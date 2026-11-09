Самозапрет на звонки из-за рубежа: что меняется с 1 марта 2027 года

Мера закреплена в федеральном законе и входит во второй пакет мер по противодействию телефонному мошенничеству.
Как это будет работать
Механизм намеренно асимметричный: подключить — просто, отключить — сложнее.
Включение самозапрета — через личный кабинет на «Госуслугах» или при личном визите в МФЦ. После активации оператор обязан не пропускать вызовы из иностранных сетей на оборудование абонента.
Отключение — только при личном обращении в МФЦ. Такой порядок придуман не для неудобства: злоумышленники нередко заставляют жертву «снимать» защитные ограничения под диктовку, и живой визит с документами делает эту схему куда сложнее.
Ключевой принцип нововведения сформулировал первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию Антон Немкин: решение принимает сам абонент, речь не идёт о тотальном запрете международной связи — это опция для тех, кому звонки из-за границы не нужны.
Маркировка звонков: предупреждение вместо запрета
Тем, кто самозапрет включать не хочет, обещают подстраховку. С той же даты операторов обяжут информировать абонента о том, что входящий вызов инициирован из иностранной сети, — например, специальной пометкой на экране. Конкретный формат и порядок такой маркировки определит правительство России.
Что ещё входит в пакет мер
Закон несёт и другие нововведения для абонентов-физлиц:
«Карантин» для новых номеров. Расторгнуть договор по новому номеру можно будет только через 90 дней после его выделения. Если обратиться раньше, оператор приостановит услуги, а плату брать не будет. Мера бьёт по привычной схеме мошенников, работающих с «перевыпущенных» сим-карт.
Родительский контроль за номерами детей. Родители смогут уведомить оператора о передаче номера несовершеннолетнему — особенности обслуживания таких номеров определит правительство.
Зачем это нужно и кому особенно пригодится
Аферисты часто звонят с подменных или зарубежных номеров, представляясь сотрудниками банков, силовых структур и госучреждений, давят на жертву и требуют действовать быстро. Блокировка вызовов из иностранных сетей отсекает заметную часть таких атак — особенно полезной мерой станет для пожилых людей, которые наиболее уязвимы перед телефонным мошенничеством.
При этом сама инициатива полной защитой не является: аферисты умеют звонить и с российских номеров, и через мессенджеры. Депутаты прямо говорят, что самозапрет — лишь один из элементов комплексной работы, куда входят совершенствование законодательства, ответственность операторов и повышение цифровой грамотности населения.
На что обратить внимание до подключения
Прежде чем ставить запрет, стоит честно ответить на вопрос: поступают ли на ваш номер легитимные звонки из-за границы? Родственники в отпуске или в эмиграции, деловые контакты, зарубежные банки, клиенты — после активации самозапрета все они не дозвонятся, и снять ограничение экстренно не выйдет: только личный визит в МФЦ. Именно о таких сценариях предупреждают и в Госдуме — людям нужно заранее понимать, на какие вызовы повлияет ограничение.
Если зарубежных звонков у вас не бывает, а из нежелательных — только «оформите кредит» на фоне помех из call-центра, мера сработает как надёжный предохранитель.