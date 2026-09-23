Новые правила для газовых плит: что изменилось и что делать владельцам

К осени стало ясно: правила работают, проверки идут, а ответственность за безопасность полностью лежит на собственнике жилья. До конца 2026 года все действующие договоры на обслуживание нужно привести в соответствие с новыми требованиями. Разбираемся по порядку, что именно изменилось, кому это касается и как не нарваться на штрафы.

Кто теперь отвечает за плиту

Главное изменение — смещение ответственности. Раньше вопросы безопасности газового оборудования часто пытались переложить на управляющие компании или газовые службы. Теперь закон чётко говорит: за исправность и срок службы плиты отвечает тот, кто ею пользуется, — собственник или наниматель квартиры. Это касается и тех, кто живёт в муниципальном жилье по договору социального найма. Стены принадлежат городу, но покупка и установка новой плиты — обязанность жильца. Правда, есть нюанс: если плита передавалась вместе с квартирой и остаётся муниципальной собственностью, замену обязан организовать наймодатель. Так что сначала стоит проверить, кому именно принадлежит плита.

Срок службы: когда плиту нужно менять

У каждой газовой плиты есть срок службы, указанный производителем в техническом паспорте. Обычно это 10–12 лет. Отсчёт ведётся с даты продажи, указанной в гарантийном талоне. Если документы потеряны, применяется усреднённый государственный норматив — 14–15 лет. Плиты старше 20 лет считаются непригодными к использованию и подлежат обязательной замене — процедура продления их ресурса отменена. Важно понимать: срок службы и гарантийный срок — не одно и то же. Гарантия даёт право на бесплатный ремонт, а срок службы определяет, сколько лет плиту можно использовать по назначению.

Можно ли продлить срок службы

Если срок службы истёк, но плита в хорошем состоянии, владелец может заказать техническую диагностику. Проводят её только специализированные организации с необходимыми допусками. По результатам проверки выдаётся заключение: либо эксплуатация продлевается на 1–5 лет, либо запрещается. Без положительного заключения использовать плиту с истёкшим сроком службы нельзя — подача газа может быть приостановлена. Стоимость диагностики — от 4 до 6 тысяч рублей.

Кто имеет право подключать и менять плиту

С марта 2026 года самостоятельно подключать, менять или ремонтировать газовое оборудование категорически запрещено. Все работы выполняют только газораспределительные организации (ГРО), которые транспортируют газ к вашему дому, либо специализированные организации, соответствующие требованиям Постановления № 410. Ремонтные работы, не входящие в минимальный перечень, могут выполнять и иные организации — но при соблюдении трёх условий: у них есть необходимые допуски и квалифицированный персонал, между ними и заказчиком заключён отдельный договор, а собственник не позднее чем за сутки уведомил ГРО о ремонте сторонней организацией. В течение 3 дней после ремонта заказчик направляет в ГРО копию акта выполненных работ. Купить новую плиту можно в любом магазине — никто не вправе обязать вас приобретать оборудование у определённого продавца. Но подключать её должна только специализированная организация.

Штрафы и последствия

Согласно статье 9.23 КоАП РФ, для граждан предусмотрены следующие штрафы: Нарушение Штраф для граждан, руб. Нарушение требований к ТО или невыполнение работ по ТО 5 000–10 000 Уклонение от заключения договора на ТО 5 000–10 000 Отказ в допуске специалиста для проверки 5 000–10 000 Уклонение от замены или самовольная замена плиты 5 000–10 000 Те же нарушения, повлёкшие аварию или угрозу жизни 50 000–150 000 Повторное нарушение (любое из первых четырёх) 15 000–25 000 Но штраф — не самое неприятное. При любом из этих нарушений газовая служба вправе приостановить подачу газа в квартиру до устранения проблемы. Перед отключением собственнику направляют два уведомления — за 40 и 20 дней.

Расширенный перечень оснований для отключения газа

С 1 марта 2026 года список причин, по которым газовики могут перекрыть газ, заметно расширен. Теперь к ним относятся: отказ пустить специалиста для планового ТО (при двукратном отказе);

использование оборудования с истёкшим сроком службы без акта диагностики;

самовольное подключение или замена оборудования;

неисправность автоматики безопасности;

истечение срока службы гибкой подводки;

отрицательный результат опрессовки газопроводов;

нарушение нормативов вентиляции и тяги дымоходов;

отсутствие действующего договора на техобслуживание. Особое внимание теперь уделяют вентиляции. Проверка систем дымоудаления и вентиляции проводится три раза в год, и теперь обязательно инструментальное измерение тяги и воздухообмена — обычного визуального осмотра недостаточно. Если параметры не соответствуют норме, газ могут отключить.

Техническое обслуживание: что изменилось

Техническое обслуживание проводится не реже одного раза в год. В минимальный перечень работ, которые выполняют исключительно ГРО, теперь входят: визуальная проверка целостности оборудования и газопроводов;

приборная проверка герметичности (опрессовка);

проверка автоматики безопасности;

оценка технического состояния газового оборудования (определение остаточного ресурса) — это новая обязательная процедура;

проверка тяги в дымоходах и вентиляции;

регулировка сжигания газа и очистка горелок;

инструктаж собственников по безопасности. Газовая компания уведомляет о плановом ТО двумя способами: за 20 дней — способом, указанным в договоре, и за 3 дня — по SMS или звонку. После этого собственник может один раз перенести дату визита, но не более чем на 30 дней. Все договоры на ТО, заключённые до 1 марта 2026 года, должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями до 31 декабря 2026 года.

Субсидии на замену плиты

Отдельным категориям граждан положена государственная поддержка. На субсидию могут рассчитывать многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, малоимущие граждане и некоторые другие льготники. Размер компенсации зависит от региона. Например, в Пермском крае можно получить до 15 000 рублей на замену газового оборудования, а в Ленинградской области действует программа бесплатной установки плит для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы. Единого федерального перечня льготников нет, поэтому условия нужно уточнять в местной администрации и органах социальной защиты.

Что делать владельцам прямо сейчас