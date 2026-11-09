Самозапрет на звонки из-за рубежа: что меняется с 1 марта 2027 года

Зачем это нужно и кому особенно пригодится

Аферисты часто звонят с подменных или зарубежных номеров, представляясь сотрудниками банков, силовых структур и госучреждений, давят на жертву и требуют действовать быстро. Блокировка вызовов из иностранных сетей отсекает заметную часть таких атак — особенно полезной мерой станет для пожилых людей, которые наиболее уязвимы перед телефонным мошенничеством.

При этом сама инициатива полной защитой не является: аферисты умеют звонить и с российских номеров, и через мессенджеры. Депутаты прямо говорят, что самозапрет — лишь один из элементов комплексной работы, куда входят совершенствование законодательства, ответственность операторов и повышение цифровой грамотности населения.