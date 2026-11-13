Товар продавца сгорел на складе маркетплейса после атаки: зачем бухгалтеру постановление следователя и как его получить?

Летом и осенью 2026 года удары по складам Wildberries оставили тысячи продавцов без товара. Бухгалтеру нужно списать потери, юристу - готовить претензию к площадке, а собственнику - понять, будут ли деньги. Один документ закрывает часть вопросов сразу: постановление следователя о признании продавца потерпевшим. 4 ноября в чате продавцов написали: «Я в числе первых, кого признали потерпевшей, как сказал следователь из Следственного комитета России». Разберу, как такой документ получают и где он пригодится, а где нет
Чей это убыток
Товар на складе маркетплейса по модели FBO принадлежит продавцу. Площадка работает как комиссионер, а по п. 1 ст. 996 ГК РФ вещи, поступившие к комиссионеру от комитента, остаются собственностью комитента. Поэтому потери в учёте отражает продавец, и потерпевшим по уголовному делу тоже признаётся продавец. По ч. 1 ст. 42 УПК РФ потерпевшим может быть и организация, если преступлением причинён вред её имуществу. Индивидуальный предприниматель признаётся потерпевшим как физическое лицо
Куда обращаться
Дела о теракте по ст. 205 УК РФ расследуют следователи Следственного комитета и ФСБ (ст. 151 УПК РФ), полиция их не ведёт. Заявление подают в тот следственный отдел СК, который ведёт дело по конкретному складу. Уголовные дела по ударам по складам WB возбуждены, в частности, в Тульской и Владимирской областях и под Воронежем
Официальных сообщений СК о признании продавцов потерпевшими нет. Публичный порядок описан только по складу в Новосемейкино: 18 августа 2026 года центр «Мой бизнес» Самарской области опубликовал адрес Красноярского межрайонного следственного отдела СК и перечень документов. Итогом там названо постановление следователя о признании потерпевшим
Какие документы готовить
Перечень из чек-листа:
паспорт заявителя, для представителя - его паспорт и доверенность
учредительные документы ООО или документ о регистрации ИП
актуальная выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
справка от площадки из личного кабинета продавца
акты приёмки товара из кабинета
копии УПД на реализацию из кабинета
С точки зрения учёта к этому стоит добавить:
выгрузку остатков по конкретному складу на дату удара
отчёт площадки об утрате, если он уже пришёл
договоры с поставщиками, их УПД и платёжные документы на закупку
приказ о проведении инвентаризации и инвентаризационную опись по товарам на этом складе
Оферта Wildberries в редакции с 1 октября 2026 года в п. 8.7 прямо говорит, что при обращении в правоохранительные органы передачу товара площадке можно подтвердить УПД или заверенной площадкой копией отчёта об утрате. Это удобно: документ уже есть в кабинете
Зачем постановление в учёте
Подпункт 6 п. 2 ст. 265 НК РФ относит к внереализационным расходам потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Отдельного перечня подтверждающих документов в норме нет, поэтому действует общее правило ст. 252 НК РФ: расход должен быть документально подтверждён. Постановления о возбуждении уголовного дела и о признании продавца потерпевшим подтверждают само событие, его дату и то, что пострадало имущество именно этого продавца. Вместе с актом инвентаризации и документами о закупке это самый надёжный комплект для списания
Частая ошибка - ссылаться на пп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ. Он про недостачи и хищения, виновники которых не установлены, и требует документа уполномоченного органа об отсутствии виновных. Уничтожение товара при ударе - не хищение
Если площадка потом выплатит компенсацию за этот товар, это отдельная операция, её нужно будет отразить в учёте при получении
Где постановление помогает, а где нет
Помогает:
в претензии и иске к площадке как доказательство даты и места утраты и размера вреда
у страховщика, если товар или ответственность были застрахованы
в учёте, как описано выше
Не помогает:
получить деньги с площадки автоматически. Возмещение вреда в уголовном деле взыскивается с виновника, а не с маркетплейса
выиграть спор с площадкой без других документов. По ч. 4 ст. 69 АПК РФ для арбитражного суда обязателен только вступивший в силу приговор, постановление следователя суд оценивает наряду с другими доказательствами
Есть и обратная сторона. Площадка в спорах ссылается на форс-мажор: в п. 11.3.4.1 её оферты прямо названы последствия падения летательных аппаратов, включая БПЛА. Квалификация события как теракта этот довод не ослабляет. Поэтому договорный спор строится на другом: можно ли было вывезти товар, не держала ли его площадка дольше положенного
Что проверить бухгалтеру
сумма ущерба в заявлении в СК совпадает с суммой в претензии к площадке и с данными учёта. Расхождение потом используют против продавца
сумма посчитана по документам закупки, а не по розничной цене
копия постановления о признании потерпевшим получена: на неё есть право по п. 13 ч. 2 ст. 42 УПК РФ
претензия к площадке не отложена до решения следствия: договорные сроки идут независимо
Проверка заявления длится 3 суток и может продлеваться до 30 (ст. 144 УПК РФ), а расследование таких дел займёт годы. Судебной практики, где арбитраж оценивал постановление о признании продавца потерпевшим в споре с площадкой, пока нет, поэтому исход спора зависит от всего комплекта документов
Разборы споров продавцов с маркетплейсами: https://telegram.me/sellerprav