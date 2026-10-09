«Платить до выходных»: что на самом деле меняет законопроект № 617‑9 о переносе налоговых сроков
В Госдуму внесен законопроект № 617‑9: он предлагает особый порядок уплаты налогов в декабре — если срок выпадает на выходной, платить придется накануне. При этом взносы и отчетность по‑прежнему будут переноситься на ближайший рабочий день. Разбираем, в чем суть и какие риски это несет для бизнеса.
В чём идея поправок
Сейчас действует универсальное правило из п. 7 ст. 6.1 НК РФ: если последний день срока уплаты налога приходится на выходной или нерабочий праздничный день, срок автоматически переносится на ближайший следующий рабочий день. Это касается и налогов, и взносов, и отчётности.
Законопроект № 617‑9 предлагает изменить подход, но точечно. Из общего правила переноса хотят исключить сроки уплаты налогов и авансов. При этом новое правило фактически прописывают только для декабря: если срок уплаты налога выпадает на выходной/нерабочий день, он будет считаться истёкшим в предшествующий рабочий день. То есть платить придётся «до» выходных, а не «после».
Цель авторов инициативы — сгладить кассовые разрывы бюджетов в конце года: чтобы декабрьские платежи точно попали в годовой кассовый план и не «уехали» на январь.
Почему это создаёт сложности для бизнеса
Главная проблема — в разном режиме для разных платежей. По задумке авторов, новое правило распространяется только на налоги и авансы по ним. Для страховых взносов и налоговой отчётности перенос на ближайший рабочий день сохраняется.
На практике это приведёт к тому, что бухгалтеру придётся держать в голове сразу три разных логики:
налоги в декабре — платят накануне, если срок на выходном;
взносы — по старому правилу: перенос на следующий рабочий день;
отчётность — тоже по старому правилу: перенос на следующий рабочий день.
Такая «арифметика» повышает риск ошибок и недоимок: легко запутаться, какой платёж нужно провести раньше, а какой можно отложить. Особенно в декабре, когда нагрузка на бухгалтерию и так максимальная.
Ещё один нюанс — несогласованность с механизмом ЕНС. В декабре начисления по налогам формируются на основании отчётности, часть которой по действующим правилам может быть сдана уже в январе. Если налог нужно заплатить в декабре «до выходных», а начисления по нему появятся в системе позже, возможны временные расхождения и некорректное распределение средств.
Что неясно в формулировках
В проекте есть логическая нестыковка: из п. 7 ст. 6.1 НК РФ предлагается исключить сроки уплаты налогов из общего правила переноса, но при этом новое правило прописывают только для декабря. Возникает вопрос, как будет применяться норма для остальных месяцев (январь–ноябрь). Пока в тексте законопроекта однозначного ответа на это нет, и именно такие «дыры» в формулировках часто становятся источником споров и доначислений на практике.
Практические выводы для бухгалтера
Если поправки примут в текущей редакции, в декабре придётся менять привычный алгоритм:
Проверяйте календарь заранее. Если срок уплаты налога в декабре выпадает на выходной или праздник, планируйте платёж на последний рабочий день перед ним.
Разделяйте платежи. Налоги — по новому правилу (до), взносы и отчётность — по старому (после).
Закладывайте буфер времени. Даже при новом правиле не оставляйте платёж на самый последний рабочий день: банки могут обрабатывать переводы с задержкой, а система ЕНС — распределять средства не мгновенно.
Следите за статусом проекта. Законопроект может меняться между чтениями: отдельные нормы могут смягчить или вовсе исключить.
На какие нормы ориентироваться сейчас
Пока законопроект не стал законом, действует прежний порядок: при совпадении срока с выходным или праздником дата переносится на ближайший рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Это правило применяется ко всем обязательным платежам и отчётности.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .