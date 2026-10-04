С 1 декабря 2026 года — 6 новых ограничений для собственников квартир в многоквартирных домах

Что это значит на практике: чтобы разрешить соседу повесить кондиционер или спутниковую антенну на фасад, хватит простого большинства — сложные процедуры согласования не нужны. С одной стороны, это упрощает жизнь. С другой — защита от «решений за всех» становится слабее: если в доме активное большинство, мнение меньшинства может просто не учесть.

Крыша, фасад, подвал, чердак — всё это общее имущество, и распоряжаться им по-прежнему будут жильцы. Теперь вопросы владения и использования такого имущества решаются большинством голосов всех собственников дома , если законом не установлено иное.

Цель понятна: раньше обычной практикой было использование общего имущества «в интересах узкого круга лиц» — управляющая компания договаривалась с парой жильцов, и всё. Теперь такой номер не пройдёт: без явной поддержки большинства решения не будет.

А вот если общедомовое имущество хотят отдать посторонним — сдать чердак в аренду, повесить рекламу на фасаде, открыть магазин в подвале, — понадобится поддержка не менее двух третей всех владельцев квартир .

Раньше такие суммы нередко раскидывали на всех жильцов дома через «общие нужды». Теперь раскладывать чужие ошибки по соседским квитанциям больше нельзя. Так что если вы когда-нибудь ловили себя на мысли «передам показания с кривой точностью — само сойдёт», самое время перестроиться.

Одно из самых заметных нововведений — персональная ответственность . Если действия конкретного собственника привели к дополнительным тратам — например, человек передавал некорректные показания счётчиков или полез в общедомовые инженерные системы, — компенсировать эти расходы должен именно он.

3. За дополнительные расходы отвечает тот, кто их создал

Задача простая : формализовать процедуру. Кто созвал собрание, кто считал голоса, кто оформил протокол — теперь всё это закреплено за конкретным человеком, а значит, спорить по итогам голосования станет сложнее.

Заочные собрания — вечная головная боль : «не было никаких опросных листов», «подпись не моя». Системный учёт голосов через ГИС ЖКХ должен сделать процедуру прозрачной и уменьшить число решений, которые потом оспариваются в судах.

Продолжение истории про администратора: он получит официальный доступ к системе ГИС ЖКХ и другим информационным системам, чтобы организовывать заочное голосование и фиксировать его результаты.

Отдельный нюанс: по разъяснениям юристов, речь идёт о 6 кв. м жилой площади, а не общей — иначе Росреестр просто не зарегистрирует сделку.

Норма бьёт прямо по схеме «микродолей» — когда жильё дробили на крошечные куски по 2–3 метра и подселяли в них людей за деньги. Такие схемы часто использовали мошенники и рейдеры-подселенцы, а жертвой становился как покупатель «доли», так и соседи, которые внезапно получали незнакомого жильца за стеной.

И, пожалуй, самое громкое из шести: доля в праве собственности на помещение теперь не может быть меньше 6 квадратных метров .

Блог: вопросы и ответы

У меня уже есть доля меньше 6 кв. м. Её отнимут?

Нет, никто ничего не отнимает. Ограничение действует на новые сделки с 1 декабря 2026 года. Если доля уже оформлена — она остаётся вашей. Но продать её «кусочками» или подарить микродолю новым людям уже не получится: Росреестр не зарегистрирует сделку с долями меньше минимальной площади.

Получается, теперь любой может повесить кондиционер на фасад, если проголосует большинство? А если я против?

Да, для решений по использованию общего имущества (фасад, крыша, подвал) теперь достаточно простого большинства голосов всех собственников. Это упрощает жизнь, но и правда ослабляет защиту меньшинства. Если вы против — рабочий способ один: участвовать в голосовании и убеждать соседей. А если решение всё-таки приняли с нарушениями (например, без администратора или без фиксации в ГИС ЖКХ) — его можно оспорить в суде.

Что такое «дополнительные расходы» и как докажут, что виноват именно я?

Речь о любых тратах дома, которые возникли из-за действий конкретного собственника: искажённые показания счётчиков, вмешательство в общедомовые сети, поломки по вине жильца. Фиксировать такие случаи будут управляющие компании и ресурсоснабжающие организации — у них теперь есть основание выставить счёт лично виновнику, а не раскидать его по всем квитанциям. Совет простой: передавайте показания вовремя и точно, а в общедомовые системы без разрешения не лезьте.

Кто такой администратор собрания и сколько он стоит?

Администратор — это человек, который организует собрание: созывает собственников, считает голоса и оформляет протокол. Им может быть любой инициативный жилец или представитель управляющей организации — закон не требует специальной лицензии. Плата за такие услуги обычно символическая или нулевая: чаще всего администратором становится активный сосед.

А если собрание проведут без администратора?

Пока новая норма не заработает — собрания проходят по старым правилам. Но с 1 декабря решение, принятое без участия администратора, становится уязвимым: его проще оспорить. Если вы инициатор изменений в доме — лучше сразу выстроить процедуру по-новому.

ГИС ЖКХ — это что за система и зачем мне о ней знать?

Это государственная информационная система, где «живут» данные о домах, квитанциях и управляющих компаниях. С 1 декабря администратор сможет проводить через неё заочное голосование и фиксировать результаты. Для вас это плюс: голос, отданный через систему, сложно подделать, и спор «я такого не подписывал» становится менее вероятным.

Правда ли, что теперь нельзя продать 1/100 долю в квартире?

С 1 декабря 2026 года — да, если эта доля меньше 6 кв. м жилой площади. Схемы с продажей микродолей «для прописки» или подселения жильцов за деньги перестают работать. Исключение — если вы продаёте долю целиком или объединяете её с другой так, чтобы итог превысил минимум. Унаследованные и уже оформленные доли под запрет не попадают.

Могут ли новые правила отменить или перенести?