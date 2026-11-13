Акция на подписку
Ozon Банк для бизнеса
Реклама
Мелега
Маркетплейсы
Читать 3 мин
Товар продавца сгорел на складе маркетплейса после атаки: зачем бухгалтеру постановление следователя и как его получить?

Товар продавца сгорел на складе маркетплейса после атаки: зачем бухгалтеру постановление следователя и как его получить?

Летом и осенью 2026 года удары по складам Wildberries оставили тысячи продавцов без товара. Бухгалтеру нужно списать потери, юристу — готовить претензию к площадке, а собственнику — понять, будут ли деньги.

3 открытия

Летом и осенью 2026 года удары по складам Wildberries оставили тысячи продавцов без товара. Бухгалтеру нужно списать потери, юристу - готовить претензию к площадке, а собственнику - понять, будут ли деньги. Один документ закрывает часть вопросов сразу: постановление следователя о признании продавца потерпевшим. 4 ноября в чате продавцов написали: «Я в числе первых, кого признали потерпевшей, как сказал следователь из Следственного комитета России». Разберу, как такой документ получают и где он пригодится, а где нет

Чей это убыток

Товар на складе маркетплейса по модели FBO принадлежит продавцу. Площадка работает как комиссионер, а по п. 1 ст. 996 ГК РФ вещи, поступившие к комиссионеру от комитента, остаются собственностью комитента. Поэтому потери в учёте отражает продавец, и потерпевшим по уголовному делу тоже признаётся продавец. По ч. 1 ст. 42 УПК РФ потерпевшим может быть и организация, если преступлением причинён вред её имуществу. Индивидуальный предприниматель признаётся потерпевшим как физическое лицо

Куда обращаться

Дела о теракте по ст. 205 УК РФ расследуют следователи Следственного комитета и ФСБ (ст. 151 УПК РФ), полиция их не ведёт. Заявление подают в тот следственный отдел СК, который ведёт дело по конкретному складу. Уголовные дела по ударам по складам WB возбуждены, в частности, в Тульской и Владимирской областях и под Воронежем

Официальных сообщений СК о признании продавцов потерпевшими нет. Публичный порядок описан только по складу в Новосемейкино: 18 августа 2026 года центр «Мой бизнес» Самарской области опубликовал адрес Красноярского межрайонного следственного отдела СК и перечень документов. Итогом там названо постановление следователя о признании потерпевшим

Какие документы готовить

Перечень из чек-листа:

  • паспорт заявителя, для представителя - его паспорт и доверенность

  • учредительные документы ООО или документ о регистрации ИП

  • актуальная выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП

  • справка от площадки из личного кабинета продавца

  • акты приёмки товара из кабинета

  • копии УПД на реализацию из кабинета

С точки зрения учёта к этому стоит добавить:

  • выгрузку остатков по конкретному складу на дату удара

  • отчёт площадки об утрате, если он уже пришёл

  • договоры с поставщиками, их УПД и платёжные документы на закупку

  • приказ о проведении инвентаризации и инвентаризационную опись по товарам на этом складе

Оферта Wildberries в редакции с 1 октября 2026 года в п. 8.7 прямо говорит, что при обращении в правоохранительные органы передачу товара площадке можно подтвердить УПД или заверенной площадкой копией отчёта об утрате. Это удобно: документ уже есть в кабинете

Зачем постановление в учёте

Подпункт 6 п. 2 ст. 265 НК РФ относит к внереализационным расходам потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Отдельного перечня подтверждающих документов в норме нет, поэтому действует общее правило ст. 252 НК РФ: расход должен быть документально подтверждён. Постановления о возбуждении уголовного дела и о признании продавца потерпевшим подтверждают само событие, его дату и то, что пострадало имущество именно этого продавца. Вместе с актом инвентаризации и документами о закупке это самый надёжный комплект для списания

Частая ошибка - ссылаться на пп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ. Он про недостачи и хищения, виновники которых не установлены, и требует документа уполномоченного органа об отсутствии виновных. Уничтожение товара при ударе - не хищение

Если площадка потом выплатит компенсацию за этот товар, это отдельная операция, её нужно будет отразить в учёте при получении

Где постановление помогает, а где нет

Помогает:

  • в претензии и иске к площадке как доказательство даты и места утраты и размера вреда

  • у страховщика, если товар или ответственность были застрахованы

  • в учёте, как описано выше

Не помогает:

  • получить деньги с площадки автоматически. Возмещение вреда в уголовном деле взыскивается с виновника, а не с маркетплейса

  • выиграть спор с площадкой без других документов. По ч. 4 ст. 69 АПК РФ для арбитражного суда обязателен только вступивший в силу приговор, постановление следователя суд оценивает наряду с другими доказательствами

Есть и обратная сторона. Площадка в спорах ссылается на форс-мажор: в п. 11.3.4.1 её оферты прямо названы последствия падения летательных аппаратов, включая БПЛА. Квалификация события как теракта этот довод не ослабляет. Поэтому договорный спор строится на другом: можно ли было вывезти товар, не держала ли его площадка дольше положенного

Что проверить бухгалтеру

  • сумма ущерба в заявлении в СК совпадает с суммой в претензии к площадке и с данными учёта. Расхождение потом используют против продавца

  • сумма посчитана по документам закупки, а не по розничной цене

  • копия постановления о признании потерпевшим получена: на неё есть право по п. 13 ч. 2 ст. 42 УПК РФ

  • претензия к площадке не отложена до решения следствия: договорные сроки идут независимо

Проверка заявления длится 3 суток и может продлеваться до 30 (ст. 144 УПК РФ), а расследование таких дел займёт годы. Судебной практики, где арбитраж оценивал постановление о признании продавца потерпевшим в споре с площадкой, пока нет, поэтому исход спора зависит от всего комплекта документов

Разборы споров продавцов с маркетплейсами: https://telegram.me/sellerprav

Информации об авторе

Мелега

Мелега

Юрист по маркетплейсам

4 подписчика76 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка