Как выбрать платежного агента для ВЭД и что проверить до первого перевода

Как устроена схема с посредником

Посредник для расчетов — это компания, через которую проводится платеж зарубежному поставщику, когда прямой маршрут через банк не подходит. Компания переводит посреднику рублевое покрытие и комиссию, тот организует конвертацию и перевод средств поставщику напрямую или через других участников расчета, после чего предоставляет документы по операции.

Терминологическое уточнение: в деловой практике такие компании называют платежными агентами, хотя в законодательстве этот термин имеет специальное значение и связан с приемом платежей физических лиц. К расчетам с зарубежными поставщиками тот режим напрямую не относится.



Перед первым переводом стоит проверить три группы документов:

Внешнеторговый контракт с поставщиком. Договор с посредником, где зафиксированы сумма, комиссия, сроки и порядок действий при задержке или возврате платежа. Документ, подтверждающий согласие поставщика на исполнение обязательства третьим лицом, если такое согласие требуется условиями контракта.

Третий пункт особенно важен. Если поставщик не согласовал исполнение обязательства третьим лицом, у него могут возникнуть основания не засчитать платеж в исполнение обязательства по контракту.



Требования к документам для валютного контроля установлены Инструкцией Банка России № 181-И, и их состав лучше заранее согласовать с обслуживающим банком.