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Елена Чурсинова
Общество
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Маткапитал на первого ребенка увеличат до 778 500 рублей в 2027 году

В 2027 году размер материнского капитала на первого ребенка планируют увеличить — по прогнозам и заявлениям профильных ведомств, он достигнет 778 500 рублей. Я собрала главное об этом изменении: откуда взялась цифра, когда все заработает и что важно знать семьям. 

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Откуда такая сумма?

Ключевая причина — ежегодная индексация. Её проводят с 1 февраля, а коэффициент рассчитывают по фактической инфляции за предыдущий год. В случае с 2027 годом ориентир сложился примерно на уровне 6,8%. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков подтверждал: по поручению президента маткапитал индексируют не ниже величины инфляции за прошлый год. 

Для наглядности: в 2026 году выплата на первого ребёнка (рождённого или усыновлённого с 2020 года) составляла около 728 900 рублей. После индексации разница составит примерно 49,6 тысячи рублей. 

Важное уточнение: хотя цифра 778 500 рублей активно обсуждается и заложена в бюджетные проектировки, окончательно её утвердят чуть позже. Точные данные об инфляции за 2026 год Росстат опубликует в январе 2027-го, и только после этого правительство официально закрепит коэффициент индексации.

Что ещё изменится?

Вместе с выплатой на первого ребёнка скорректируют и другие суммы. Если в семье появится второй ребёнок, а права на маткапитал раньше не возникало, выплата может превысить 1 миллион рублей. А доплата за второго ребёнка (при уже имеющемся сертификате на первенца) вырастет примерно до 250,3 тысячи рублей. Также планируется увеличение единовременного пособия при рождении ребёнка — до 30,4 тысячи рублей. 

Практические моменты

  • Когда начнёт действовать? Новые суммы вступят в силу с 1 февраля 2027 года.

  • Что с уже имеющимися сертификатами? Индексация коснётся и их: даже если семья частично потратила средства, неиспользованный остаток тоже увеличится.

  • Кто имеет право? Выплата на первого ребёнка положена, если он родился или был усыновлён начиная с 1 января 2020 года. 

Такое повышение — часть более широкой поддержки семей с детьми. В проекте федерального бюджета на 2027–2029 годы на эти цели заложено около 10 трлн рублей.

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Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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