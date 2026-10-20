Непрерывность стажа больше не решает: что теперь важно для пенсии и больничных

Что засчитывается в страховой стаж

В страховой стаж включаются не только периоды официальной работы, но и иные социально значимые периоды, за которые начисляются пенсионные баллы:

уход за ребёнком до полутора лет (за первого ребёнка — 1,8 балла за год, за второго — 3,6, за третьего и последующих — 5,4);

военная служба по призыву и приравненные к ней виды службы;

периоды временной нетрудоспособности (больничные);

время получения пособия по безработице при условии официальной регистрации в центре занятости;

уход за инвалидом I группы, ребёнком‑инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет (по 1,8 балла за год).

Таким образом, система учитывает не только «чистое» время работы, но и важные жизненные обстоятельства, когда человек не мог трудиться по объективным причинам.