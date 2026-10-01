Маткапитал на первого ребенка увеличат до 778 500 рублей в 2027 году

Откуда такая сумма?
Ключевая причина — ежегодная индексация. Её проводят с 1 февраля, а коэффициент рассчитывают по фактической инфляции за предыдущий год. В случае с 2027 годом ориентир сложился примерно на уровне 6,8%. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков подтверждал: по поручению президента маткапитал индексируют не ниже величины инфляции за прошлый год.
Для наглядности: в 2026 году выплата на первого ребёнка (рождённого или усыновлённого с 2020 года) составляла около 728 900 рублей. После индексации разница составит примерно 49,6 тысячи рублей.
Важное уточнение: хотя цифра 778 500 рублей активно обсуждается и заложена в бюджетные проектировки, окончательно её утвердят чуть позже. Точные данные об инфляции за 2026 год Росстат опубликует в январе 2027-го, и только после этого правительство официально закрепит коэффициент индексации.
Что ещё изменится?
Вместе с выплатой на первого ребёнка скорректируют и другие суммы. Если в семье появится второй ребёнок, а права на маткапитал раньше не возникало, выплата может превысить 1 миллион рублей. А доплата за второго ребёнка (при уже имеющемся сертификате на первенца) вырастет примерно до 250,3 тысячи рублей. Также планируется увеличение единовременного пособия при рождении ребёнка — до 30,4 тысячи рублей.
Практические моменты
Когда начнёт действовать? Новые суммы вступят в силу с 1 февраля 2027 года.
Что с уже имеющимися сертификатами? Индексация коснётся и их: даже если семья частично потратила средства, неиспользованный остаток тоже увеличится.
Кто имеет право? Выплата на первого ребёнка положена, если он родился или был усыновлён начиная с 1 января 2020 года.
Такое повышение — часть более широкой поддержки семей с детьми. В проекте федерального бюджета на 2027–2029 годы на эти цели заложено около 10 трлн рублей.