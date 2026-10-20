отчетноть мобилка
Купить подписку
Елена Чурсинова
Пенсии
Читать 3 мин

Непрерывность стажа больше не решает: что теперь важно для пенсии и больничных

Раньше непрерывность трудового стажа имела большое значение: из‑за долгого перерыва между работами можно было потерять часть льгот и даже повлиять на размер будущей пенсии. Сегодня правила кардинально изменились.

228 просмотров22 открытия

Как рассказала в эфире Первого канала Наталья Савина, профессор кафедры «Финансовый контроль и казначейское дело» Финансового факультета Финансового университета, доктор экономических наук, доцент, сейчас непрерывность стажа при расчёте пенсии уже не является ключевым фактором. На первый план выходят общий страховой стаж и накопленные пенсионные баллы. То же самое касается и выплат по больничным листам.

Почему непрерывность ушла на второй план

Современная пенсионная система опирается не на то, как долго человек работал без перерывов, а на периоды, когда за него уплачивались страховые взносы. Именно они формируют страховой стаж — главный критерий для назначения страховой пенсии. В формуле расчёта пенсии нет параметра «непрерывность»: важны продолжительность страхового стажа, количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и стоимость одного коэффициента на дату назначения пенсии.

Минимальный порог для права на пенсию в 2026 году — 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных баллов. При этом накопленные периоды работы никуда не исчезают: даже если человек делал длительные перерывы в трудовой деятельности, ранее учтённый стаж сохраняется, а новые периоды просто добавляются к нему.

Что засчитывается в страховой стаж

В страховой стаж включаются не только периоды официальной работы, но и иные социально значимые периоды, за которые начисляются пенсионные баллы:

  • уход за ребёнком до полутора лет (за первого ребёнка — 1,8 балла за год, за второго — 3,6, за третьего и последующих — 5,4);

  • военная служба по призыву и приравненные к ней виды службы;

  • периоды временной нетрудоспособности (больничные);

  • время получения пособия по безработице при условии официальной регистрации в центре занятости;

  • уход за инвалидом I группы, ребёнком‑инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет (по 1,8 балла за год).

Таким образом, система учитывает не только «чистое» время работы, но и важные жизненные обстоятельства, когда человек не мог трудиться по объективным причинам.

Больничные: от непрерывности к страховому стажу

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности также давно не зависит от непрерывности стажа. С 2007 года размер выплаты определяется исходя из страхового стажа и среднего заработка за два предшествующих календарных года:

  • при страховом стаже до 5 лет пособие составляет 60 % среднего заработка;

  • при стаже от 5 до 8 лет — 80 %;

  • при стаже свыше 8 лет — 100 %.

Это означает, что частые смены работы сами по себе не снижают выплаты по больничному, если общий страховой стаж достаточен.

Где непрерывность всё ещё может иметь значение

Хотя для пенсии и стандартных больничных непрерывность стажа утратила ключевое значение, в отдельных случаях она может учитываться:

  • в рамках локальных нормативных актов отдельных работодателей — например, для начисления надбавок за выслугу лет;

  • для некоторых категорий госслужащих, где важен именно стаж государственной службы.

Однако это исключения, не влияющие на общие правила формирования пенсии и расчёта пособий.

Как проверить свои пенсионные права

Каждый гражданин может узнать, сколько у него накоплено страхового стажа и пенсионных баллов, заказав выписку из индивидуального лицевого счёта. Это удобно сделать через портал Госуслуг или в клиентской службе Социального фонда России. В выписке будут отражены все учтённые периоды, баллы и прогнозный размер пенсии при текущих показателях.

По словам экспертов, главная стратегия для увеличения будущей пенсии сегодня — не стремиться к непрерывной работе любой ценой, а делать ставку на официальную занятость с «белой» зарплатой: именно размер отчислений напрямую влияет на количество начисляемых пенсионных баллов.

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

5 подписчиков91 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка