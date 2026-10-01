Эпоха «инфоцыган» заканчивается? Центробанк хочет ввести статус для финансовых блогеров

Что предлагает ЦБ
Речь идёт не о тотальном запрете, а о создании механизма прозрачности. Под «финансовым инфлюенсером» регулятор понимает тех, кто систематически публикует контент, влияющий на инвестиционные решения аудитории: даёт адресные рекомендации, рассказывает про конкретные инструменты и при этом получает от этой деятельности доход.
Чтобы получить статус и попасть в специальный реестр, автору предстоит выполнить ряд условий:
Раскрыть личность. Больше анонимности — аудитория и регулятор будут знать, кто стоит за рекомендациями.
Подтвердить опыт. Потребуется показать реальный инвестиционный опыт, а в качестве одного из критериев ЦБ рассматривал наличие профильного экономического образования, сертификата финансового аналитика или опыта работы в финансовой сфере.
Прозрачно сообщать о связях. Блогер обязан информировать о любых связях с финансовыми организациями и о том, получает ли он вознаграждение за продвижение их продуктов.
Честно работать с контентом. От авторов ждут, что они будут чётко обозначать риски, не будут вводить аудиторию в заблуждение и избегать формулировок, которые подталкивают к эмоциональным решениям (вроде «завтра будет уже поздно»).
На первом этапе вступление в реестр планируют сделать добровольным: участники рынка сами сформируют «белый список» добросовестных авторов и разработают кодекс этики. В перспективе вести реестр может сам ЦБ или саморегулируемая организация (СРО). Для нарушителей предусмотрены санкции: от штрафов и исключения из списка до блокировки канала за систематические грубые нарушения.
Почему это обсуждают сейчас?
Поводом стали реальные риски. Многие неопытные инвесторы принимают финансовые решения, опираясь на советы из соцсетей. Проблема в том, что некоторые инфлюенсеры не обладают достаточной экспертизой, выдают рекламу за личное мнение, упрощают сложные темы, умалчивая о рисках, а в отдельных случаях манипулируют рынком через Telegram-каналы. Следование таким советам порой приводит к потерям. При этом сейчас блогеры фактически не несут прямой ответственности за качество материалов и не обязаны компенсировать убытки подписчиков. Инициатива ЦБ призвана снизить эти риски.
А есть подводные камни?
Дискуссия уже вызвала разные реакции.
Опасения чрезмерного регулирования. Есть риск, что слишком жёсткие или размытые критерии создадут барьеры для независимых авторов, и качественного контента станет меньше.
Риск ложного чувства безопасности. Важно чётко разъяснить: сам по себе факт включения в реестр не гарантирует, что рекомендация будет прибыльной, и не освобождает инвестора от необходимости самостоятельно оценивать риски.
Вопрос границ. Участники рынка обсуждают, должны ли требования к финансовым блогерам быть сопоставимы с требованиями к профессиональным финансовым советникам.
Сложность контроля. Не все сразу понимают, как технически и юридически контролировать соблюдение правил, особенно в части маркировки рекламы.
В пресс-службе ЦБ при этом подчёркивают: на текущем этапе речь не идёт о введении запретительных мер.
Вывод
Инициатива ЦБ — это попытка навести порядок в сфере, которая выросла быстро, но осталась в правовом вакууме. Если удастся найти баланс между защитой инвесторов и поддержкой добросовестных авторов, это действительно может повысить доверие к финансовому контенту. Но успех будет зависеть от того, насколько детально и справедливо пропишут правила, а также от того, как участники рынка адаптируются к новым требованиям.