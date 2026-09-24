Профильный ЕГЭ для педвузов: что готовит Минпросвещения в 2027 году

Как это повлияет на абитуриентов

Подготовка к профильному ЕГЭ потребует от выпускников не только углублённого изучения предмета, но и знакомства с основами педагогики и методики преподавания. В школах могут активнее развиваться психолого-педагогические классы, где старшеклассники будут разбирать типичные учебные ситуации и учиться объяснять материал сверстникам.

Для тех, кто рассматривает педагогику как запасной вариант, порог входа станет выше: простого знания предмета может оказаться недостаточно. Зато у мотивированных абитуриентов появится шанс показать свои педагогические способности ещё до поступления.