Что сверить, пока сообщение ещё не пришло

Соберите реестр объектов с данными, которые влияют на расчёт. Для автомобиля укажите VIN, мощность и даты регистрации, для недвижимости — кадастровый номер, налоговую базу, долю и даты регистрации права. В отдельные колонки вынесите ставку, льготу и документ, который подтверждает каждый спорный показатель. Тогда при сверке будет видно, почему сумма по конкретному объекту получилась именно такой.

Под одной аббревиатурой ЕГРН здесь встречаются два реестра. В ФНС можно бесплатно запросить выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков и увидеть, какие объекты числятся за компанией у инспекции. Даты регистрации права и характеристики недвижимости сверяют с Единым государственным реестром недвижимости. Данные об автомобиле проверяют по сведениям регистрирующего органа.

На практике источники отвечают на разные вопросы. Договор показывает, когда стороны оформили сделку, а регистрационные сведения помогают определить, за какие месяцы считать налог. Приказ о списании автомобиля из учёта пригодится для внутренней истории объекта. Для транспортного налога после продажи понадобится дата, когда машина перестала быть зарегистрирована за компанией.

При проверке недвижимости отдельно посмотрите, почему объект облагается по кадастровой стоимости. Для офисной и торговой недвижимости, облагаемой по региональному перечню, ищите по кадастровому номеру. Если у вас отдельное помещение, проверьте и здание, в котором оно находится. Ставку и льготу смотрите для нужного периода и территории. По земельному участку сверьте кадастровую стоимость, долю, вид разрешённого использования и условия применения ставки. Изменение любого из этих показателей стоит записать отдельно с датой и документом.

Если нашли расхождение, сначала определите, где оно возникло. Прекращение регистрации автомобиля уже отражено у ГИБДД, а ФНС по-прежнему видит его за компанией — сообщите об этом инспекции и приложите подтверждение. Если прежний владелец всё ещё указан в регистрационных сведениях, проверьте, переоформил ли машину покупатель, и при необходимости обратитесь в регистрирующий орган. Для недвижимости логика та же. Ошибку в исходных сведениях и расхождение между реестром и расчётом ФНС исправляют по разным обращениям.