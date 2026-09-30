Коммуналка снова дорожает

С 1 октября 2026 года проходит вторая за год индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Важно не запутаться: в январе уже было повышение на 1,7% — оно связано с ростом НДС. А октябрьская индексация затрагивает уже сами базовые расценки на услуги.

Государство не устанавливает тарифы напрямую для каждого дома. Оно утверждает предельные индексы — рамки, в которых региональные власти принимают решение. Для каждого субъекта РФ свой показатель. В среднем по стране ожидается рост около 9,9%, но разброс большой: от примерно 8% до 22%.