Домашний стаж: что меняется для тех, кто ухаживает за близкими, с 2027 года

Переходный период — не пропустите

Это самое важное для тех, кто ухаживает за близким уже сейчас. Периоды ухода, которые были до 1 января 2027 года, ещё можно оформить по старым, более мягким правилам — но только до 1 января 2028 года. После этой даты подтвердить их будет уже невозможно, и они просто «сгорят».

Если вы ухаживали за пожилым или инвалидом в 2025–2026 годах, но ещё не зафиксировали это в СФР — стоит проверить выписку из индивидуального лицевого счёта на «Госуслугах» и при необходимости подать заявление, не дожидаясь конца переходного срока.