Что именно рассказали

О готовящейся инициативе 12 ноября на симпозиуме «Создавая будущее» сообщил Александр Харичев — начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. По его словам, закон должен детально раскрыть положения указа № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

В указе, подписанном в 2022 году, перечислены 17 ценностей — от патриотизма до «устремлённости к идеалу». Новый закон, как пояснил Харичев, выстроит их иерархию: ключевыми станут ценности суверенитета — патриотизм, преемственность поколений и ответственность за судьбу Отечества.