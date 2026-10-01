Какие периоды стажа с сентября больше не учитываются для пенсии: подробный разбор

Разберёмся, какие именно периоды перестают засчитываться, что изменилось именно с сентября 2026 года и как защитить свои пенсионные права.

Что именно изменилось с 1 сентября 2026 года

Срок подачи сведений — не позднее рабочего дня, следующего за днём заключения или расторжения договора. За непредоставление этой информации предусмотрены финансовые санкции.

Это не означает, что взносы на травматизм стали обязательными по всем договорам ГПХ — по-прежнему всё зависит от текста договора. Изменилось другое: теперь фонд автоматически видит, был ли исполнитель застрахован. Если договор заключался «на словах» или выплаты шли без ведома налоговой, баллы и стаж начислены не будут.

С 1 сентября 2026 года вступил в силу Федеральный закон от 20.02.2026 № 29-ФЗ, который внёс изменения в порядок персонифицированного учёта. Теперь заказчики обязаны при подаче сведений о заключении или расторжении гражданско-правового договора (ГПХ) дополнительно сообщать в СФР, предусмотрено ли договором условие об уплате взносов на страхование от несчастных случаев .

Периоды, которые больше не идут в страховой стаж

1. Работа без официального оформления («серая» зарплата)

Самый уязвимый сценарий. Если работодатель не передавал сведения в СФР и не платил взносы, эти годы в страховой стаж не войдут. Причём наличие записи в бумажной трудовой книжке больше не является безусловным доказательством. При сомнениях фонд запросит расширенный пакет документов:

оригинал трудового договора;

приказы о приёме и увольнении;

расчётные листки;

архивные справки.

Не удалось подтвердить «белую» зарплату — в начислении стажа откажут.

2. Самозанятость без добровольных взносов

Уплата налога на профессиональный доход (НПД) в размере 4–6% не формирует пенсионный стаж и не начисляет пенсионные баллы. Это распространённое заблуждение. Чтобы год шёл в стаж, самозанятому нужно самостоятельно заключить договор с СФР и добровольно перечислять страховые взносы. В 2026 году минимальная сумма для зачёта полного года стажа — 71 525,52 рубля, что эквивалентно примерно 1,09 пенсионного коэффициента.

3. Договоры ГПХ без страховых взносов

Работа по гражданско-правовому договору засчитывается в стаж только при условии, что заказчик исправно начислял и платил страховые взносы. С 1 сентября 2026 года СФР видит эту информацию автоматически — благодаря новой отметке в отчётности ЕФС-1.

4. «Архивные провалы» 1990-х

Даже добросовестные граждане, работавшие легально, рискуют потерять стаж из-за:

нечитаемых печатей;

исправлений в трудовой книжке;

разночтений в фамилии;

отсутствия номера приказа или даты.

Многие предприятия 1990-х и начала 2000-х ликвидировались, а документы не передавались в государственные архивы. СФР не получит данные автоматически — гражданину придётся самостоятельно искать правопреемников компании или делать запросы в региональные архивы.

Важно: после 1 января 1998 года свидетельские показания не принимаются для подтверждения стажа. Учитываются только сведения, за которые уплачивались страховые взносы. При этом до 1998 года свидетельскими показаниями можно подтвердить не более половины требуемого стажа (не более 7,5 лет), и нельзя использовать этот способ для досрочной пенсии.

5. Работа за границей без международного соглашения

Стаж за границей учитывается в России не автоматически. Порядок зависит от наличия международного договора с конкретным государством. Если соглашения нет и вы не платили в СФР добровольные взносы, период работы за рубежом не войдёт в российский страховой стаж.

Исключение: если работа за границей была до 1 января 1991 года, она может быть учтена даже без соглашения. А с 1 июля 2025 года введён особый порядок учёта стажа на территории Украины для граждан РФ.

6. Обучение в вузе и аспирантуре (после 2002 года)

Учёба в образовательных учреждениях не включается в страховой стаж при назначении пенсии по действующему законодательству. Периоды обучения в вузе и аспирантуре после 2002 года не идут в стаж, поскольку за это время не уплачивались страховые взносы.

7. Отпуск без сохранения заработной платы

Неоплачиваемый отпуск по инициативе работника обычно не учитывается в страховом стаже, так как за этот период не начисляются и не уплачиваются страховые взносы.