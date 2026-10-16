Сказка про кризис

Маленький бухгалтер, как мы помним, был человек прагматичный. В чудеса он верил только в том случае, если они были подтверждены актом сверки и двумя подписями. Поэтому после истории с Сонной Росинкой он твердо решил: никаких загадочных фруктов, только редиска, морковь и квартальные отчеты.

Но судьба, решила по‑иному и на голову бухгалтеру упало новое приключение.

Однажды утром маленький бухгалтер обнаружил, что у него пропала главная вещь — его любимая ручка. Не какая‑нибудь, а та самая: с золотым пером, прорезиненной ручкой и надписью «Лучшему бухгалтеру» на боку. Без нее он не мыслил, как работать. Это была катастрофа! Сначала он обыскал весь дом, перевернул все ящики, заглянул в самые отдаленные уголки сада. Ничего. Убитый горем, маленький бухгалтер вышел за калитку и стал осматривать дорожку, которая шла рядом с его домом. И неожиданно столкнулся с соседом, который жил недалеко от него рядом с лесом.

— Счетоводкин, чего это ты здесь? — спросил маленький бухгалтер, стараясь не паниковать.

— Да вот прогуливаюсь. Смотрю, ты носом землю роешь. Потерял что то?

— Потерял! — горестно вздохнул маленький бухгалтер.

— Что потерял? — ухмыльнулся Счетоводкин.

— Ручку свою любимую потерял! — огрызнулся маленький бухгалтер.

Счетоводкин почесал затылок, прищурился и ответил:

— Видел я как раз поутру, как по лесу тень мелькнула, метлой махнула и исчезла. Думаю, это была Баба‑Яга. У нее привычка: все блестящее к себе тащить. Говорит, что для колдовства, а я думаю, что просто коллекционирует.

Маленький бухгалтер нахмурился. — Ну ты скажешь — Баба‑Яга, Счетоводкин! Ты чаем сегодня хорошо ли спал? Сказки мне рассказываешь какие‑то. Он слышал про Бабу‑Ягу: мол, живет в избушке на курьих ножках, летает в ступе, любит пугать путников. Но он‑то не путник, он — бухгалтер. И ему была нужна ручка.

— Ладно, — вздохнул он, поправляя очки. — Не обижайся. Но я, если честно, не верю в нее, хотя много слышал о ее проделках. Считаю, что Баба‑Яга — это архаичность.

— Архаичность, говоришь, — почесывая затылок, сказал Счетоводкин. — А вот ты пойди в лес и сам убедись.

Он сунул в руки маленькому бухгалтеру сложенную бумагу, обиженно повернулся и пошел домой. Бухгалтер медленно развернул бумагу: там был нарисован примитивный план, как добраться до жилища Бабы‑Яги.

Он долго рассматривал его и внутренне спорил с собой: идти или нет. Или продолжить поиски ручки дома? Но прагматизм победил. Раз есть план, значит, должно быть и место, которое обозначено крестиком.

И пошел он в лес, строго следуя плану, чтобы не заблудиться. Шел и считал шаги (для дисциплины), по дороге бормотал себе под нос: «Главное — не поддаваться на магию. Магия — это нематериальный актив, его в баланс не поставишь».

А в это время у Бабы‑Яги как раз назревал кризис.

Баба‑Яга, она же Ядвига Метловишна, сидела на крылечке избушки, хмурилась и была не в себе. Метла стояла совсем рядышком, и по ней шли искры. Перед ней стояли трое лесовичков с решительным видом. — Ядвига Метловишна, — в который раз говорил один из лесовичков, — мы же вам говорим: мы с Лешим посоветовались. Он нам книжку показывал: «Трудовой кодекс». А там написано, что за сверхурочные надо платить. А я, между прочим, вам каждую ночь по три вязанки дров колю, а луна‑то не спрашивает, выходной у меня или нет. — И за ночные! — тут же подхватил второй лесовичок. — Я и по ночам работаю: чиню вашу ступу окаянную. Она по ночам скрипит — это ж явные ночные работы! — А еще отпускные! — неожиданно подал голос третий лесовичок, самый робкий. — Я, кажись, уже два года курьи ножки овсом кормлю, а в отпуск ни разу не ходил. А может, я на море хочу? На теплое, где песок и чайки! Так жизнь пройдет, и моря не посмотрю. Баба‑Яга засверкала глазами и схватилась за метлу, а с нее искры снопом посыпались на землю. Лесовички заметно вздрогнули, но не отступили. Даже тот, что обычно стеснялся, теперь смотрел прямо и даже чуть‑чуть выпятил грудь. — Мы хотим заключить официальный трудовой договор, по всем правилам, с НДФЛ и взносами, да и отчетность сдавать не помешало бы, — заявил первый лесовичок, который был похрабрее. Баба‑Яга чуть не упала с крылечка.

— Да вы с ума сошли! — опять закричала она. — У меня тут волшебство, хаос, избушка на курьих ножках! Какая вам тут может быть отчетность?!

— Такая, — спокойно ответил второй лесовичок. — Мы хотим, чтобы все было по закону. А если не будет — пойдем в трудовую инспекцию. К Лешему. Он там теперь по совместительству профсоюз возглавляет.

Баба‑Яга не успела ничего им возразить, поскольку ветки ближайшей ели зашевелились, и появился маленький бухгалтер. Он вышел из‑за елки, поправил очки и вежливо кашлянул. Немая сцена, которую он увидел, поразила его.

«Значит, она все‑таки существует», — проскочила у него шальная мысль. «А это еще кто?» — он посмотрел на лесовичков.

На поляне воцарилась тишина, которую он же и разрушил.

— Извините, — сказал он, — я пришел за своим имуществом.

Он повернулся к Бабе‑Яге и продолжил:

— Говорят, что не далее как сегодня утром вы экспроприировали мою золотую ручку с надписью. Я прошу вас ее мне вернуть.

Баба‑Яга вздрогнула, метла выпала из рук. Лесовички удивленно смотрели то на нее, то на этого маленького человечка. — Ручка? — переспросила Баба‑Яга подозрительно. — Какая ручка? Не знаю я никакой ручки. У меня тут кризис, а он мне про ручку! — Самая обычная ручка, — спокойно ответил маленький бухгалтер. — Но без нее я не могу работать. А мне акт составлять без акта никак. Лесовички переглянулись. — Акт? — спросил первый. — Это как договор, только про ручку? — Почти, — кивнул маленький бухгалтер. — Только тут сумма нулевая, а предмет — ручка. Баба‑Яга застонала.

— Сойдемся в договоре: я отдам тебе твою ручку! — махнула она рукой. — Только помоги мне с этими… с кадрами! Они мне тут устроили трудовой кодекс на курьих ножках!

Маленький бухгалтер почесал нос.

— Ну, — сказал он осторожно, — если вы вернете ручку, я могу посмотреть ваши документы. Если они у вас есть?

— Документов нет, — отрезала Баба‑Яга. — Я все в голове держу. И в ступе.

— Понятно, — вздохнул маленький бухгалтер. — Классика. Первички нет, учет не ведется, отчетность не сдается.

Он достал из кармана свой блокнот и карандаш.

— Давайте начнем с простого, — предложил он. — Составим штатное расписание. Три единицы: дровосек, чистильщик ступы, обслуживающий избушки. Оклад?

— В берестяных конвертах, — буркнул первый лесовичок. — Раз в полгода. Когда луна полная и деньги в ступе заканчиваются.

Маленький бухгалтер замер. Потом медленно записал: «Оклад: берестяные конверты, периодичность: раз в полгода, условие выплаты: полнолуние и исчерпание средств в ступе». — Это… нестандартно, — пробормотал он. — Но хоть какая‑то система. — А сверхурочные? — не унимался второй лесовичок. — Сверхурочные, — повторил маленький бухгалтер, — это когда работаешь сверх нормы. Норма — это сколько? — Ну… — замялся второй. — Когда дрова наколоты, ступа блестит, а курьи ножки сыты. Бухгалтер снова вздохнул и записал: «Норма труда: достижение состояния „все блестит и сыто“». — А ночные? — спросил третий. — Ночные, — терпеливо объяснил маленький бухгалтер, — это работа с 22:00 до 06:00. — Так я же по ночам курьи ножки подкармливаю! — воскликнул третий. — Они же спать не дают, все время топают!

— Значит, ночные есть, — кивнул бухгалтер. — Будем учитывать.

Баба‑Яга смотрела на это все и тихо стонала.

— Да что же это такое! — воскликнула она. — Раньше было просто: я им бересту, они мне дрова. А теперь — какое‑то штатное расписание, сверхурочные, ночные…

— Зато по закону, — улыбнулся первый лесовичок. — И отпускные будут.

Маленький бухгалтер аккуратно закрыл блокнот.

— Теперь главное, — сказал он, — чтобы вы, Ядвига Метловишна, начали вести учет. Хоть на бересте, хоть на коре, но чтобы было: кто, сколько, когда и за что получил. И НДФЛ удерживать. И взносы начислять.

— Взносы?! — взвизгнула Баба‑Яга. — Да у меня тут избушка на курьих ножках, а не ООО!

— Избушка или ООО — не важно, — спокойно ответил маленький бухгалтер. — Закон один для всех. Даже для курьих ножек.

Тут Баба‑Яга вдруг хитро прищурилась. — Слушай, бухгалтер, — сказала она, — а если я тебе ручку верну, ты сам все это оформишь? Я тебе еще и меду дам. И пирожок с грибами. Маленький бухгалтер задумался. Пирожок с грибами — это серьезно. Но порядок — важнее. — Хорошо, — согласился он. — Я помогу вам навести учет. Но при одном условии: вы больше у меня ничего брать без спросу не будете. И пользоваться ручками будете своими. — Клянусь метлой! — торжественно сказала Баба‑Яга и достала из кармана фартука ту самую золотую ручку. — Вот, держи.

Маленький бухгалтер взял ручку, проверил, пишет ли, и улыбнулся.

— Отлично, — сказал он. — Теперь давайте составим первый документ. Назовем его «Положение об оплате труда в избушке на курьих ножках». И сразу пункт первый: «Берестовые конверты выплачиваются строго по графику, без задержек».

Лесовички радостно закивали. Баба‑Яга вздохнула, но уже не так горько. А маленький бухгалтер сел на пенек, положил блокнот на колени и начал писать. И пусть вокруг был лес, избушка на курьих ножках и волшебство — но сейчас здесь царил порядок. А это, как знал маленький бухгалтер, самое главное.