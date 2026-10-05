Нотариусам предписали проверять воинский учет у мужчин призывного возраста

Что в письме

Документ датирован 15 сентября и подписан вице-президентом ФНП Константином Корсиком. В нём говорится, что к гражданам «могут применяться временные меры» для «обеспечения их явки в военный комиссариат по повестке». ФНП ссылается на статью 22 закона «О воинской обязанности и военной службе»: призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учёте и не пребывающие в запасе.

На практике это означает, что мужчине призывного возраста могут отказать в нотариальном оформлении покупки или продажи недвижимости, в сделке с ипотекой и в регистрации в качестве владельца бизнеса — если он не предъявит документы воинского учёта.