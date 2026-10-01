Какие периоды стажа с сентября больше не учитываются для пенсии: подробный разбор

Разберёмся, какие именно периоды перестают засчитываться, что изменилось именно с сентября 2026 года и как защитить свои пенсионные права.
Что именно изменилось с 1 сентября 2026 года
Договоры ГПХ: новые требования к отчётности
С 1 сентября 2026 года вступил в силу Федеральный закон от 20.02.2026 № 29-ФЗ, который внёс изменения в порядок персонифицированного учёта. Теперь заказчики обязаны при подаче сведений о заключении или расторжении гражданско-правового договора (ГПХ) дополнительно сообщать в СФР, предусмотрено ли договором условие об уплате взносов на страхование от несчастных случаев.
Это не означает, что взносы на травматизм стали обязательными по всем договорам ГПХ — по-прежнему всё зависит от текста договора. Изменилось другое: теперь фонд автоматически видит, был ли исполнитель застрахован. Если договор заключался «на словах» или выплаты шли без ведома налоговой, баллы и стаж начислены не будут.
Срок подачи сведений — не позднее рабочего дня, следующего за днём заключения или расторжения договора. За непредоставление этой информации предусмотрены финансовые санкции.
Периоды, которые больше не идут в страховой стаж
1. Работа без официального оформления («серая» зарплата)
Самый уязвимый сценарий. Если работодатель не передавал сведения в СФР и не платил взносы, эти годы в страховой стаж не войдут. Причём наличие записи в бумажной трудовой книжке больше не является безусловным доказательством. При сомнениях фонд запросит расширенный пакет документов:
оригинал трудового договора;
приказы о приёме и увольнении;
расчётные листки;
архивные справки.
Не удалось подтвердить «белую» зарплату — в начислении стажа откажут.
2. Самозанятость без добровольных взносов
Уплата налога на профессиональный доход (НПД) в размере 4–6% не формирует пенсионный стаж и не начисляет пенсионные баллы. Это распространённое заблуждение. Чтобы год шёл в стаж, самозанятому нужно самостоятельно заключить договор с СФР и добровольно перечислять страховые взносы. В 2026 году минимальная сумма для зачёта полного года стажа — 71 525,52 рубля, что эквивалентно примерно 1,09 пенсионного коэффициента.
3. Договоры ГПХ без страховых взносов
Работа по гражданско-правовому договору засчитывается в стаж только при условии, что заказчик исправно начислял и платил страховые взносы. С 1 сентября 2026 года СФР видит эту информацию автоматически — благодаря новой отметке в отчётности ЕФС-1.
4. «Архивные провалы» 1990-х
Даже добросовестные граждане, работавшие легально, рискуют потерять стаж из-за:
нечитаемых печатей;
исправлений в трудовой книжке;
разночтений в фамилии;
отсутствия номера приказа или даты.
Многие предприятия 1990-х и начала 2000-х ликвидировались, а документы не передавались в государственные архивы. СФР не получит данные автоматически — гражданину придётся самостоятельно искать правопреемников компании или делать запросы в региональные архивы.
Важно: после 1 января 1998 года свидетельские показания не принимаются для подтверждения стажа. Учитываются только сведения, за которые уплачивались страховые взносы. При этом до 1998 года свидетельскими показаниями можно подтвердить не более половины требуемого стажа (не более 7,5 лет), и нельзя использовать этот способ для досрочной пенсии.
5. Работа за границей без международного соглашения
Стаж за границей учитывается в России не автоматически. Порядок зависит от наличия международного договора с конкретным государством. Если соглашения нет и вы не платили в СФР добровольные взносы, период работы за рубежом не войдёт в российский страховой стаж.
Исключение: если работа за границей была до 1 января 1991 года, она может быть учтена даже без соглашения. А с 1 июля 2025 года введён особый порядок учёта стажа на территории Украины для граждан РФ.
6. Обучение в вузе и аспирантуре (после 2002 года)
Учёба в образовательных учреждениях не включается в страховой стаж при назначении пенсии по действующему законодательству. Периоды обучения в вузе и аспирантуре после 2002 года не идут в стаж, поскольку за это время не уплачивались страховые взносы.
7. Отпуск без сохранения заработной платы
Неоплачиваемый отпуск по инициативе работника обычно не учитывается в страховом стаже, так как за этот период не начисляются и не уплачиваются страховые взносы.
Что изменится с 1 января 2027 года: последний шанс для периодов ухода
Это, пожалуй, самое критичное изменение для тех, кто ухаживал за нетрудоспособными родственниками.
До 31 декабря 2026 года действует упрощённый порядок: можно подать заявление в СФР и засчитать периоды ухода за прошлое время — «задним числом». Вы указываете, когда осуществляли уход, и эти годы засчитываются в стаж с начислением пенсионных баллов.
С 1 января 2027 года порядок меняется радикально:
Периоды ухода будут засчитываться только на будущее время.
Прежде чем начать ухаживать, нужно подать заявление в СФР.
Если не подали заявление заранее — период не засчитают, даже если фактически ухаживали годами.
Даже при совместном проживании потребуется заявление от нетрудоспособного человека, подтверждающее факт ухода.
Кого это касается:
тех, кто ухаживал за пожилыми родителями старше 80 лет;
тех, кто ухаживал за инвалидами I группы;
тех, кто ухаживал за детьми-инвалидами;
тех, у кого не хватает стажа для назначения страховой пенсии.
За каждый год ухода начисляется 1,8 пенсионного балла. За 10 лет — это более 2 800 рублей ежемесячной прибавки. Без этих периодов можно вообще остаться без страховой пенсии и получать только социальную, которая наступает на пять лет позже и в минимальном размере.
Что по-прежнему засчитывается в стаж
На фоне ужесточения контроля есть и позитивные изменения.
Уход за детьми. С 2026 года в страховой стаж засчитываются периоды ухода за каждым ребёнком до 1,5 лет — ограничение «не более 6 лет в общей сложности» отменено. Многодетным мамам учтут всех детей без ограничений. За первого ребёнка начисляется 1,8 балла за год, за второго — 3,6, за третьего и каждого последующего — 5,4.
Другие нестраховые периоды, за которые идут стаж и 1,8 балла в год:
уход за инвалидом I группы или человеком старше 80 лет;
уход за ребёнком-инвалидом;
проживание с супругом-военнослужащим в местностях, где нет работы;
проживание за границей с супругом-дипломатом.
Срочная военная служба засчитывается в стаж 1:1, а с ноября 2022 года — и в стаж для досрочной пенсии (42/37 лет).
Что проверить прямо сейчас: практический чек-лист
Закажите выписку из индивидуального лицевого счёта (ИЛС) через Госуслуги и сверьте все периоды работы с трудовой книжкой. Особое внимание — стажу до 2002 года: эти сведения не попадают на лицевой счёт автоматически.
Проверьте периоды ухода — за детьми, инвалидами, пожилыми. Если их нет в выписке, подайте заявление в СФР до 31 декабря 2026 года. После этой даты зачесть прошлые периоды будет невозможно.
Проверьте периоды самозанятости — если вы работали как самозанятый и хотите, чтобы этот шёл в стаж, убедитесь, что заключили договор с СФР и платите добровольные взносы.
Проверьте договоры ГПХ — если работали по гражданско-правовому договору, уточните у заказчика, платил ли он страховые взносы. С 1 сентября 2026 года СФР видит эту информацию автоматически.
Проверьте записи в трудовой книжке — читаемость печатей, правильность фамилии, наличие номеров приказов и дат. Ошибки могут привести к необходимости дополнительно подтверждать стаж.
Проверьте работу за границей — если работали за рубежом, обратитесь в СФР с заявлением о корректировке ИЛС, приложив подтверждающие документы.
Требования к пенсии в 2026 году
Для выхода на страховую пенсию по старости в 2026 году нужно:
страховой стаж — не менее 15 лет (порог не меняется с 2024 года);
пенсионные коэффициенты (ИПК) — минимум 30 (достигнут с 2025 года);
возраст — 64 года для мужчин (1962 г. р.), 59 лет для женщин (1967 г. р.).
Каждый год неофициальной работы или неподтверждённого периода — это минус баллы, минус годы и, в конечном счёте, минус деньги из будущей пенсии. Система теперь видит это в автоматическом режиме, и игнорировать проверки стало значительно рискованнее.
Если вы обнаружили пропуски в стаже, самое разумное — заняться этим сейчас, пока упрощённые процедуры ещё действуют. После 1 января 2027 года многие возможности для восстановления пенсионных прав «задним числом» исчезнут.
Новая отметка к пенсионным взносам не имеет никакого отношения.