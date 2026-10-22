Уязвимость в php на миллионы рублей: почему за взлом сайта оштрафуют бизнес, а не подрядчика на техподдержке

21 октября 2026 года в ядре языка PHP обнаружили две критические RCE-уязвимости с наивысшим рейтингом опасности CVSS 9.2, позволяющие удаленно выполнять произвольный код на сервере без авторизации. В Европе госсервисы уже временно приостанавливали работу. Но главная драма для российского бизнеса разворачивается не в коде, а в договорах: миллионы корпоративных сайтов и интернет-магазинов на «1С-Битрикс» и WordPress остались без защиты, а отвечать за утечки данных перед регулятором придется генеральному директору.

1. В чем суть угрозы: почему миллионы сайтов в РФ не получат официальный патч

Дыра RCE без авторизации (CVSS 9.2)

Уязвимость типа Remote Code Execution (RCE) позволяет злоумышленнику отправлять специально сформированные запросы к веб-серверу и исполнять произвольные команды в операционной системе. Для атаки не требуется логин или пароль администратора. В результате хакеры получают полный доступ к базе данных, файловой системе и персональным данным клиентов.

Ловушка версий: патчи вышли только для PHP 8.2–8.5

Разработчики языка PHP выпустили исправления исключительно для поддерживаемых веток — PHP 8.2, 8.3, 8.4 и 8.5. Более старые версии, включая крайне популярную PHP 7.4, официально объявлены End-of-Life (EOL) и больше не получают обновлений безопасности от сообщества. Сайты на уязвимых версиях PHP остаются полностью открытыми для атак.

Статистика W3Techs: почему более 35% сайтов остаются на неподдерживаемых версиях