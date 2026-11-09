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Елена Чурсинова
Общество
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Самозапрет на звонки из-за рубежа: что меняется с 1 марта 2027 года

В России заработает добровольный механизм блокировки входящих международных звонков: с 1 марта 2027 года любой абонент сможет запретить все вызовы из иностранных сетей — включить защиту за пару минут в приложении «Госуслуги» или лично в МФЦ. 

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Мера закреплена в федеральном законе и входит во второй пакет мер по противодействию телефонному мошенничеству. 

Как это будет работать

Механизм намеренно асимметричный: подключить — просто, отключить — сложнее.

  • Включение самозапрета — через личный кабинет на «Госуслугах» или при личном визите в МФЦ. После активации оператор обязан не пропускать вызовы из иностранных сетей на оборудование абонента. 

  • Отключение — только при личном обращении в МФЦ. Такой порядок придуман не для неудобства: злоумышленники нередко заставляют жертву «снимать» защитные ограничения под диктовку, и живой визит с документами делает эту схему куда сложнее. 

Ключевой принцип нововведения сформулировал первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию Антон Немкин: решение принимает сам абонент, речь не идёт о тотальном запрете международной связи — это опция для тех, кому звонки из-за границы не нужны. 

Маркировка звонков: предупреждение вместо запрета

Тем, кто самозапрет включать не хочет, обещают подстраховку. С той же даты операторов обяжут информировать абонента о том, что входящий вызов инициирован из иностранной сети, — например, специальной пометкой на экране. Конкретный формат и порядок такой маркировки определит правительство России. 

Что ещё входит в пакет мер

Закон несёт и другие нововведения для абонентов-физлиц: 

  • «Карантин» для новых номеров. Расторгнуть договор по новому номеру можно будет только через 90 дней после его выделения. Если обратиться раньше, оператор приостановит услуги, а плату брать не будет. Мера бьёт по привычной схеме мошенников, работающих с «перевыпущенных» сим-карт.

  • Родительский контроль за номерами детей. Родители смогут уведомить оператора о передаче номера несовершеннолетнему — особенности обслуживания таких номеров определит правительство. 

Зачем это нужно и кому особенно пригодится

Аферисты часто звонят с подменных или зарубежных номеров, представляясь сотрудниками банков, силовых структур и госучреждений, давят на жертву и требуют действовать быстро. Блокировка вызовов из иностранных сетей отсекает заметную часть таких атак — особенно полезной мерой станет для пожилых людей, которые наиболее уязвимы перед телефонным мошенничеством. 

При этом сама инициатива полной защитой не является: аферисты умеют звонить и с российских номеров, и через мессенджеры. Депутаты прямо говорят, что самозапрет — лишь один из элементов комплексной работы, куда входят совершенствование законодательства, ответственность операторов и повышение цифровой грамотности населения. 

На что обратить внимание до подключения

Прежде чем ставить запрет, стоит честно ответить на вопрос: поступают ли на ваш номер легитимные звонки из-за границы? Родственники в отпуске или в эмиграции, деловые контакты, зарубежные банки, клиенты — после активации самозапрета все они не дозвонятся, и снять ограничение экстренно не выйдет: только личный визит в МФЦ. Именно о таких сценариях предупреждают и в Госдуме — людям нужно заранее понимать, на какие вызовы повлияет ограничение. 

Если зарубежных звонков у вас не бывает, а из нежелательных — только «оформите кредит» на фоне помех из call-центра, мера сработает как надёжный предохранитель.

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

5 подписчиков107 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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