Домашний стаж: что меняется для тех, кто ухаживает за близкими, с 2027 года

С 1 января 2027 года порядок учёта этих периодов меняется кардинально. Само право и объём баллов сохраняются, но оформление становится строже — и на это нужно реагировать уже сейчас.
Как было раньше
До 2027 года уход подтверждали «по факту»: человек сначала фактически помогал близкому, а потом обращался в Социальный фонд (СФР) и просил учесть уже завершившийся период. Заявление подавали после окончания ухода (или во время него), оформлять заранее ничего не требовалось. Письменное согласие подопечного было нужно только при раздельном проживании.
Что изменится с 2027 года
Новый порядок закреплён постановлением правительства РФ от 1 июня 2026 года № 665 и меняет прежде всего процедуру:
Заявление — до начала ухода. Теперь «задним числом» стаж оформить нельзя. Пропустили подачу — год для пенсионного учёта выпадает.
Ежегодное подтверждение. Если уход длится дольше года, раз в 12 месяцев нужно заново подавать заявление о продолжении. Не успели до истечения срока — период между подачами в стаж не войдёт.
Согласие подопечного — обязательно во всех случаях. Раньше его требовали только при раздельном проживании, теперь — даже если ухаживающий и подопечный живут вместе.
Норма времени. Ухаживающий берёт на себя обязательство уделять уходу не менее 14 часов в неделю — питание, гигиена, контроль состояния здоровья.
Уведомление о прекращении. Окончить уход нужно заявить в СФР в течение пяти рабочих дней.
Подать заявления по-прежнему можно в клиентской службе СФР, через МФЦ или на «Госуслугах».
Условия не изменились
Право на зачёт ухода остаётся у любого трудоспособного человека — степень родства значения не имеет. Важные условия:
ухаживающий не должен работать (по трудовому или гражданско-правовому договору, быть ИП) и не должен получать страховую или накопительную пенсию;
до или после периода ухода нужен хотя бы один день официальной работы с уплатой взносов — иначе стаж за этот период не учтут.
Переходный период — не пропустите
Это самое важное для тех, кто ухаживает за близким уже сейчас. Периоды ухода, которые были до 1 января 2027 года, ещё можно оформить по старым, более мягким правилам — но только до 1 января 2028 года. После этой даты подтвердить их будет уже невозможно, и они просто «сгорят».
Если вы ухаживали за пожилым или инвалидом в 2025–2026 годах, но ещё не зафиксировали это в СФР — стоит проверить выписку из индивидуального лицевого счёта на «Госуслугах» и при необходимости подать заявление, не дожидаясь конца переходного срока.
Коротко
До 2027 года
С 2027 года
Когда подавать заявление
После окончания ухода
До начала ухода
Ежегодное подтверждение
Не требовалось
Требуется каждые 12 месяцев
Согласие подопечного
Только при раздельном проживании
Всегда
Оформление «задним числом»
Возможно
Невозможно
Переходный период
—
До 01.01.2028 для периодов до 2027 года
Итог простой: право на баллы за уход никто не отменяет, но теперь за него придётся «отчитываться» — заранее и регулярно. Тем, кто уже ухаживает за близким, главная рекомендация одна: не откладывать оформление, чтобы не потерять заслуженный стаж.
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