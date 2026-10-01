Эпоха «инфоцыган» заканчивается? Центробанк хочет ввести статус для финансовых блогеров

Что предлагает ЦБ

Речь идёт не о тотальном запрете, а о создании механизма прозрачности. Под «финансовым инфлюенсером» регулятор понимает тех, кто систематически публикует контент, влияющий на инвестиционные решения аудитории: даёт адресные рекомендации, рассказывает про конкретные инструменты и при этом получает от этой деятельности доход.

Чтобы получить статус и попасть в специальный реестр, автору предстоит выполнить ряд условий:

Раскрыть личность. Больше анонимности — аудитория и регулятор будут знать, кто стоит за рекомендациями.

Подтвердить опыт. Потребуется показать реальный инвестиционный опыт, а в качестве одного из критериев ЦБ рассматривал наличие профильного экономического образования, сертификата финансового аналитика или опыта работы в финансовой сфере.

Прозрачно сообщать о связях. Блогер обязан информировать о любых связях с финансовыми организациями и о том, получает ли он вознаграждение за продвижение их продуктов.

Честно работать с контентом. От авторов ждут, что они будут чётко обозначать риски, не будут вводить аудиторию в заблуждение и избегать формулировок, которые подталкивают к эмоциональным решениям (вроде «завтра будет уже поздно»).

На первом этапе вступление в реестр планируют сделать добровольным: участники рынка сами сформируют «белый список» добросовестных авторов и разработают кодекс этики. В перспективе вести реестр может сам ЦБ или саморегулируемая организация (СРО). Для нарушителей предусмотрены санкции: от штрафов и исключения из списка до блокировки канала за систематические грубые нарушения.