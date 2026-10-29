Пенсионеров проверяет Соцфонд: с кого могут взыскать переплату по пенсии

Кого проверяют в первую очередь
Работающие пенсионеры, получающие доплаты. Социальная доплата до прожиточного минимума положена только неработающим. Если человек числится неработающим, но у него появился любой официальный доход — трудовой договор, договор ГПХ, разовый гонорар, статус самозанятого или даже зарплата председателя ТСЖ, — это фиксируется в базе ФНС через страховые взносы. СФР получает эти данные, прекращает доплату и может потребовать вернуть переплату за весь период.
Получатели надбавок за иждивенцев. Надбавка к фиксированной выплате за нетрудоспособного члена семьи, например ребёнка-студента, действует, пока тот учится очно и не достиг 23 лет. Отчисление, перевод на заочное отделение, академический отпуск или трудоустройство студента — основание снять надбавку. То же правило работает для пенсии по потере кормильца: ключевое условие там тоже очная учёба. Если пенсионер не сообщил об изменениях, фонд выявит переплату и потребует её вернуть.
Переехавшие, особенно с Севера. Районный коэффициент и северная надбавка привязаны к месту жительства. Если пенсионер переехал в регион без «северных» условий и не уведомил фонд, будет перерасчёт — и переплата за период действия прежней ставки. Для проверки используют данные о регионе использования пенсионной карты и сведения миграционного учёта МВД. При этом повышенная фиксированная выплата сохраняется независимо от места жительства, если выработан северный стаж — 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных местностях.
Владельцы крупных вкладов, получающие региональные субсидии. Если человек претендует на доплаты как малоимущий, а у него депозит с процентным доходом выше установленного в регионе порога, это повод для проверки. Под внимание могут попасть и крупные покупки — недвижимость или автомобиль, не соответствующие официальному доходу.
Получатели компенсации за уход за инвалидом или пожилым человеком. Выплата около 1200 рублей предназначена только неработающим. Трудоустройство, статус ИП или самозанятого, пособие по безработице или собственная пенсия — и основание для выплаты пропадает. В некоторых случаях вернуть деньги может потребоваться самому подопечному.
Когда переплату взыщут, а когда — нет
По ст. 1109 ГК пенсии как средства к существованию не подлежат возврату как неосновательное обогащение — при добросовестности получателя. Исключения всего два: переплата возникла из-за недобросовестности (сознательно скрыли работу, переезд, подали поддельные документы) или из-за счётной ошибки — арифметического сбоя при расчёте.
Показательно брянское дело 2026 года: фонд спустя три года «обнаружил», что пенсионер продолжает работать, и потребовал вернуть 387 тысяч рублей. Суды фонду отказали — данные о работе поступали в СФР от работодателя через персонифицированный учёт, значит, фонд знал о занятости, но не корректировал выплаты. Вина государственного органа не перекладывается на добросовестного пенсионера.
Нюанс со счётной ошибкой: если человек заметил, что пенсия вдруг стала вдвое больше, и промолчал, суд может расценить это как недобросовестность.
Сколько удержат и как оспорить
При взыскании по решению СФР из пенсии удерживают не более 20%. Если человек письменно согласился на возмещение, размер может быть больше. По недобросовестности, установленной судом, — до 50%. При удержаниях за пенсионером сохраняется прожиточный минимум, если долговое обязательство не связано с алиментами или возмещением вреда.
Решение о взыскании можно обжаловать в вышестоящий орган СФР или в суд. Если переплата возникла по вине фонда, а вы действовали добросовестно, ссылайтесь на пункт 3 статьи 1109 ГК — судебная практика здесь на стороне пенсионеров
Что делать, чтобы не попасть в переплату
Прямой обязанности сообщать СФР о трудоустройстве у работающего пенсионера нет — фонд получает сведения от работодателя через налоговую. Но по доплатам и надбавкам обязанность есть: сообщать об изменениях (работа, переезд, смена учёбы ребёнка) нужно не позднее следующего рабочего дня. Если знаете, что фонд мог не получить данные, — лучше уведомить самому: так риск переплаты и последующего требования о возврате сводится к минимуму.
почему то в заголовке только пенсионеры. Суть статьи в том, что всех проверят, всех - кто получает дополнительные выплаты
Уж отстали бы от работающих пенсионеров...
Благодаря им СФР получает страховые взносы. СФР все мало?