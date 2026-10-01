Маткапитал на первого ребенка увеличат до 778 500 рублей в 2027 году

Откуда такая сумма?

Ключевая причина — ежегодная индексация. Её проводят с 1 февраля, а коэффициент рассчитывают по фактической инфляции за предыдущий год. В случае с 2027 годом ориентир сложился примерно на уровне 6,8%. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков подтверждал: по поручению президента маткапитал индексируют не ниже величины инфляции за прошлый год.

Для наглядности: в 2026 году выплата на первого ребёнка (рождённого или усыновлённого с 2020 года) составляла около 728 900 рублей. После индексации разница составит примерно 49,6 тысячи рублей.

Важное уточнение: хотя цифра 778 500 рублей активно обсуждается и заложена в бюджетные проектировки, окончательно её утвердят чуть позже. Точные данные об инфляции за 2026 год Росстат опубликует в январе 2027-го, и только после этого правительство официально закрепит коэффициент индексации.