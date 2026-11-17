Что именно рассказали
О готовящейся инициативе 12 ноября на симпозиуме «Создавая будущее» сообщил Александр Харичев — начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. По его словам, закон должен детально раскрыть положения указа № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
В указе, подписанном в 2022 году, перечислены 17 ценностей — от патриотизма до «устремлённости к идеалу». Новый закон, как пояснил Харичев, выстроит их иерархию: ключевыми станут ценности суверенитета — патриотизм, преемственность поколений и ответственность за судьбу Отечества.
Что такое «цивилизационный код»
Это понятие появилось в результате серии семинаров администрации президента с историками и философами. Как рассказал Харичев, участники выделили 56 особенностей российского народа, которые прослеживаются на протяжении всей истории — со времён Киевской Руси до наших дней. На их основе и сформулирован «цивилизационный код» из пяти ключевых понятий:
вера — служение высокой цели;
Родина — патриотизм и суверенитет;
правда — справедливость, совесть, честность;
воля — свобода выбора;
семья — основа взаимоотношений людей.
Сам Харичев при этом подчеркнул, что будущее связано не с противопоставлением ценностей, а с поиском равновесия между ними.
Как это может работать на практике
Сам по себе закон о ценностях — документ скорее рамочный: он задаёт идеологическую рамку, а не конкретные запреты. Но у него могут появиться «продолжения». Уже подготовлен законопроект о многомиллионных штрафах для владельцев соцсетей и онлайн-кинотеатров за распространение контента, который «дискредитирует традиционные российские духовно-нравственные ценности» или пропагандирует их отрицание, — и если владелец площадки не удалит такие материалы. То есть ценности из декларативного перечня фактически превращаются в основание для регулирования того, что можно публиковать.
Реакция и оценки
В лояльных экспертных кругах инициативу воспринимают положительно. Философ Александр Дугин назвал законопроект «крайне важным», а цивилизационный суверенитет — высшей формой суверенитета, включающей политический, культурный, экономический и другие его виды.
Критики, впрочем, обычно указывают на очевидный вопрос: как юридически «иерархию ценностей» будут применять на практике — станет ли «вера» важнее «воли», и что это значит для конституционного принципа равенства. Окончательного текста законопроекта пока нет, поэтому говорить о конкретных механизмах рано.
Что дальше
Документ обещают внести в Госдуму после завершения доработки. За развитием сюжета стоит следить: от финальной редакции будет зависеть, останется ли закон декларацией о воспитании или обретёт принудительные механизмы — через штрафы, экспертизу контента и требования к образовательным программам.