Коммуналка снова дорожает

С 1 октября 2026 года проходит вторая за год индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
Важно не запутаться: в январе уже было повышение на 1,7% — оно связано с ростом НДС. А октябрьская индексация затрагивает уже сами базовые расценки на услуги.
Государство не устанавливает тарифы напрямую для каждого дома. Оно утверждает предельные индексы — рамки, в которых региональные власти принимают решение. Для каждого субъекта РФ свой показатель. В среднем по стране ожидается рост около 9,9%, но разброс большой: от примерно 8% до 22%.
На сколько вырастут тарифы по регионам?
Сразу оговорюсь: цифра в таблице — это средний индекс по региону. Внутри одного субъекта в разных муниципалитетах рост может отличаться: власти разрешают локальные отклонения. Например, в Ставропольском крае средний индекс 22%, но в отдельных городах (Ставрополь, Кисловодск) рост может оказаться заметно выше.
Регион
Индекс с 1 октября 2026 года (%)
Ставропольский край
22
Республика Дагестан
19,7
Тамбовская область
17,5
Тюменская область
17,2
Республика Северная Осетия — Алания
16,3
Республика Коми
15,3
Москва
15
Республика Саха (Якутия)
15
Удмуртская Республика
15
Красноярский край
15
Пермский край
15
Мурманская область
15
Орловская область
15
Ямало-Ненецкий автономный округ
15
Санкт-Петербург
14,6
Севастополь
13,8
Московская область
12,8
Липецкая область
12,8
Воронежская область
9,9
Республика Хакасия
8
Чукотский автономный округ
8
Республика Бурятия
8,9
Кировская область
8,9
Сахалинская область
9
Томская область
9
Что это значит на практике?
Чтобы прикинуть, как изменится ваша квитанция, умножьте текущую сумму платежа на индекс вашего региона (в долях). Например, если сейчас вы платите 5 000 рублей, а индекс вашего региона 12%, то новая сумма составит примерно 5 600 рублей.