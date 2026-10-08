«Сбросить балласт»: правда ли из школ хотят убрать физику, химию и математику? Разбор громкой инициативы

Примеры, как это может работать на практике

Пример 1: оптимизация тем в курсе физики.

Сейчас в 9–10 классе часть тем по механике и термодинамике даётся в очень плотном формате, из‑за чего ученики успевают только «пробежать» формулы, но не разобрать типичные ошибки. Оптимизация могла бы означать: сократить несколько узкоспециальных подтем, а освободившиеся часы потратить на разбор типовых задач и лабораторных работ.

Пример 2: пересмотр дублирования в математике.

Иногда одни и те же типы уравнений и неравенств встречаются в разных разделах, и на их повторение уходит много времени. Если убрать дубли и сделать акцент на ключевых методах решения, можно сохранить глубину, но снизить ощущение «перегруза».

Пример 3: практико-ориентированные модули в химии.

Вместо того чтобы пытаться охватить все возможные цепочки превращений, можно оставить базовый набор реакций, а остальное перенести в проектную и лабораторную практику, где ученики сами выбирают направление (экология, медицина, материалы).

Во всех этих случаях предмет не исчезает — меняется баланс теории и практики, а также убираются «пересечения» между темами.