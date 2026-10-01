Карточку на Wildberries скрыли с 1 октября, а остатки не вернуть: как оформить требование и что держать в учете

С 1 октября 2026 года действует закон о платформенной экономике, № 289-ФЗ. По его ст. 7 маркетплейс не допускает к размещению карточку товара, который подлежит обязательному подтверждению соответствия, если в карточке нет ссылки на запись о сертификате или декларации в реестре. Для карточек, размещённых раньше, площадкам дали 180 дней на проверку по постановлению Правительства № 821
У продавцов, которые не успели распродать товар без документов, вопрос один, и в чатах его формулируют так: «У нас немного осталось, не успели распродать. А дадут ли вывезти остатки есть информация?» Осложняет дело то, что штатный возврат со складов, по словам продавцов, не работает с июля. В соседней ветке пишут: «Давно нельзя»
Ниже разбор для тех, кто ведёт учёт продавца или сам отвечает за документы: что с правом собственности, какой документ запускает срок и что сохранять
Кому принадлежат остатки на складе
Товар, переданный на склад маркетплейса для продажи, остаётся собственностью продавца. Это прямо сказано в п. 1 ст. 996 ГК РФ: вещи, поступившие к комиссионеру от комитента, являются собственностью комитента
Для учёта это значит простую вещь: пока товар не продан и не признан утраченным, он остаётся в запасах продавца, где бы физически ни лежал. Блокировка карточки не меняет ни собственника, ни учёт. Продажи нет, значит, нет и выручки по этим единицам
Удержать товар площадка может только в обеспечение своих требований по договору (п. 2 ст. 996 ГК РФ). Если задолженности перед ней нет, законного основания не возвращать остатки нет
Какой документ запускает срок
Вернуть нереализованный товар продавец вправе в любое время, это п. 11.2.4 оферты Wildberries в редакции, вступающей в силу с 1 октября 2026 года. Возврат оформляется заявкой через портал
Это важнее, чем кажется. Кассация по делу А41-108852/2025 18 августа 2026 года оставила в силе отказ продавцу в иске о возврате товара. Суды указали, что обязанность площадки вернуть товар возникает с получения требования через портал, а претензии, направленные другими способами, эту процедуру не заменяют. Довод о том, что портал был заблокирован, продавец не доказал
Практический порядок такой:
подать заявку на возврат через портал и сохранить её номер и дату
если система заявку не принимает, сохранить снимки экрана с текстом ошибки, артикулом, количеством и системной датой, при крупной сумме оформить нотариальный осмотр
создать обращение в разделе «Поддержка» с перечнем артикулов и количеством
направить письменное требование оператору площадки с описью вложения
Письмо без заявки или без доказательства, что заявку подать было невозможно, рискует остаться без последствий
Сроки, которые стоит поставить на контроль
Срока исполнения заявки оферта не называет. Зато называет последствие. По п. 11.3.1 товар признаётся утраченным, если площадка не вернула его в течение 60 дней с момента требования о возврате. Если до конца срока она сообщила об инвентаризации, срок становится 90 дней с даты сообщения. Компенсация выплачивается в течение 30 рабочих дней после истечения срока (п. 11.3.8)
Для требования, поданного 1 октября 2026 года, 60 дней истекают 30 ноября 2026 года
Ещё один срок касается документов. По п. 11.3.7 площадка вправе запросить документы о себестоимости, на ответ даётся 10 дней. Подходят договоры, накладные, акты приёма-передачи, УПД, счета-фактуры и документы об оплате. Компенсация в размере себестоимости устанавливается, если площадка согласилась с выплатой по этим документам. Комплект лучше собрать заранее, пока идут 60 дней
Хранение после требования о возврате
Хранение по подп. 2 п. 6.6.3 оферты длится до продажи товара, возврата продавцу или утилизации. Продать товар со скрытой карточки нельзя, вернуть его может только площадка. Получается, что прекратить хранение продавец сам не в состоянии
Прямого правила «после заявки хранение не начисляется» в оферте нет. Но по п. 1 ст. 405 ГК РФ просрочивший должник отвечает за убытки, причинённые просрочкой. Хранение за дни после требования о возврате можно заявить как убытки. Для этого нужны еженедельные отчёты о реализации с начислениями по этим артикулам, их стоит выгружать и хранить отдельно
Почему выкупать свой товар не стоит
В чатах обсуждают выкуп своего товара через скидку и спорят о штрафе со ссылкой на п. 9.6.2 оферты. В действующей редакции этот пункт про обращения правообладателей, о самовыкупе в нём ничего нет
Риски выкупа в других пунктах:
п. 5.9.1.4: признак недобросовестного поведения - возможная взаимосвязь покупателя с продавцом
п. 5.9.1.5: признак - кратное изменение средней цены проданного товара
подп. 2 п. 5.9: на время проверки выплаты приостанавливаются до 21 дня
подп. 7 п. 9.11.13: блокировка аккаунта за мнимые и притворные сделки
Для учёта такая операция тоже неудобна: возникает продажа, которой по смыслу не было, а потом возврат. Сделка, совершённая лишь для вида, по п. 1 ст. 170 ГК РФ ничтожна. А на скрытой карточке выкуп невозможен технически
Резкое снижение цены, кстати, система не пропускает. По описанию сервиса SelSup, карантин цен Wildberries по умолчанию срабатывает при снижении цены больше чем в 1,5 раза, а снижение в 2 раза и больше не применяется. Отсюда сообщения в чатах: «На 90% поменять не даёт»
Судебной практики по остаткам на карточках, скрытых после 1 октября, пока нет. Условия приведены по тексту оферты с пометкой «Вступает в силу с 01 октября 2026 года», применимую редакцию стоит сверять на дату своих действий
Разборы споров продавцов с маркетплейсами: https://telegram.me/sellerprav