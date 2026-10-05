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Елена Чурсинова
Право
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Нотариусам предписали проверять воинский учет у мужчин призывного возраста

Федеральная нотариальная палата разослала региональным нотариальным палатам письмо, по которому нотариусы должны учитывать сведения о воинском учете при оформлении сделок с недвижимостью, ипотеки и регистрации бизнеса. Об этом пишет The Sunday Times, в руки которой попал сам документ. 

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Что в письме

Документ датирован 15 сентября и подписан вице-президентом ФНП Константином Корсиком. В нём говорится, что к гражданам «могут применяться временные меры» для «обеспечения их явки в военный комиссариат по повестке». ФНП ссылается на статью 22 закона «О воинской обязанности и военной службе»: призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учёте и не пребывающие в запасе. 

На практике это означает, что мужчине призывного возраста могут отказать в нотариальном оформлении покупки или продажи недвижимости, в сделке с ипотекой и в регистрации в качестве владельца бизнеса — если он не предъявит документы воинского учёта. 

Правовая база не новая

Сами ограничения появились в законодательстве ещё в апреле 2023 года. Если гражданин без уважительной причины не явился по вручённой повестке и с указанной в ней даты прошло 20 календарных дней, ему могут:

  • запретить регистрироваться как ИП или самозанятому;

  • приостановить кадастровый учёт и регистрацию прав на недвижимость;

  • ограничить право управления автомобилем и запретить регистрацию транспортных средств;

  • отказать в заключении кредитного договора или договора займа. 

Новизна письма ФНП в другом: теперь эта проверка встроена в работу нотариусов — в точку, через которую проходит большинство значимых имущественных сделок. Как отмечает издание Тауриэль, нотариус при этом обязан исполнять указания палаты, от которой зависит его лицензия. 

Что подтвердилось, а что нет

По сведениям журналистов, письмо разослали во все региональные нотариальные палаты России, однако независимо подтвердить его получение удалось только в Калининградской области. Официального публичного подтверждения от ФНП и Минюста на момент публикации статьи не появилось. 

Ситуация развивается на фоне того, что в Кремле ранее категорически отвергали заявления о планах новой мобилизации — пресс-секретарь президента называл такие разговоры «чушью собачьей». 

Что это меняет для людей

Если практика распространится, мужчины 18–30 лет, у которых есть проблемы с воинским учётом, столкнутся с ограничениями уже не через военкомат, а в гражданской сфере: они не смогут продать или купить квартиру, оформить ипотеку или зарегистрировать ИП без предъявления военного билета или приписного свидетельства. Юристы, которых цитирует Дзен-канал, обращают внимание и на правовую уязвимость схемы: письмо палаты — не нормативный акт, поэтому оспорить отказ нотариуса в суде будет сложно. 

Ключевой открытый вопрос — насколько единообразно письмо применяют регионы и станет ли его исполнение обязательным для всех нотариусов. Пока подтверждён только калининградский кейс; если появятся официальные комментарии ФНП или сообщения о применении в других областях, картина станет яснее.

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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