ноября, в Петербурге рассматривают сокращение льгот по УСН. Для значительной части компаний и ИП на объекте «доходы минус расходы» ставку предлагают повысить с 7% до 15%. Инициативу обсудили на совместном заседании профильных комитетов Законодательного собрания.

Ставку 7% хотят сохранить для обрабатывающих производств, научных исследований и разработок. Отдельные преференции планируют оставить для IT-компаний и малого технологического бизнеса. Поэтому собственнику сначала нужно выяснить, какие условия предлагают установить именно для его деятельности.

Пока речь о предложении. Итоговые ставки, перечень получателей льгот и сроки применения нужно будет проверить по принятому закону. Уже сейчас можно посчитать, как бизнес будет работать при ставке 15%, и заложить этот вариант в бюджет на следующий год.

Сколько денег бизнес потеряет на налоге

Возьмём условную сервисную компанию. За год она получила 12 млн рублей доходов и потратила 9 млн рублей на зарплаты, взносы, аренду и другие нужды. Для простоты считаем, что компания вправе учесть все эти расходы при расчёте УСН. Разница между доходами и расходами составляет 3 млн рублей.

Сравним два варианта при одинаковых показателях бизнеса:

Показатель УСН 7% УСН 15% Доходы 12 000 000 ₽ 12 000 000 ₽ Учитываемые расходы 9 000 000 ₽ 9 000 000 ₽ Налоговая база 3 000 000 ₽ 3 000 000 ₽ Налог по УСН 210 000 ₽ 450 000 ₽ Остаток после расходов и УСН 2 790 000 ₽ 2 550 000 ₽

Дополнительный налог составит 240 тысяч рублей в год. Сама сумма налога вырастет примерно на 114%. В нашей упрощённой модели остаток после расходов и УСН сократится с 2,79 млн до 2,55 млн рублей, то есть примерно на 8,6%.

Для собственника эти 240 тысяч могут означать меньше денег на оборудование, продвижение или выплаты участникам. При обсуждении бюджета такую сумму лучше сразу показать отдельной строкой. Иначе на бумаге деньги ещё есть, а на расчётном счёте их уже распределили на налоги.

В каком случае налог не изменится

На УСН «доходы минус расходы» действует минимальный налог: по итогам года платят большую из двух сумм — налог по обычной ставке или 1% от доходов.

Предположим, у той же компании доходы остались на уровне 12 млн рублей, а учитываемые расходы выросли до 11,4 млн рублей. Налоговая база составит 600 тысяч рублей. Налог по ставке 7% равен 42 тысячам, по ставке 15% — 90 тысячам рублей.

При этом минимальный налог в обоих случаях составит 120 тысяч рублей. Компания заплатит именно его. В таком примере смена ставки с 7% на 15% сама по себе не увеличит годовой налог.

Поэтому оценивать последствия только по двум ставкам недостаточно. Нужны доходы, расходы и расчёт минимального налога конкретного бизнеса.

Что пересчитать собственнику до изменения ставки

Право на льготу. Попросите бухгалтера показать, на каком основании компания применяет 7% сейчас. Затем сопоставьте действующие условия с теми, которые войдут в итоговый закон. В финансовом плане полезно сохранить два расчёта: с льготой и без неё. Расходы для УСН. Возьмите данные налогового учёта. Не каждое списание с банковского счёта сразу уменьшает налоговую базу: для расходов действуют правила признания и требования к документам. Если в план попали суммы, которые пока нельзя учесть, прогноз налога получится слишком оптимистичным. Цены и прибыльность заказов. Проверьте, какие товары, услуги и клиенты приносят прибыль после налогов. Посчитайте, сколько нужно добавить к цене при прежнем объёме продаж, чтобы сохранить результат. Сравните этот вариант с сокращением конкретных расходов. Денежный план. Учтите дополнительный налог в графике поступлений и выплат, включая авансовые платежи по УСН. Особенно внимательно проверьте месяцы, когда покупатели платят с отсрочкой, а зарплату, аренду и поставки нужно оплачивать вовремя.

Вернёмся к первому расчёту. Если компания хочет сохранить прежние 2,79 млн рублей после расходов и УСН, прибавить к доходам ровно 240 тысяч не получится: с дополнительного дохода тоже придётся заплатить налог.

При неизменных расходах 9 млн рублей доходы нужно увеличить примерно до 12,282 млн рублей. Это около 282 тысяч рублей сверху, или 2,35%. Такой расчёт подходит для ситуации, когда компания повышает цены при прежнем объёме продаж и не несёт дополнительных расходов.

Стоит ли переходить на УСН «доходы»

После новости о 15% возникает понятное желание посмотреть в сторону ставки 6%. Но у этих объектов разная налоговая база. На УСН «доходы» налог считают со всех учитываемых доходов, а на объекте «доходы минус расходы» из них вычитают расходы по правилам УСН.

В первом примере 6% от 12 млн рублей составят 720 тысяч рублей до уменьшения налога. При ставке 15% с разницы доходов и расходов получится 450 тысяч рублей. Однако на УСН «доходы» налог можно уменьшать, в частности, на страховые взносы с учётом установленных ограничений.

Поэтому выбирать объект только по цифрам 6% и 15% рискованно. Сравните итоговые платежи с учётом страховых взносов, доступных льгот, расходов и других налогов, которые платит ваш бизнес. В одном случае смена объекта поможет, в другом увеличит нагрузку.

Объект УСН можно менять со следующего календарного года, заранее уведомив инспекцию. Если рассматриваете такой вариант на 2027 год, расчёты и вопрос со сроком уведомления стоит решить до конца текущего года. Перестраивать налоговый учёт в последний рабочий день декабря обычно никто не мечтает.

С чего начать проверку своей модели

Попросите бухгалтера подготовить на одних и тех же исходных данных три варианта: действующая льготная ставка, ставка 15% и доступный вашему бизнесу альтернативный вариант. В каждом расчёте покажите итоговые налоги и деньги, которые останутся после расходов. Это даст основу для решения о ценах, затратах и налоговой модели.