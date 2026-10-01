Карточку на Wildberries скрыли с 1 октября, а остатки не вернуть: как оформить требование и что держать в учете

С 1 октября 2026 года действует закон о платформенной экономике, № 289-ФЗ. По его ст. 7 маркетплейс не допускает к размещению карточку товара, который подлежит обязательному подтверждению соответствия, если в карточке нет ссылки на запись о сертификате или декларации в реестре. Для карточек, размещённых раньше, площадкам дали 180 дней на проверку по постановлению Правительства № 821

У продавцов, которые не успели распродать товар без документов, вопрос один, и в чатах его формулируют так: «У нас немного осталось, не успели распродать. А дадут ли вывезти остатки есть информация?» Осложняет дело то, что штатный возврат со складов, по словам продавцов, не работает с июля. В соседней ветке пишут: «Давно нельзя»

Ниже разбор для тех, кто ведёт учёт продавца или сам отвечает за документы: что с правом собственности, какой документ запускает срок и что сохранять