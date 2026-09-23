Новые правила для газовых плит: что изменилось и что делать владельцам

К осени стало ясно: правила работают, проверки идут, а ответственность за безопасность полностью лежит на собственнике жилья. До конца 2026 года все действующие договоры на обслуживание нужно привести в соответствие с новыми требованиями.
Разбираемся по порядку, что именно изменилось, кому это касается и как не нарваться на штрафы.
Кто теперь отвечает за плиту
Главное изменение — смещение ответственности. Раньше вопросы безопасности газового оборудования часто пытались переложить на управляющие компании или газовые службы. Теперь закон чётко говорит: за исправность и срок службы плиты отвечает тот, кто ею пользуется, — собственник или наниматель квартиры.
Это касается и тех, кто живёт в муниципальном жилье по договору социального найма. Стены принадлежат городу, но покупка и установка новой плиты — обязанность жильца. Правда, есть нюанс: если плита передавалась вместе с квартирой и остаётся муниципальной собственностью, замену обязан организовать наймодатель. Так что сначала стоит проверить, кому именно принадлежит плита.
Срок службы: когда плиту нужно менять
У каждой газовой плиты есть срок службы, указанный производителем в техническом паспорте. Обычно это 10–12 лет. Отсчёт ведётся с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.
Если документы потеряны, применяется усреднённый государственный норматив — 14–15 лет.
Плиты старше 20 лет считаются непригодными к использованию и подлежат обязательной замене — процедура продления их ресурса отменена.
Важно понимать: срок службы и гарантийный срок — не одно и то же. Гарантия даёт право на бесплатный ремонт, а срок службы определяет, сколько лет плиту можно использовать по назначению.
Можно ли продлить срок службы
Если срок службы истёк, но плита в хорошем состоянии, владелец может заказать техническую диагностику. Проводят её только специализированные организации с необходимыми допусками. По результатам проверки выдаётся заключение: либо эксплуатация продлевается на 1–5 лет, либо запрещается.
Без положительного заключения использовать плиту с истёкшим сроком службы нельзя — подача газа может быть приостановлена. Стоимость диагностики — от 4 до 6 тысяч рублей.
Кто имеет право подключать и менять плиту
С марта 2026 года самостоятельно подключать, менять или ремонтировать газовое оборудование категорически запрещено. Все работы выполняют только газораспределительные организации (ГРО), которые транспортируют газ к вашему дому, либо специализированные организации, соответствующие требованиям Постановления № 410.
Ремонтные работы, не входящие в минимальный перечень, могут выполнять и иные организации — но при соблюдении трёх условий: у них есть необходимые допуски и квалифицированный персонал, между ними и заказчиком заключён отдельный договор, а собственник не позднее чем за сутки уведомил ГРО о ремонте сторонней организацией. В течение 3 дней после ремонта заказчик направляет в ГРО копию акта выполненных работ.
Купить новую плиту можно в любом магазине — никто не вправе обязать вас приобретать оборудование у определённого продавца. Но подключать её должна только специализированная организация.
Штрафы и последствия
Согласно статье 9.23 КоАП РФ, для граждан предусмотрены следующие штрафы:
Нарушение
Штраф для граждан, руб.
Нарушение требований к ТО или невыполнение работ по ТО
5 000–10 000
Уклонение от заключения договора на ТО
5 000–10 000
Отказ в допуске специалиста для проверки
5 000–10 000
Уклонение от замены или самовольная замена плиты
5 000–10 000
Те же нарушения, повлёкшие аварию или угрозу жизни
50 000–150 000
Повторное нарушение (любое из первых четырёх)
15 000–25 000
Но штраф — не самое неприятное. При любом из этих нарушений газовая служба вправе приостановить подачу газа в квартиру до устранения проблемы. Перед отключением собственнику направляют два уведомления — за 40 и 20 дней.
Расширенный перечень оснований для отключения газа
С 1 марта 2026 года список причин, по которым газовики могут перекрыть газ, заметно расширен. Теперь к ним относятся:
отказ пустить специалиста для планового ТО (при двукратном отказе);
использование оборудования с истёкшим сроком службы без акта диагностики;
самовольное подключение или замена оборудования;
неисправность автоматики безопасности;
истечение срока службы гибкой подводки;
отрицательный результат опрессовки газопроводов;
нарушение нормативов вентиляции и тяги дымоходов;
отсутствие действующего договора на техобслуживание.
Особое внимание теперь уделяют вентиляции. Проверка систем дымоудаления и вентиляции проводится три раза в год, и теперь обязательно инструментальное измерение тяги и воздухообмена — обычного визуального осмотра недостаточно. Если параметры не соответствуют норме, газ могут отключить.
Техническое обслуживание: что изменилось
Техническое обслуживание проводится не реже одного раза в год. В минимальный перечень работ, которые выполняют исключительно ГРО, теперь входят:
визуальная проверка целостности оборудования и газопроводов;
приборная проверка герметичности (опрессовка);
проверка автоматики безопасности;
оценка технического состояния газового оборудования (определение остаточного ресурса) — это новая обязательная процедура;
проверка тяги в дымоходах и вентиляции;
регулировка сжигания газа и очистка горелок;
инструктаж собственников по безопасности.
Газовая компания уведомляет о плановом ТО двумя способами: за 20 дней — способом, указанным в договоре, и за 3 дня — по SMS или звонку. После этого собственник может один раз перенести дату визита, но не более чем на 30 дней.
Все договоры на ТО, заключённые до 1 марта 2026 года, должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями до 31 декабря 2026 года.
Отдельным категориям граждан положена государственная поддержка. На субсидию могут рассчитывать многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, малоимущие граждане и некоторые другие льготники.
Размер компенсации зависит от региона. Например, в Пермском крае можно получить до 15 000 рублей на замену газового оборудования, а в Ленинградской области действует программа бесплатной установки плит для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы. Единого федерального перечня льготников нет, поэтому условия нужно уточнять в местной администрации и органах социальной защиты.
Что делать владельцам прямо сейчас
Найти техпаспорт плиты и проверить срок службы. Если документы утеряны — уточнить данные у производителя или в сервисном центре.
Проверить договор на техобслуживание. Если он не соответствует новым требованиям — пора перезаключать. Сделать это нужно до 31 декабря 2026 года.
Если срок службы истёк — обратиться в газораспределительную организацию: либо для диагностики, либо для замены.
Если плиту пора менять — купить новую в любом магазине, но подключать только через ГРО. Плиту можно доставить в квартиру заранее, но не распаковывать и не монтировать до прихода мастера.
Если вы льготник — обратиться в органы соцзащиты для оформления субсидии на покупку и установку.
Не вызывать частных мастеров для замены или ремонта — это грозит штрафом до 10 000 рублей и отключением газа.
Новые правила направлены на снижение риска аварий: по данным МЧС, более 70% происшествий с бытовым газом связано именно с устаревшим или неисправным оборудованием. Так что контроль за сроками службы плит — не формальность, а реальная мера безопасности.