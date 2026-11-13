Товар продавца сгорел на складе маркетплейса после атаки: зачем бухгалтеру постановление следователя и как его получить?

Зачем постановление в учёте

Подпункт 6 п. 2 ст. 265 НК РФ относит к внереализационным расходам потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Отдельного перечня подтверждающих документов в норме нет, поэтому действует общее правило ст. 252 НК РФ: расход должен быть документально подтверждён. Постановления о возбуждении уголовного дела и о признании продавца потерпевшим подтверждают само событие, его дату и то, что пострадало имущество именно этого продавца. Вместе с актом инвентаризации и документами о закупке это самый надёжный комплект для списания

Частая ошибка - ссылаться на пп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ. Он про недостачи и хищения, виновники которых не установлены, и требует документа уполномоченного органа об отсутствии виновных. Уничтожение товара при ударе - не хищение

Если площадка потом выплатит компенсацию за этот товар, это отдельная операция, её нужно будет отразить в учёте при получении