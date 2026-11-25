Инспекция запросила документы по контрагентам за четыре года, а компания оставила требования без исполнения. Почему суд поддержал налоговую, как определить срок ответа и что написать, если часть документов отсутствует или запрос слишком широкий.

Приходит требование ФНС. В нём несколько контрагентов, длинный список документов и период, за который успели дважды смениться люди в бухгалтерии. Первый вопрос обычно такой: «У нас же нет проверки. Почему мы вообще должны это собирать?»

Именно об этом спорило ООО «Тантал» в деле № А56-11782/2025. Инспекция запросила документы и сведения вне рамок налоговой проверки. Компания считала, что объём и период запроса чрезмерны. В итоге суды поддержали инспекцию, а в марте 2026 года судья Верховного суда отказал в передаче жалобы на рассмотрение коллегии.

Главная деталь дела — суды посмотрели, можно ли по требованиям определить сделки и документы. Сам по себе запрос за четыре года спор в пользу компании не решил.

Почему требование законно, даже если вашу компанию сейчас не проверяют

У статьи 93.1 НК РФ есть несколько оснований для запроса. Для бизнеса чаще всего важны два.

Что указано в требовании Какие сведения запрашивают Сколько времени на ответ Пункт 1 статьи 93.1 НК РФ Документы или информацию о лице, в отношении которого проводят налоговую проверку. Запрос могут направить его контрагенту или другому лицу, у которого есть сведения 5 рабочих дней со дня получения Пункт 2 статьи 93.1 НК РФ Документы или информацию о конкретной сделке, если инспекции обоснованно нужны эти сведения вне рамок проверки 10 рабочих дней со дня получения

В обоих случаях в тот же срок нужно сообщить, если вы не располагаете запрошенными документами или информацией. Проверьте, какой именно пункт указан в требовании. Отметка «встречная проверка» в рабочем чате сама по себе срок не определяет.

Допустим, требование считается полученным в понедельник, а на следующих двух неделях нет праздников. Отсчёт начинается со вторника. При пяти рабочих днях срок закончится в следующий понедельник, при десяти — в понедельник ещё через неделю. Дату получения устанавливают по правилам соответствующего канала. Если письмо переслали из бухгалтерии юристу в четверг, это дата внутренней пересылки.

Почему «укажите номер договора» может оказаться слабым аргументом

Представим два запроса.

В первом инспекция просит договоры, УПД и документы о перевозке по поставкам определённого поставщика за третий квартал. Указаны поставщик, период, виды документов, а в приложении есть даты и реквизиты спорных отгрузок. С таким запросом можно открыть учёт и отобрать подходящие операции.

Во втором написано «представьте все договоры и первичные документы за три года». Из текста и приложения неясно, с какими контрагентами или операциями это связано. Здесь у компании есть конкретный вопрос к инспекции — как определить, по какой сделке собрать документы.

Количество страниц в требованиях может быть одинаковым. Разница в том, в каком случае бухгалтер понимает, какие именно операции искать.

В деле «Тантала» суды установили, что инспекция указала конкретные перечни документов, номера, даты и другие признаки, по которым можно было определить сделки. Период в четыре года сочли допустимым в обстоятельствах этого спора. Компания не представила запрошенное в срок, не попросила продлить его и не сообщила, какими документами не располагает. Штрафы устояли.

Поэтому начинать спор лучше с конкретной строки. «В пункте 4 просим уточнить, к какой поставке относятся запрошенные документы» — это предметный вопрос. Инспекция может пояснить, какую операцию имеет в виду. У компании при этом останется подтверждение, что она отреагировала на запрос и указала, чего именно не хватает для поиска.

Разберите требование по строкам

Представим, что инспекция запросила договор с поставщиком, УПД, документы о перевозке и сведения о том, кто принимал груз. Договор и УПД есть. Доставку организовывал поставщик, а документов перевозчика у вас нет. Кто принимал товар, видно по складскому журналу.

Здесь удобно собрать ответ в том же порядке, что и требование.

Договор и УПД. Приложить и указать их номера в ответе. Документы перевозчика. Если вы ими действительно не располагаете, сообщить об этом и указать известные обстоятельства доставки. Например, по договору её организовывал поставщик. Если у вас есть собственные документы о приёмке, их можно приложить по соответствующему пункту. Сведения о получателе. Ответить по журналу или другому документу, где зафиксирована приёмка. Если из него виден только склад и время, так и написать. Пункт, который невозможно связать со сделкой. Указать его номер, объяснить, какой информации не хватает, и попросить уточнить операцию. По остальным понятным пунктам продолжать готовить ответ в срок.

Реквизиты приложений полезно записывать сразу. Если инспекция потом спросит, где УПД за август, его можно будет найти по описи, вместо того чтобы заново открывать каждое вложение.

«Документа нет» и «документ есть, но мы не успеваем» требуют разных действий

Если документа у вас нет, сообщите об этом в установленный для требования срок. Пишите точно. Например: «Перевозку организовал поставщик. Договор перевозки общество не заключало, экземпляром транспортной накладной не располагает». Если документ был у компании, но утрачен, укажите фактическую причину. Если пока идёт поиск в архиве, это ситуация со сроком.

Если документы есть, но на сбор нужно больше времени, подайте уведомление о невозможности представить их в срок. ФНС рекомендует направить его на следующий рабочий день после получения требования. В уведомлении укажите, какие материалы готовы, что ещё предстоит собрать, почему и к какой дате сможете представить остальное. Для этого предусмотрена форма КНД 1125045. Поданное уведомление само по себе срок не продлевает — нужно решение инспекции.

Если документы уже отправляли в ФНС, проверьте применимость пункта 5 статьи 93 НК РФ. Когда нормой можно воспользоваться, в установленный срок уведомите инспекцию и укажите, куда и каким письмом направили документы раньше. Фраза «у вас всё есть» реквизиты отправки не заменяет.

Пример сопроводительного текста

В ответ на требование от ___ № ___ по пунктам 1 и 2 представляем договор № , спецификации и УПД по поставкам ООО «» за указанный период. Перечень документов приведён в приложении. По пункту 3 сообщаем, что доставку организовывал поставщик в соответствии с пунктом ___ договора. Запрошенным договором перевозки общество не располагает. Документы о приёмке товара включены в приложение. По пункту 4 просим уточнить, к какой поставке относится запрос. Из требования и приложения к нему не удалось установить, по какой операции запрашиваются сведения. Для поиска просим указать дату отгрузки, реквизиты документа или другой признак, позволяющий определить сделку.

Если какую-то позицию нужно отразить в отдельном уведомлении, используйте предусмотренную для него форму. Сопроводительный текст нужен, чтобы было видно, какой пункт чем закрыт.

Перед отправкой сверьте ответ с требованием сверху вниз. По каждой строке должно быть понятно, где приложение, где пояснение об отсутствии документа, где уведомление о сроке и где просьба об уточнении. Даже когда налоговая запрашивает документы за несколько лет, начинать стоит с этой сверки. Она сразу покажет, какие пункты можно закрыть сегодня и по каким потребуется отдельная работа.