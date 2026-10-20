Непрерывность стажа больше не решает: что теперь важно для пенсии и больничных

Как рассказала в эфире Первого канала Наталья Савина, профессор кафедры «Финансовый контроль и казначейское дело» Финансового факультета Финансового университета, доктор экономических наук, доцент, сейчас непрерывность стажа при расчёте пенсии уже не является ключевым фактором. На первый план выходят общий страховой стаж и накопленные пенсионные баллы. То же самое касается и выплат по больничным листам.
Почему непрерывность ушла на второй план
Современная пенсионная система опирается не на то, как долго человек работал без перерывов, а на периоды, когда за него уплачивались страховые взносы. Именно они формируют страховой стаж — главный критерий для назначения страховой пенсии. В формуле расчёта пенсии нет параметра «непрерывность»: важны продолжительность страхового стажа, количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и стоимость одного коэффициента на дату назначения пенсии.
Минимальный порог для права на пенсию в 2026 году — 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных баллов. При этом накопленные периоды работы никуда не исчезают: даже если человек делал длительные перерывы в трудовой деятельности, ранее учтённый стаж сохраняется, а новые периоды просто добавляются к нему.
Что засчитывается в страховой стаж
В страховой стаж включаются не только периоды официальной работы, но и иные социально значимые периоды, за которые начисляются пенсионные баллы:
уход за ребёнком до полутора лет (за первого ребёнка — 1,8 балла за год, за второго — 3,6, за третьего и последующих — 5,4);
военная служба по призыву и приравненные к ней виды службы;
периоды временной нетрудоспособности (больничные);
время получения пособия по безработице при условии официальной регистрации в центре занятости;
уход за инвалидом I группы, ребёнком‑инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет (по 1,8 балла за год).
Таким образом, система учитывает не только «чистое» время работы, но и важные жизненные обстоятельства, когда человек не мог трудиться по объективным причинам.
Больничные: от непрерывности к страховому стажу
Расчёт пособия по временной нетрудоспособности также давно не зависит от непрерывности стажа. С 2007 года размер выплаты определяется исходя из страхового стажа и среднего заработка за два предшествующих календарных года:
при страховом стаже до 5 лет пособие составляет 60 % среднего заработка;
при стаже от 5 до 8 лет — 80 %;
при стаже свыше 8 лет — 100 %.
Это означает, что частые смены работы сами по себе не снижают выплаты по больничному, если общий страховой стаж достаточен.
Где непрерывность всё ещё может иметь значение
Хотя для пенсии и стандартных больничных непрерывность стажа утратила ключевое значение, в отдельных случаях она может учитываться:
в рамках локальных нормативных актов отдельных работодателей — например, для начисления надбавок за выслугу лет;
для некоторых категорий госслужащих, где важен именно стаж государственной службы.
Однако это исключения, не влияющие на общие правила формирования пенсии и расчёта пособий.
Как проверить свои пенсионные права
Каждый гражданин может узнать, сколько у него накоплено страхового стажа и пенсионных баллов, заказав выписку из индивидуального лицевого счёта. Это удобно сделать через портал Госуслуг или в клиентской службе Социального фонда России. В выписке будут отражены все учтённые периоды, баллы и прогнозный размер пенсии при текущих показателях.
По словам экспертов, главная стратегия для увеличения будущей пенсии сегодня — не стремиться к непрерывной работе любой ценой, а делать ставку на официальную занятость с «белой» зарплатой: именно размер отчислений напрямую влияет на количество начисляемых пенсионных баллов.