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Елена Чурсинова
Социальные пособия
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Единое пособие на детей: новые правила с 1 октября 2026 года

С 1 октября 2026 года Социальный фонд России (СФР) начал назначать единое пособие на детей по новым правилам. Главное изменение — фонд будет проверять не только официальные доходы семьи, но и все поступления на банковские счета и вклады. Пока это эксперимент: он затронул три региона, но в перспективе может распространиться на всю страну.

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Кого это коснётся прямо сейчас

Новые правила действуют только в трёх регионах:

  • Московская область;

  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра;

  • Ямало-Ненецкий автономный округ.

Применяются они к заявлениям, поданным с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Для жителей остальных субъектов порядок назначения пособия не изменился. Правовая основа — Постановление Правительства № 2207 от 29 декабря 2025 года и Федеральный закон № 431-ФЗ от 28 ноября 2025 года. 

В Москве похожая проверка оборотов по счетам уже действует давно — теперь этот опыт переносят на другие регионы. 

Суть нововведения: правило 200%

Раньше СФР оценивал нуждаемость семьи по декларируемым доходам: зарплате, пенсиям, стипендиям, алиментам. Теперь в пилотных регионах к этому добавился новый фильтр — все поступления на банковские счета и вклады членов семьи

Механика простая:

  1. Фонд берёт совокупный официальный доход семьи за расчётный период.

  2. Умножает его на два — получает допустимый потолок поступлений (200%).

  3. Сравнивает с суммой всех зачислений на счета семьи.

  4. Если поступления достигают или превышают 200% дохода — в пособии могут отказать.

Расчётный период — 12 месяцев, предшествующих месяцу перед подачей заявления. Например, при подаче в октябре 2026 года фонд проверяет поступления с сентября 2025 по август 2026 года. 

Пример

Семья из трёх человек (муж, жена, ребёнок). Официальный доход за расчётный период — 600 000 рублей. Допустимый потолок поступлений: 600 000 × 2 = 1 200 000 рублей. Если на все счета мужа и жены в сумме поступило 900 000 — пособие одобрят. Если 1 300 000 — откажут, поскольку государство сочтёт, что семья скрывает реальный достаток. 

Что не будут учитывать

Не каждое движение денег попадает под проверку. Из расчёта исключаются: 

  • переводы между счетами членов семьи (между картами мужа и жены, от родителей детям и обратно — если все члены семьи на дату подачи заявления);

  • кредитные средства — займы от банков и МФО;

  • налоговые вычеты — поступления с единого налогового счёта;

  • доходы от продажи имущества — но только при подтверждении договором купли-продажи и платёжным документом. Без документов деньги зачтут как поступление;

  • счета ИП, открытые для предпринимательской деятельности;

  • детские карты и счета — если это детский банковский продукт;

  • кредитные карты.

Расходы семьи — покупки, переводы в магазины — фонд анализировать не будет. Значение имеют только зачисления. 

Чьи счета проверят

В состав семьи для проверки входят: 

  • заявитель;

  • официальный супруг заявителя;

  • дети до 18 лет;

  • дети до 23 лет, если обучаются очно.

Счета и карты всех этих лиц попадают в проверку, включая несовершеннолетних детей. СФР получает сведения о счетах через Федеральную налоговую службу, а затем запрашивает данные о транзакциях у банков. 

Превышение — не автоматический отказ

Важно: превышение порога 200% не ведёт к автоматическому отказу. Это дополнительный критерий оценки. Решение по-прежнему принимается с учётом всех условий: уровня доходов, имущества, занятости. Если сумма поступлений близка к порогу, у семьи будет шанс объяснить природу «лишних» денег и предоставить подтверждающие документы — переписку, расписки, договоры.

Базовые правила единого пособия — без изменений

Сама выплата осталась прежней. Напомню, кому она положена и как работает:

Кому. Семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам на раннем сроке — при среднедушевом доходе не выше регионального прожиточного минимума, имуществе в пределах лимитов и доходе трудоспособных взрослых не ниже 8 МРОТ за год (216 744 рубля при МРОТ 27 093 ₽) либо наличии уважительной причины его отсутствия.

Размер. 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка (для беременных — на душу населения). Сначала назначают 50%; если с ним доход всё ещё ниже минимума — повышают.

Срок. Пособие назначают на 12 месяцев, затем нужно подавать заявление заново.

Как подать. Через «Госуслуги», МФЦ или отделение СФР.

Другие изменения 2026 года

Помимо октябрьского эксперимента, в течение года действовали и другие нововведения: 

  • С 22 мая 2026 года — если среднедушевой доход превысил прожиточный минимум не более чем на 10%, право на пособие сохраняется (выплата назначается в размере 50% ПМ на ребёнка). Это правило работает единожды.

  • С 21 июля 2026 года — правило нулевого дохода ужесточили: уход за нетрудоспособным засчитывается только если это член семьи заявителя, а не посторонний человек.

  • С 1 апреля 2027 года — для получения пособия потребуется постоянное проживание в России не менее 5 лет (не распространяется на участников СВО, ветеранов боевых действий и участников программы переселения соотечественников).

Что делать семьям в пилотных регионах

  1. Запросите выписки по всем счетам за последние 12 месяцев — особенно крупные входящие переводы.

  2. Оцените соотношение поступлений и официального дохода. Если сумма близка к двукратному размеру — подготовьте документы, подтверждающие источник средств.

  3. Сохраняйте подтверждения характера переводов от родственников: расписки, переписки, договоры займа.

  4. Продажу имущества обязательно подкрепите договором купли-продажи и платёжным документом — иначе вырученные деньги зачтут как поступление.

После завершения пилота Минтруд и СФР оценят результаты и решат, распространять ли новые правила на всю страну. Доклады по эксперименту должны быть представлены до 31 июля, 30 сентября и 31 декабря 2026 года. 

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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