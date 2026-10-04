С 1 декабря 2026 года — 6 новых ограничений для собственников квартир в многоквартирных домах

1. Решения по общему имуществу — большинство голосов
Крыша, фасад, подвал, чердак — всё это общее имущество, и распоряжаться им по-прежнему будут жильцы. Теперь вопросы владения и использования такого имущества решаются большинством голосов всех собственников дома, если законом не установлено иное.
Что это значит на практике: чтобы разрешить соседу повесить кондиционер или спутниковую антенну на фасад, хватит простого большинства — сложные процедуры согласования не нужны. С одной стороны, это упрощает жизнь. С другой — защита от «решений за всех» становится слабее: если в доме активное большинство, мнение меньшинства может просто не учесть.
2. Передать общее имущество третьим лицам — только с 2/3 голосов
А вот если общедомовое имущество хотят отдать посторонним — сдать чердак в аренду, повесить рекламу на фасаде, открыть магазин в подвале, — понадобится поддержка не менее двух третей всех владельцев квартир.
Цель понятна: раньше обычной практикой было использование общего имущества «в интересах узкого круга лиц» — управляющая компания договаривалась с парой жильцов, и всё. Теперь такой номер не пройдёт: без явной поддержки большинства решения не будет.
3. За дополнительные расходы отвечает тот, кто их создал
Одно из самых заметных нововведений — персональная ответственность. Если действия конкретного собственника привели к дополнительным тратам — например, человек передавал некорректные показания счётчиков или полез в общедомовые инженерные системы, — компенсировать эти расходы должен именно он.
Раньше такие суммы нередко раскидывали на всех жильцов дома через «общие нужды». Теперь раскладывать чужие ошибки по соседским квитанциям больше нельзя. Так что если вы когда-нибудь ловили себя на мысли «передам показания с кривой точностью — само сойдёт», самое время перестроиться.
4. На общем собрании — обязательный администратор
С 1 декабря любое общее собрание собственников должно проводиться при участии администратора.
Администратором может быть:
инициатор собрания из числа самих жильцов;
представитель управляющей организации.
Задача простая: формализовать процедуру. Кто созвал собрание, кто считал голоса, кто оформил протокол — теперь всё это закреплено за конкретным человеком, а значит, спорить по итогам голосования станет сложнее.
5. Администратор получает доступ к ГИС ЖКХ
Продолжение истории про администратора: он получит официальный доступ к системе ГИС ЖКХ и другим информационным системам, чтобы организовывать заочное голосование и фиксировать его результаты.
Заочные собрания — вечная головная боль: «не было никаких опросных листов», «подпись не моя». Системный учёт голосов через ГИС ЖКХ должен сделать процедуру прозрачной и уменьшить число решений, которые потом оспариваются в судах.
6. Минимальный размер доли — не меньше 6 кв. м
И, пожалуй, самое громкое из шести: доля в праве собственности на помещение теперь не может быть меньше 6 квадратных метров.
Норма бьёт прямо по схеме «микродолей» — когда жильё дробили на крошечные куски по 2–3 метра и подселяли в них людей за деньги. Такие схемы часто использовали мошенники и рейдеры-подселенцы, а жертвой становился как покупатель «доли», так и соседи, которые внезапно получали незнакомого жильца за стеной.
Отдельный нюанс: по разъяснениям юристов, речь идёт о 6 кв. м жилой площади, а не общей — иначе Росреестр просто не зарегистрирует сделку.
Блог: вопросы и ответы
У меня уже есть доля меньше 6 кв. м. Её отнимут?
Нет, никто ничего не отнимает. Ограничение действует на новые сделки с 1 декабря 2026 года. Если доля уже оформлена — она остаётся вашей. Но продать её «кусочками» или подарить микродолю новым людям уже не получится: Росреестр не зарегистрирует сделку с долями меньше минимальной площади.
Получается, теперь любой может повесить кондиционер на фасад, если проголосует большинство? А если я против?
Да, для решений по использованию общего имущества (фасад, крыша, подвал) теперь достаточно простого большинства голосов всех собственников. Это упрощает жизнь, но и правда ослабляет защиту меньшинства. Если вы против — рабочий способ один: участвовать в голосовании и убеждать соседей. А если решение всё-таки приняли с нарушениями (например, без администратора или без фиксации в ГИС ЖКХ) — его можно оспорить в суде.
Что такое «дополнительные расходы» и как докажут, что виноват именно я?
Речь о любых тратах дома, которые возникли из-за действий конкретного собственника: искажённые показания счётчиков, вмешательство в общедомовые сети, поломки по вине жильца. Фиксировать такие случаи будут управляющие компании и ресурсоснабжающие организации — у них теперь есть основание выставить счёт лично виновнику, а не раскидать его по всем квитанциям. Совет простой: передавайте показания вовремя и точно, а в общедомовые системы без разрешения не лезьте.
Кто такой администратор собрания и сколько он стоит?
Администратор — это человек, который организует собрание: созывает собственников, считает голоса и оформляет протокол. Им может быть любой инициативный жилец или представитель управляющей организации — закон не требует специальной лицензии. Плата за такие услуги обычно символическая или нулевая: чаще всего администратором становится активный сосед.
А если собрание проведут без администратора?
Пока новая норма не заработает — собрания проходят по старым правилам. Но с 1 декабря решение, принятое без участия администратора, становится уязвимым: его проще оспорить. Если вы инициатор изменений в доме — лучше сразу выстроить процедуру по-новому.
ГИС ЖКХ — это что за система и зачем мне о ней знать?
Это государственная информационная система, где «живут» данные о домах, квитанциях и управляющих компаниях. С 1 декабря администратор сможет проводить через неё заочное голосование и фиксировать результаты. Для вас это плюс: голос, отданный через систему, сложно подделать, и спор «я такого не подписывал» становится менее вероятным.
Правда ли, что теперь нельзя продать 1/100 долю в квартире?
С 1 декабря 2026 года — да, если эта доля меньше 6 кв. м жилой площади. Схемы с продажей микродолей «для прописки» или подселения жильцов за деньги перестают работать. Исключение — если вы продаёте долю целиком или объединяете её с другой так, чтобы итог превысил минимум. Унаследованные и уже оформленные доли под запрет не попадают.
Могут ли новые правила отменить или перенести?
Срок вступления — 1 декабря 2026 года — закреплён законодательно, и признаков переноса нет. Но точные детали применения (особенно по долям и администраторам) уточняйте в актуальной редакции Жилищного кодекса или у юриста: за время до вступления нормы могут разъяснить письмами ведомств.
Что в сухом остатке
Общий вектор изменений — больше формализации и больше персональной ответственности. Что стоит сделать собственникам до 1 декабря:
Если вы участвуете в управлении домом — изучите новые правила собраний: теперь без администратора и фиксации в ГИС ЖКХ решения рискуют оказаться уязвимыми для оспаривания.
Если планируете сделку с недвижимостью — учитывайте минимальный размер доли в 6 кв. м: «кусочки» меньше просто не пройдут регистрацию.
Если вы обычный житель — следите за корректностью показаний счётчиков: за свои ошибки теперь придётся платить лично, а не «всем домом».
Изменения работают в обе стороны: с одной стороны — прозрачность и защита общего имущества, с другой — выше цена каждого неверного шага собственника.