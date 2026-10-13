Когда зарплата перестает влиять на пенсию?

В Общественной палате РФ объяснили: зарплата действительно влияет на размер будущей страховой пенсии, но только до определённого предела. Всё, что человек зарабатывает сверх этой границы, при расчёте не учитывается.

По словам члена комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Машарова, в 2026 году этот порог составляет 248 250 рублей в месяц. Чтобы было проще понять механику: предельная база для начисления страховых взносов в этом году равна 2,979 млн рублей в год. Именно из дохода в пределах этой суммы формируются пенсионные баллы.

Ключевой момент: за один год гражданин может накопить максимум 10 пенсионных коэффициентов. И эта «потолочная» величина как раз привязана к предельной базе. Поэтому, если ежемесячный доход превышает 248 250 рублей, сумма сверх лимита на количество баллов и, соответственно, на размер пенсии не повлияет.

Эксперт также отметил, что лимит не застыл навсегда. На 2027 год правительство примет новое постановление о предельной базе для страховых взносов — ориентировочно это произойдёт в ноябре 2026 года, и тогда станет известен актуальный порог на следующий период.