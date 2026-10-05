Нотариусам предписали проверять воинский учет у мужчин призывного возраста

Что в письме
Документ датирован 15 сентября и подписан вице-президентом ФНП Константином Корсиком. В нём говорится, что к гражданам «могут применяться временные меры» для «обеспечения их явки в военный комиссариат по повестке». ФНП ссылается на статью 22 закона «О воинской обязанности и военной службе»: призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учёте и не пребывающие в запасе.
На практике это означает, что мужчине призывного возраста могут отказать в нотариальном оформлении покупки или продажи недвижимости, в сделке с ипотекой и в регистрации в качестве владельца бизнеса — если он не предъявит документы воинского учёта.
Правовая база не новая
Сами ограничения появились в законодательстве ещё в апреле 2023 года. Если гражданин без уважительной причины не явился по вручённой повестке и с указанной в ней даты прошло 20 календарных дней, ему могут:
запретить регистрироваться как ИП или самозанятому;
приостановить кадастровый учёт и регистрацию прав на недвижимость;
ограничить право управления автомобилем и запретить регистрацию транспортных средств;
отказать в заключении кредитного договора или договора займа.
Новизна письма ФНП в другом: теперь эта проверка встроена в работу нотариусов — в точку, через которую проходит большинство значимых имущественных сделок. Как отмечает издание Тауриэль, нотариус при этом обязан исполнять указания палаты, от которой зависит его лицензия.
Что подтвердилось, а что нет
По сведениям журналистов, письмо разослали во все региональные нотариальные палаты России, однако независимо подтвердить его получение удалось только в Калининградской области. Официального публичного подтверждения от ФНП и Минюста на момент публикации статьи не появилось.
Ситуация развивается на фоне того, что в Кремле ранее категорически отвергали заявления о планах новой мобилизации — пресс-секретарь президента называл такие разговоры «чушью собачьей».
Что это меняет для людей
Если практика распространится, мужчины 18–30 лет, у которых есть проблемы с воинским учётом, столкнутся с ограничениями уже не через военкомат, а в гражданской сфере: они не смогут продать или купить квартиру, оформить ипотеку или зарегистрировать ИП без предъявления военного билета или приписного свидетельства. Юристы, которых цитирует Дзен-канал, обращают внимание и на правовую уязвимость схемы: письмо палаты — не нормативный акт, поэтому оспорить отказ нотариуса в суде будет сложно.
Ключевой открытый вопрос — насколько единообразно письмо применяют регионы и станет ли его исполнение обязательным для всех нотариусов. Пока подтверждён только калининградский кейс; если появятся официальные комментарии ФНП или сообщения о применении в других областях, картина станет яснее.
Дошло и до Клерк, все постят новость (котрой уже минимум неделя). Без ссылок на документ. Про подтверждение в Калининграде, еще не читала (про Москву и Самару) пишут