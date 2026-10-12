Проценты по счетам ИП с 2026 года: теперь это НДФЛ, а не доход спецрежима

В чём суть изменений

С 1 января 2026 года вступил в силу Федеральный закон от 28.11.2025 № 425‑ФЗ, который скорректировал нормы Налогового кодекса (в том числе статьи 346.1 и 346.11). До этого момента проценты по счетам и вкладам ИП учитывались в составе доходов по спецрежиму: например, при УСН «Доходы» предприниматель платил с них 6%. Теперь эти суммы выведены из базы спецрежимов и облагаются НДФЛ по общим правилам для физлиц.

Важно: правило действует только для доходов, полученных начиная с 2026 года. Проценты, начисленные в 2025 году (даже если вклад был открыт раньше), продолжают облагаться по прежним правилам — в рамках спецрежима. Пересчитывать и доплачивать НДФЛ за 2025 год не требуется.