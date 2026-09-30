Консультант + мобилка
Купить подписку
Бесплатный вебинар: Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026 💼
Елена Чурсинова
Общество
Читать 1 мин

Коммуналка снова дорожает

С 1 октября 2026 года проходит вторая за год индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

198 просмотров15 открытий

С 1 октября 2026 года проходит вторая за год индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Важно не запутаться: в январе уже было повышение на 1,7% — оно связано с ростом НДС. А октябрьская индексация затрагивает уже сами базовые расценки на услуги. 

Государство не устанавливает тарифы напрямую для каждого дома. Оно утверждает предельные индексы — рамки, в которых региональные власти принимают решение. Для каждого субъекта РФ свой показатель. В среднем по стране ожидается рост около 9,9%, но разброс большой: от примерно 8% до 22%.

На сколько вырастут тарифы по регионам?

Сразу оговорюсь: цифра в таблице — это средний индекс по региону. Внутри одного субъекта в разных муниципалитетах рост может отличаться: власти разрешают локальные отклонения. Например, в Ставропольском крае средний индекс 22%, но в отдельных городах (Ставрополь, Кисловодск) рост может оказаться заметно выше. 

Регион

Индекс с 1 октября 2026 года (%)

Ставропольский край

22

Республика Дагестан

19,7

Тамбовская область

17,5

Тюменская область

17,2

Республика Северная Осетия — Алания

16,3

Республика Коми

15,3

Москва

15

Республика Саха (Якутия)

15

Удмуртская Республика

15

Красноярский край

15

Пермский край

15

Мурманская область

15

Орловская область

15

Ямало-Ненецкий автономный округ

15

Санкт-Петербург

14,6

Севастополь

13,8

Московская область

12,8

Липецкая область

12,8

Воронежская область

9,9

Республика Хакасия

8

Чукотский автономный округ

8

Республика Бурятия

8,9

Кировская область

8,9

Сахалинская область

9

Томская область

9

Что это значит на практике?

Чтобы прикинуть, как изменится ваша квитанция, умножьте текущую сумму платежа на индекс вашего региона (в долях). Например, если сейчас вы платите 5 000 рублей, а индекс вашего региона 12%, то новая сумма составит примерно 5 600 рублей. 

Источник.

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

3 подписчика52 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка