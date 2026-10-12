Проценты по счетам ИП с 2026 года: теперь это НДФЛ, а не доход спецрежима

Это касается всех ИП, вне зависимости от применяемого налогового режима: УСН, ЕСХН, АУСН или ОСНО.
В чём суть изменений
С 1 января 2026 года вступил в силу Федеральный закон от 28.11.2025 № 425‑ФЗ, который скорректировал нормы Налогового кодекса (в том числе статьи 346.1 и 346.11). До этого момента проценты по счетам и вкладам ИП учитывались в составе доходов по спецрежиму: например, при УСН «Доходы» предприниматель платил с них 6%. Теперь эти суммы выведены из базы спецрежимов и облагаются НДФЛ по общим правилам для физлиц.
Важно: правило действует только для доходов, полученных начиная с 2026 года. Проценты, начисленные в 2025 году (даже если вклад был открыт раньше), продолжают облагаться по прежним правилам — в рамках спецрежима. Пересчитывать и доплачивать НДФЛ за 2025 год не требуется.
Как рассчитывается налог
Налог считают не с полной суммы процентов, а только с превышения над необлагаемым лимитом. Лимит определяется так: 1 000 000 рублей умножается на максимальное значение ключевой ставки Банка России из тех, что действовали на 1‑е число каждого месяца в течение года.
Пример расчёта.
Допустим, максимальная ключевая ставка в 2026 году составила 16%. Тогда необлагаемый лимит равен 160 000 рублей (1 000 000 × 16%). Если ИП получил процентов на сумму 210 000 рублей, налогом облагается только 50 000 рублей (210 000 − 160 000).
При этом из расчёта исключаются:
проценты по рублёвым счетам со ставкой не выше 1% годовых;
доходы по счетам эскроу.
Если у ИП несколько вкладов в одном банке, лимит применяется к банку в целом. Если вклады в разных банках — лимит считается отдельно по каждому банку.
Кто и когда платит
Предпринимателю не нужно самостоятельно рассчитывать НДФЛ с процентов и подавать декларацию 3‑НДФЛ. Банки передают сведения в ФНС, а налоговая сама рассчитывает сумму и направляет уведомление. Уплатить налог нужно не позднее 1 декабря года, следующего за отчётным: за проценты 2026 года — до 1 декабря 2027 года.
Ставка НДФЛ зависит от общего дохода физлица за год:
13% — если совокупный доход не превышает 2,4 млн рублей;
15% — с суммы превышения, если общий доход больше 2,4 млн рублей.
Для налоговых нерезидентов РФ ставка с таких процентов всегда составляет 15%.
Практические последствия для ИП
Изменение может работать и в плюс, и в минус — всё зависит от объёмов и ставок.
Выгода при небольших доходах. Если проценты укладываются в необлагаемый лимит либо незначительно его превышают, налоговая нагрузка может снизиться. Раньше весь доход шёл в базу спецрежима (например, 6% при УСН), а теперь часть процентов вообще не облагается.
Рост нагрузки при крупных суммах. Если проценты существенно превышают лимит, ставка НДФЛ (13% или 15%) может оказаться выше, чем ставка спецрежима, и итоговая нагрузка вырастет.
Влияние на лимиты спецрежимов. Поскольку проценты больше не включаются в доходы по спецрежиму, они не увеличивают оборот, учитываемый для соблюдения лимитов УСН. Это может помочь дольше оставаться на упрощёнке.
Что стоит учесть на практике
Следите за уведомлениями ФНС. Налог посчитают автоматически, но лучше проверять начисления в личном кабинете.
Разделяйте счета и вклады. Если у вас есть счета со ставкой ≤1% годовых, по ним проценты не попадают в расчёт — это можно использовать для оптимизации.
Учитывайте ставку и сроки. Если планируете размещать свободные средства, просчитывайте, сколько процентов вы получите именно в 2026–2027 годах: от этого зависит, будет ли доход облагаться налогом и в каком размере.
Планируйте платёж. Сумма НДФЛ за проценты придёт отдельным уведомлением — заложите её в бюджет на конец года или начало следующего.
Таким образом, с 2026 года проценты по счетам и вкладам ИП — это не предпринимательский доход, а личный доход физлица, облагаемый НДФЛ. Механизм расчёта и уплаты максимально упрощён: банки передают данные, ФНС считает и присылает уведомление, а ИП остаётся только вовремя оплатить налог.