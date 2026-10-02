Единое пособие на детей: новые правила с 1 октября 2026 года

Кого это коснётся прямо сейчас

Новые правила действуют только в трёх регионах:

Московская область;

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра;

Ямало-Ненецкий автономный округ.

Применяются они к заявлениям, поданным с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Для жителей остальных субъектов порядок назначения пособия не изменился. Правовая основа — Постановление Правительства № 2207 от 29 декабря 2025 года и Федеральный закон № 431-ФЗ от 28 ноября 2025 года.

В Москве похожая проверка оборотов по счетам уже действует давно — теперь этот опыт переносят на другие регионы.