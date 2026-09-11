Что изменится в обучении старшеклассников с 2027 года?

11 сентября 2026 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ТАСС анонсировал новый федеральный государственный образовательный стандарт для старшей школы. Его планируют ввести с 1 сентября 2027 года. Я подобрала главные моменты, о которых стоит знать ученикам, родителям и учителям.

Гибкость уровня изучения

Ключевое изменение: у школьников появится право изучать все предметы только на базовом уровне. Сейчас стандарт обязывает выбирать минимум два предмета для углублённого изучения, а с 2027 года это станет опцией, а не обязанностью. Это особенно актуально для тех, кто не планирует поступать в вузы с жёсткими требованиями по конкретным дисциплинам и хочет сфокусироваться на комфортном освоении общей программы. При этом система профильного обучения сохраняется. Остаются шесть направлений: естественно-научное, агротехнологическое, гуманитарное, технологическое, социально-экономическое и универсальное. Но школы получат больше свободы: внутри профилей они смогут формировать узкие специализации. Например, в технологическом профиле могут появиться IT-классы или инженерные группы с курсами по компьютерной графике, в гуманитарном — педагогические или лингвистические, а в естественно-научном — медицинские с основами фармацевтики. Так обучение станет ещё более персонализированным и сможет учитывать не только интересы ребёнка, но и кадровые потребности региона.

Практическая направленность и новые навыки

Программы по ключевым предметам — математике, физике, химии и биологии — переработают с акцентом на практику и решение прикладных задач. В перечень метапредметных результатов включили формирование навыков работы с технологиями искусственного интеллекта. На базовом уровне это значит, что ученик должен уметь использовать программные средства на основе ИИ, понимать его возможности и ограничения. На углублённом — появятся модули по машинному обучению и анализу больших данных.

Оснащение школ

Впервые в стандарте закрепили обязательный базовый перечень оборудования для предметных кабинетов. Цель — обеспечить равные условия обучения в школах разных регионов: от мегаполисов до отдалённых сёл. В списке, например, для кабинета физики — лабораторные комплекты по оптике, механике, термодинамике, телескопы и модели ракет-носителей; для уроков ОБЗР — макеты автомата Калашникова, противогазы, санитарные носилки, комплекты для изучения БПЛА; для каждого ученика предусмотрен словарь (в печатном или цифровом формате). При этом переход будет постепенным: школам рекомендуют провести инвентаризацию и составить планы закупок, но требовать полное оснащение строго к 1 сентября 2027 года не будут.

ЕГЭ и аттестат

Сам формат итоговой аттестации — ЕГЭ — сохраняется. Однако содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) начнут постепенно корректировать, чтобы они соответствовали обновлённым школьным программам. Эти изменения коснутся выпускников 2029 года и позже. Есть важный нюанс для тех, кто выберет полностью базовый план: если ученик идёт только по базовым предметам, он сможет сдавать базовую математику. Это даёт право на получение аттестата, но для поступления на большинство технических, экономических и естественно-научных специальностей в вузах потребуется профильная математика, которую можно освоить в профильных классах или самостоятельно.

Что ещё важно знать