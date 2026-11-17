Ко второму чтению из законопроекта № 617-9 исключили приостановку заказов и показа карточек за неявку в ИФНС или непредставление документов. Разбираем, когда на ответ есть пять рабочих дней, когда десять и чем подтвердить выручку.

Утром бухгалтер пропустил требование налоговой, а к обеду магазин перестал принимать заказы. Такой сценарий мог появиться у продавцов на маркетплейсах. В первой редакции законопроекта № 617-9 предлагали приостанавливать приём заказов и размещение карточек, если продавец не явился в инспекцию или не представил запрошенные документы.

Ко второму чтению этот механизм исключили, сообщил Минфин 16 ноября. На 17 ноября Госдума приняла проект в первом чтении, второе запланировано на 19 ноября. Пока действуют обычные правила Налогового кодекса. Сообщение Минфина, карточка законопроекта № 617-9

Что ФНС уже проверяет у продавцов

С января 2025 года ФНС проводит эксперимент по обмену сведениями с цифровыми площадками. Среди рисков, которые проверяет служба, — дробление бизнеса, неуплата НДС на УСН и неполное отражение выручки по агентским договорам. В рамках эксперимента продавцу могут направить информационное письмо о выявленном риске. Если в кабинете маркетплейса появилось сообщение от ФНС, сначала откройте сам документ и посмотрите, что именно просит инспекция. От вида документа зависит, как и когда отвечать. ФНС об обмене сведениями с цифровыми платформами

Как не перепутать пять рабочих дней с десятью

Начните с основания, указанного в документе, и даты получения по правилам НК РФ. Когда бухгалтер открыл письмо, срок уже мог идти. Например, для документов, направленных по ТКС через оператора ЭДО, датой получения считается шестой рабочий день со дня отправки. ФНС о порядке получения документов по ТКС

Если пришло уведомление о вызове, посмотрите, кого и для чего вызывает инспекция, и проверьте указанную дату явки. ФНС может вызвать налогоплательщика для дачи пояснений или физлицо для дачи показаний в качестве свидетеля. Это разные процедуры. Ст. 31 НК РФ, ст. 90 НК РФ

Что сверить, если инспекция спрашивает про выручку

Допустим, продавец на УСН «доходы» продал через маркетплейс товаров на 1 млн ₽ без НДС и возвратов. Площадка удержала 150 тыс. ₽ комиссии и перевела ему 850 тыс. ₽. Для УСН доход продавца в этом примере — 1 млн ₽. Банковская выписка показывает, сколько дошло до счёта, а отчёт площадки объясняет, где остались остальные деньги. Разъяснение ФНС об учёте доходов на УСН

Когда инспекция спрашивает о расхождении, сведите отчёт площадки, банковскую выписку и КУДиР за запрошенный период. Покажите отдельно продажи, возвраты, удержания и выплаты. Если цифры сходятся, поясните разницу и приложите документы, на которые ссылаетесь. Если в уже поданной декларации учли только выплату площадки и из-за этого занизили налог, пересчитайте его и подайте уточнённую декларацию по ст. 81 НК РФ.