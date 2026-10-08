«Сбросить балласт»: правда ли из школ хотят убрать физику, химию и математику? Разбор громкой инициативы

Но что стоит за этой идеей, есть ли реальные планы убирать предметы и как к этому относятся эксперты — разбираемся без паники и с опорой на официальные позиции и логику школьного образования.
В чём суть «сбросить балласт»
Фраза про «сброс балласта» появилась в контексте заявлений главы Совета по правам человека Валерия Фадеева. Он говорил не о полном исключении физики, химии и математики из школы, а о ревизии программ: по его мнению, отдельные курсы перегружены «лишними знаниями», и их можно сократить примерно на 20–30%. Цель — разгрузить и учеников, и педагогов, сохранив при этом суть предметов.
Важно понимать статус: СПЧ — консультативный орган. Его предложения не становятся автоматически решениями Минобрнауки или Минпросвещения. Окончательные решения по содержанию программ — в компетенции Минпросвещения, которое утверждает федеральные образовательные стандарты (ФГОС).
Что говорит официальная позиция
На уровне нормативных решений планов сокращать изучение математики, физики и химии нет. Наоборот, действуют меры, которые расширяют возможности углублённого изучения точных и естественных наук:
Профильное обучение и вариативность. В старшей школе сохраняются профильные направления, где математика, физика и химия изучаются углублённо. Школы могут формировать специализированные группы под запросы учеников.
План по увеличению охвата. С 2024 года поставлена задача ежегодно увеличивать не менее чем на 10% количество учеников, изучающих математику и естественные науки на углублённом или профильном уровне (план действует до 2030 года).
Нормативы часов. По проекту нового ФГОС среднего общего образования (введение с 1 сентября 2027 года) минимальное количество учебных часов за 10–11 классы составит не менее 2312 часов — это даже больше прежнего минимума.
Таким образом, на уровне государственных стандартов речь идёт не о сокращении, а о перераспределении нагрузки и повышении гибкости учебного плана.
Почему вообще возникает идея «разгрузить» программу
У этой дискуссии есть понятные основания:
Высокая нагрузка на учеников. Особенно в старших классах, когда параллельно идёт подготовка к экзаменам и выбор будущей профессии.
Перегруженность учебников и курсов. Педагоги нередко отмечают, что в программах есть дублирование и избыточные темы, которые можно оптимизировать.
Бумажная нагрузка на учителей. Сокращение «лишних» тем могло бы освободить время на практику, разбор ошибок и индивидуальную работу.
Именно эти проблемы и пытаются решать — не отказом от предметов, а пересмотром содержания.
Примеры, как это может работать на практике
Пример 1: оптимизация тем в курсе физики.
Сейчас в 9–10 классе часть тем по механике и термодинамике даётся в очень плотном формате, из‑за чего ученики успевают только «пробежать» формулы, но не разобрать типичные ошибки. Оптимизация могла бы означать: сократить несколько узкоспециальных подтем, а освободившиеся часы потратить на разбор типовых задач и лабораторных работ.
Пример 2: пересмотр дублирования в математике.
Иногда одни и те же типы уравнений и неравенств встречаются в разных разделах, и на их повторение уходит много времени. Если убрать дубли и сделать акцент на ключевых методах решения, можно сохранить глубину, но снизить ощущение «перегруза».
Пример 3: практико-ориентированные модули в химии.
Вместо того чтобы пытаться охватить все возможные цепочки превращений, можно оставить базовый набор реакций, а остальное перенести в проектную и лабораторную практику, где ученики сами выбирают направление (экология, медицина, материалы).
Во всех этих случаях предмет не исчезает — меняется баланс теории и практики, а также убираются «пересечения» между темами.
Мнения экспертов и возможные риски
Педагоги и эксперты в сфере образования сходятся в том, что полностью отказываться от точных и естественных наук нельзя: они формируют системное мышление, навыки работы с данными и логику, которые нужны в любой профессии.
Возможные риски «резкой разгрузки»:
Потеря преемственности. Если сократить базовые темы, ученикам будет сложнее осваивать вузовские курсы и прикладные дисциплины.
Усиление неравенства. При сокращении часов в массовой школе доступ к углублённому изучению может остаться только у тех, кто может позволить себе репетиторов или специализированные классы.
Снижение интереса к STEM. Если курс станет слишком «облегчённым», у школьников может пропасть мотивация выбирать инженерные и научные специальности.
Поэтому любые изменения стараются делать точечно и с учётом обратной связи от учителей и вузов.
Как отличить реальную реформу от медийного шума
Чтобы не поддаваться панике и не верить слухам, стоит ориентироваться на официальные источники:
Сайт Минпросвещения РФ — публикует проекты ФГОС, приказы и разъяснения по учебным программам.
Портал правовой информации (pravo.gov.ru) — здесь размещаются нормативные акты, которые реально меняют правила.
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» — методическая база и комментарии к стандартам.