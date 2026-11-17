В январе компания продала грузовик. В феврале зарегистрировала право на офис. В мае пришло сообщение ФНС, в котором грузовик посчитали за весь квартал, а офис — за два месяца вместо одного. Бухгалтер отправил документы на перерасчёт. Тем временем подошёл срок уплаты.
Это условный пример, но порядок расчётов уже утверждён. Начиная с I квартала 2027 года транспортный, земельный и налог на имущество российских организаций по кадастровой стоимости будет рассчитывать инспекция. По этим платежам бухгалтеру пригодится собственный расчёт для сверки. А если у компании есть недвижимость, которую облагают по среднегодовой стоимости, её налог по-прежнему считает сама организация. Изменения предусмотрены Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Рекомендации по переходу ФНС направила письмом от 18.03.2026 № БС-36-21/2057@.
Один календарь на весну, два порядка уплаты
Возьмём российское ООО. У него есть грузовик, офис, облагаемый по кадастровой стоимости, и склад, налог по которому считают по среднегодовой стоимости. Предположим, что по всем этим объектам предусмотрены авансы. Весной бухгалтер увидит в календаре сроки за два разных периода.
За что платим
Кто считает и что подаём
Срок
Транспортный, земельный и кадастровый налог на имущество за 2026 год
Компания рассчитывает налог и подаёт уведомление об исчисленных суммах
Уведомление — 25 февраля 2027 года, уплата — 1 марта 2027 года
Налог на имущество по среднегодовой стоимости за 2026 год
Компания рассчитывает налог и сдаёт декларацию
Декларация — 25 февраля, уплата — 1 марта 2027 года
Аванс по имуществу со среднегодовой базой за I квартал 2027 года
Компания рассчитывает аванс и подаёт уведомление
Уведомление — 26 апреля, уплата — 28 апреля 2027 года
Авансы по транспортному, земельному и кадастровому налогу на имущество за I квартал 2027 года
Суммы рассчитывает ФНС и направляет сообщение
Уплата — 28 мая 2027 года
Годовой налог за 2026-й платят 1 марта 2027 года, потому что 28 февраля выпадает на воскресенье. Новый срок — 28 марта следующего года — впервые применяется к годовым платежам, которые ФНС рассчитает за 2027 год. По ним же квартальные авансы переносятся на 28-е число второго месяца после отчётного периода. Проверьте, предусмотрены ли авансы для вашей категории и территории. Если организация вносила их за 2026 год, к годовому сроку перечисляют остаток с учётом авансов.
Для нашего ООО это означает два срока в одном квартальном закрытии. По складу бухгалтер рассчитывает аванс, сдаёт уведомление и обеспечивает уплату в апреле. По грузовику и офису сверяет майское сообщение ФНС и к 28 мая проверяет, хватает ли денег на едином налоговом счёте. Простой способ развести сроки в учётной программе — пометить каждый объект по виду налоговой базы и указать, кто рассчитывает платёж. Одной задачи «Имущество за I квартал» в календаре здесь уже мало.
Что сверить, пока сообщение ещё не пришло
Соберите реестр объектов с данными, которые влияют на расчёт. Для автомобиля укажите VIN, мощность и даты регистрации, для недвижимости — кадастровый номер, налоговую базу, долю и даты регистрации права. В отдельные колонки вынесите ставку, льготу и документ, который подтверждает каждый спорный показатель. Тогда при сверке будет видно, почему сумма по конкретному объекту получилась именно такой.
Под одной аббревиатурой ЕГРН здесь встречаются два реестра. В ФНС можно бесплатно запросить выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков и увидеть, какие объекты числятся за компанией у инспекции. Даты регистрации права и характеристики недвижимости сверяют с Единым государственным реестром недвижимости. Данные об автомобиле проверяют по сведениям регистрирующего органа.
На практике источники отвечают на разные вопросы. Договор показывает, когда стороны оформили сделку, а регистрационные сведения помогают определить, за какие месяцы считать налог. Приказ о списании автомобиля из учёта пригодится для внутренней истории объекта. Для транспортного налога после продажи понадобится дата, когда машина перестала быть зарегистрирована за компанией.
При проверке недвижимости отдельно посмотрите, почему объект облагается по кадастровой стоимости. Для офисной и торговой недвижимости, облагаемой по региональному перечню, ищите по кадастровому номеру. Если у вас отдельное помещение, проверьте и здание, в котором оно находится. Ставку и льготу смотрите для нужного периода и территории. По земельному участку сверьте кадастровую стоимость, долю, вид разрешённого использования и условия применения ставки. Изменение любого из этих показателей стоит записать отдельно с датой и документом.
Если нашли расхождение, сначала определите, где оно возникло. Прекращение регистрации автомобиля уже отражено у ГИБДД, а ФНС по-прежнему видит его за компанией — сообщите об этом инспекции и приложите подтверждение. Если прежний владелец всё ещё указан в регистрационных сведениях, проверьте, переоформил ли машину покупатель, и при необходимости обратитесь в регистрирующий орган. Для недвижимости логика та же. Ошибку в исходных сведениях и расхождение между реестром и расчётом ФНС исправляют по разным обращениям.
Грузовик продали в январе, с регистрации сняли в феврале
Компания подписала договор купли-продажи 29 января 2027 года. Регистрацию за прежним владельцем прекратили 19 февраля. Бухгалтер уже списал машину, покупатель давно на ней ездит, а в транспортный налог у продавца всё равно попадает февраль.
Пункт 3 ст. 362 НК РФ привязывает расчёт к регистрации. Если автомобиль сняли с регистрации после 15-го числа, этот месяц учитывается целиком. Если сняли 15-го числа или раньше, месяц в расчёт не входит. В нашем примере за I квартал учитываются январь и февраль. Коэффициент — 2/3.
Допустим, мощность грузовика — 240 л. с., условная ставка — 50 ₽ за л. с., льгот нет. Аванс за полный квартал составил бы 3 000 ₽. С учётом двух месяцев регистрации получается 2 000 ₽. Если бы регистрацию прекратили 15 февраля, за квартал остался бы один месяц и аванс составил бы 1 000 ₽. Так одна дата меняет сумму, даже когда договор в обоих случаях подписан в январе.
Если ФНС начислит 3 000 ₽, в пояснениях укажите VIN, дату прекращения регистрации, ожидаемый коэффициент и сумму по вашему расчёту. Приложите документ, подтверждающий прекращение регистрации. Договор и акт передачи можно приложить для хронологии сделки. Причину для перерасчёта в этом примере подтверждает именно регистрационная дата.
Офис купили в феврале, а за квартал учитывается только март
Теперь предположим, что право собственности на офис зарегистрировали 18 февраля 2027 года. Помещение облагается по кадастровой стоимости, льгот нет. В феврале компания успела получить ключи, перевезти мебель и принять первых клиентов. Для аванса за I квартал при этом учитывается один месяц — март.
По п. 5 ст. 382 НК РФ месяц возникновения права включают в расчёт, если оно возникло до 15-го числа включительно. Когда право зарегистрировали позже, этот месяц пропускают. При прекращении права граница работает наоборот. Если право прекратилось после 15-го числа, месяц входит в расчёт.
При кадастровой стоимости 24 млн ₽ и условной ставке 1,5% аванс за полный квартал составил бы 90 000 ₽. Для нашего офиса получается 30 000 ₽ — четверть годовой суммы налога с коэффициентом 1/3. Если ФНС включит ещё и февраль, в сообщении будет 60 000 ₽. В этом случае приложите сведения о дате регистрации права и покажите в пояснениях, откуда взялся коэффициент.
Если в сообщении указана другая кадастровая стоимость, запросите сведения на дату, которую нужно применять для расчёта за этот период. Текущая цифра в реестре может отличаться от той, которая применялась в нужном квартале. После раздела, объединения или изменения характеристик недвижимости заодно сопоставьте кадастровые номера и даты изменений. У компании и инспекции может быть одинаковый адрес и при этом разные объекты в расчёте.
Льгота есть, а в расчёте её не учли
Инспекция может учесть льготу по сведениям, которыми располагает. Если льгота зависит от условий, о которых ФНС может не знать, проверьте заранее, что инспекция получила нужную информацию. Начните с нормы, которая даёт право на льготу. Уточните категорию налогоплательщика, объект, период и условия применения. Если льготу использовали в прошлом году, сверьте, действует ли она для того же объекта в новом периоде. Порядок учёта льгот ФНС разбирает в п. 11 рекомендаций к письму от 18.03.2026 № БС-36-21/2057@.
По транспортному и земельному налогам и по кадастровому налогу на имущество российская организация может подать заявление о предоставлении льготы и приложить подтверждающие документы. В заявлении укажите период и конкретный объект. Если сообщение уже пришло с полной суммой, направьте пояснения к расчёту. Укажите, какая норма даёт право на льготу, с какого периода она применяется и как меняет сумму. Если инспекция уже подтверждала льготу, приложите реквизиты её ответа.
Что делать, если сообщение пришло с ошибкой или его нет
Если сумма расходится с вашим расчётом, найдите строку, в которой возникла разница. Укажите реквизиты сообщения, объект, период, спорный показатель и данные, которые предлагаете учесть. С 1 апреля 2027 года применяется новая редакция формы пояснений КНД 1150129, утверждённая приказом ФНС от 12.01.2026 № ЕД-1-21/2@. К пояснениям можно приложить подтверждающие документы. Инспекция рассматривает их в течение одного месяца, а при необходимости может продлить рассмотрение ещё максимум на месяц и уведомить компанию. Если сумма изменится, ФНС направит сообщение с перерасчётом.
Пояснения не приостанавливают учёт суммы на едином налоговом счёте. Если срок уплаты наступил, а перерасчёт ещё не сделан, при формировании совокупной обязанности ФНС учтёт сумму по действующему сообщению. Допустим, инспекция начислила за офис 60 000 ₽, компания обосновала 30 000 ₽, но к 28 мая ответа пока нет. Если оставить на ЕНС деньги только под свой расчёт и других средств на счёте не будет, может возникнуть отрицательное сальдо. При планировании платежей ориентируйтесь на сумму, которая действует к сроку уплаты, а после перерасчёта проверьте, как изменение отразилось на ЕНС. Основание — подп. 7 п. 5 ст. 11.3 НК РФ и п. 8 рекомендаций ФНС.
Если сообщения нет, проверьте, предусмотрен ли аванс по объекту, затем посмотрите входящие по ТКС и в личном кабинете организации. При невозможности электронной доставки инспекция направляет документ заказным письмом. Если платёж ожидается, а расчёт найти не удалось, запросите сообщение в налоговом органе. С 1 января 2027 года для этого действует новая форма заявления КНД 1150120, утверждённая приказом ФНС от 19.01.2026 № ЕД-1-21/27@. Через неё можно запросить расчёт за нужный отчётный период.
Есть и отдельная обязанность сообщить о наличии облагаемого объекта, если за период владения его не включили в сообщение ФНС и применим п. 2.2 ст. 23 НК РФ. Такое сообщение подаёт сама компания с подтверждающими документами. Действуют исключения, в частности если по объекту применяется льгота. С 1 апреля 2027 года срок подачи по этой норме — до 31 мая года, следующего за истекшим налоговым периодом. Поэтому пропавший из расчёта объект стоит проверить отдельно, даже если по остальному имуществу сообщение пришло вовремя.
Что поставить в работу до закрытия 2026 года
Начните с объектов, по которым в этом году что-то изменилось. Это проданные машины, зарегистрированные помещения, разделённые участки и имущество, по которому впервые заявляете льготу. Для каждого запишите дату изменения и найдите подтверждение. Если сведения у инспекции уже расходятся с реестром, можно начать сверку до весенних начислений.
В календаре заведите отдельные задачи на закрытие 2026 года, апрельский аванс по среднегодовой стоимости и майские авансы по сообщениям ФНС. Назначьте сотрудника, который проверит входящие документы и сопоставит их с расчётом по объектам. Если в мае в сообщении окажется лишний месяц по машине, у бухгалтера уже будут дата, подтверждающий документ и сумма для пояснений.