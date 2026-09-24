Профильный ЕГЭ для педвузов: что готовит Минпросвещения в 2027 году

В чём суть изменений
Профильный ЕГЭ не заменит привычные предметы, а станет дополнительным механизмом отбора. Его ключевая задача — проверить не просто знание школьной программы, а способность применять её в контексте будущей профессии. Например, для будущих учителей математики экзамен может включать задачи с методической составляющей: нужно не только получить верный ответ, но и предложить способ объяснения решения ученику 7–8 класса.
Какие предметы могут стать профильными
Ожидается, что профильные экзамены будут привязаны к направлению подготовки:
Для учителей русского языка и литературы — задания на анализ текста, работу с типичными ошибками школьников, составление плана урока.
Для будущих преподавателей математики и физики — задачи повышенной сложности с элементами методической интерпретации.
Для педагогов по естественным наукам — практико-ориентированные кейсы: планирование школьного эксперимента, объяснение явлений доступным языком.
Такой подход позволит вузам уже на этапе приёма увидеть, насколько абитуриент умеет «переводить» академические знания на язык школьной программы.
Как это повлияет на абитуриентов
Подготовка к профильному ЕГЭ потребует от выпускников не только углублённого изучения предмета, но и знакомства с основами педагогики и методики преподавания. В школах могут активнее развиваться психолого-педагогические классы, где старшеклассники будут разбирать типичные учебные ситуации и учиться объяснять материал сверстникам.
Для тех, кто рассматривает педагогику как запасной вариант, порог входа станет выше: простого знания предмета может оказаться недостаточно. Зато у мотивированных абитуриентов появится шанс показать свои педагогические способности ещё до поступления.
Примеры заданий (в логике планируемого формата)
Методическая задача для учителя математики. Дано уравнение, которое часто вызывает ошибки у школьников. Абитуриенту нужно не просто решить его, а выделить типичную ошибку, предложить способ её предупреждения и описать, как объяснить тему классу.
Кейс для учителя биологии. Описана ситуация: ученики не понимают, как строение листа связано с его функциями. Требуется подобрать наглядные примеры, сформулировать вопросы для обсуждения и предложить мини-эксперимент, который можно провести в классе.
Задание для учителя русского языка. Дан фрагмент ученического сочинения с ошибками. Нужно классифицировать ошибки, определить возможные причины их появления и предложить серию упражнений для отработки навыка.
Нормативная база и сроки
На данный момент инициатива находится в стадии проработки: Минпросвещения собирает предложения от педагогических вузов и методических объединений. Ожидается, что проект нормативного акта будет опубликован для общественного обсуждения в первой половине 2027 года, а первые апробации формата могут пройти в рамках пилотных регионов.
Что делать абитуриентам уже сейчас
Если вы планируете поступать в педвуз, стоит:
углублённо изучать профильный предмет и решать задачи повышенной сложности;
знакомиться с методическими материалами: примерными рабочими программами, учебниками для разных классов;
посещать дни открытых дверей в вузах, чтобы узнать, какие компетенции считают ключевыми преподаватели;
по возможности участвовать в педагогических пробах: помогать на уроках, вести кружки или быть наставником для младших школьников.
Источник: https://iz.ru/2171827/minprosveshcheniia-vernet-profilnyi-ege-dlia-postupaiushchikh-v-pedvuzy-izi?ysclid=muf1vatk7k407088126