Пенсионеров проверяет Соцфонд: с кого могут взыскать переплату по пенсии

Кого проверяют в первую очередь

Работающие пенсионеры, получающие доплаты. Социальная доплата до прожиточного минимума положена только неработающим. Если человек числится неработающим, но у него появился любой официальный доход — трудовой договор, договор ГПХ, разовый гонорар, статус самозанятого или даже зарплата председателя ТСЖ, — это фиксируется в базе ФНС через страховые взносы. СФР получает эти данные, прекращает доплату и может потребовать вернуть переплату за весь период.

Получатели надбавок за иждивенцев. Надбавка к фиксированной выплате за нетрудоспособного члена семьи, например ребёнка-студента, действует, пока тот учится очно и не достиг 23 лет. Отчисление, перевод на заочное отделение, академический отпуск или трудоустройство студента — основание снять надбавку. То же правило работает для пенсии по потере кормильца: ключевое условие там тоже очная учёба. Если пенсионер не сообщил об изменениях, фонд выявит переплату и потребует её вернуть.

Переехавшие, особенно с Севера. Районный коэффициент и северная надбавка привязаны к месту жительства. Если пенсионер переехал в регион без «северных» условий и не уведомил фонд, будет перерасчёт — и переплата за период действия прежней ставки. Для проверки используют данные о регионе использования пенсионной карты и сведения миграционного учёта МВД. При этом повышенная фиксированная выплата сохраняется независимо от места жительства, если выработан северный стаж — 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных местностях.

Владельцы крупных вкладов, получающие региональные субсидии. Если человек претендует на доплаты как малоимущий, а у него депозит с процентным доходом выше установленного в регионе порога, это повод для проверки. Под внимание могут попасть и крупные покупки — недвижимость или автомобиль, не соответствующие официальному доходу.

Получатели компенсации за уход за инвалидом или пожилым человеком. Выплата около 1200 рублей предназначена только неработающим. Трудоустройство, статус ИП или самозанятого, пособие по безработице или собственная пенсия — и основание для выплаты пропадает. В некоторых случаях вернуть деньги может потребоваться самому подопечному.