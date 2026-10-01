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Елена Чурсинова
Интернет и технологии
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Эпоха «инфоцыган» заканчивается? Центробанк хочет ввести статус для финансовых блогеров

В дискуссиях о регулировании блогосферы наконец-то появилась конкретика: Банк России предложил закрепить правовой статус «финансового инфлюенсера». Многие восприняли это как сигнал: эпоха бесконтрольного влияния так называемых «инфоцыган» действительно подходит к концу. Но так ли это на самом деле, и что именно планирует ввести регулятор? 

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Что предлагает ЦБ

Речь идёт не о тотальном запрете, а о создании механизма прозрачности. Под «финансовым инфлюенсером» регулятор понимает тех, кто систематически публикует контент, влияющий на инвестиционные решения аудитории: даёт адресные рекомендации, рассказывает про конкретные инструменты и при этом получает от этой деятельности доход. 

Чтобы получить статус и попасть в специальный реестр, автору предстоит выполнить ряд условий:

  • Раскрыть личность. Больше анонимности — аудитория и регулятор будут знать, кто стоит за рекомендациями.

  • Подтвердить опыт. Потребуется показать реальный инвестиционный опыт, а в качестве одного из критериев ЦБ рассматривал наличие профильного экономического образования, сертификата финансового аналитика или опыта работы в финансовой сфере. 

  • Прозрачно сообщать о связях. Блогер обязан информировать о любых связях с финансовыми организациями и о том, получает ли он вознаграждение за продвижение их продуктов. 

  • Честно работать с контентом. От авторов ждут, что они будут чётко обозначать риски, не будут вводить аудиторию в заблуждение и избегать формулировок, которые подталкивают к эмоциональным решениям (вроде «завтра будет уже поздно»). 

На первом этапе вступление в реестр планируют сделать добровольным: участники рынка сами сформируют «белый список» добросовестных авторов и разработают кодекс этики. В перспективе вести реестр может сам ЦБ или саморегулируемая организация (СРО). Для нарушителей предусмотрены санкции: от штрафов и исключения из списка до блокировки канала за систематические грубые нарушения. 

Почему это обсуждают сейчас?

Поводом стали реальные риски. Многие неопытные инвесторы принимают финансовые решения, опираясь на советы из соцсетей. Проблема в том, что некоторые инфлюенсеры не обладают достаточной экспертизой, выдают рекламу за личное мнение, упрощают сложные темы, умалчивая о рисках, а в отдельных случаях манипулируют рынком через Telegram-каналы. Следование таким советам порой приводит к потерям. При этом сейчас блогеры фактически не несут прямой ответственности за качество материалов и не обязаны компенсировать убытки подписчиков. Инициатива ЦБ призвана снизить эти риски. 

А есть подводные камни?

Дискуссия уже вызвала разные реакции. 

  • Опасения чрезмерного регулирования. Есть риск, что слишком жёсткие или размытые критерии создадут барьеры для независимых авторов, и качественного контента станет меньше. 

  • Риск ложного чувства безопасности. Важно чётко разъяснить: сам по себе факт включения в реестр не гарантирует, что рекомендация будет прибыльной, и не освобождает инвестора от необходимости самостоятельно оценивать риски. 

  • Вопрос границ. Участники рынка обсуждают, должны ли требования к финансовым блогерам быть сопоставимы с требованиями к профессиональным финансовым советникам. 

  • Сложность контроля. Не все сразу понимают, как технически и юридически контролировать соблюдение правил, особенно в части маркировки рекламы. 

В пресс-службе ЦБ при этом подчёркивают: на текущем этапе речь не идёт о введении запретительных мер. 

Вывод

Инициатива ЦБ — это попытка навести порядок в сфере, которая выросла быстро, но осталась в правовом вакууме. Если удастся найти баланс между защитой инвесторов и поддержкой добросовестных авторов, это действительно может повысить доверие к финансовому контенту. Но успех будет зависеть от того, насколько детально и справедливо пропишут правила, а также от того, как участники рынка адаптируются к новым требованиям. 

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Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

3 подписчика58 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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