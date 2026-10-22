Уязвимость в php на миллионы рублей: почему за взлом сайта оштрафуют бизнес, а не подрядчика на техподдержке

21 октября 2026 года в ядре языка PHP обнаружили две критические RCE-уязвимости с наивысшим рейтингом опасности CVSS 9.2, позволяющие удаленно выполнять произвольный код на сервере без авторизации. В Европе госсервисы уже временно приостанавливали работу. Но главная драма для российского бизнеса разворачивается не в коде, а в договорах: миллионы корпоративных сайтов и интернет-магазинов на «1С-Битрикс» и WordPress остались без защиты, а отвечать за утечки данных перед регулятором придется генеральному директору.
1. В чем суть угрозы: почему миллионы сайтов в РФ не получат официальный патч
Дыра RCE без авторизации (CVSS 9.2)
Уязвимость типа Remote Code Execution (RCE) позволяет злоумышленнику отправлять специально сформированные запросы к веб-серверу и исполнять произвольные команды в операционной системе. Для атаки не требуется логин или пароль администратора. В результате хакеры получают полный доступ к базе данных, файловой системе и персональным данным клиентов.
Ловушка версий: патчи вышли только для PHP 8.2–8.5
Разработчики языка PHP выпустили исправления исключительно для поддерживаемых веток — PHP 8.2, 8.3, 8.4 и 8.5. Более старые версии, включая крайне популярную PHP 7.4, официально объявлены End-of-Life (EOL) и больше не получают обновлений безопасности от сообщества. Сайты на уязвимых версиях PHP остаются полностью открытыми для атак.
Статистика W3Techs: почему более 35% сайтов остаются на неподдерживаемых версиях
По данным аналитических сервисов W3Techs, свыше 35% всех веб-ресурсов в интернете продолжают работать на ветке PHP 7.x. В российском сегменте ситуация осложняется тем, что многие устаревшие сборки «1С-Битрикс» и самописные модули несовместимы с PHP 8.x без проведения дорогостоящего рефакторинга кода.
2. Иллюзия техподдержки: почему подрядчики годами держали бизнес на старых версиях
Принцип «работает — не трогай» ценой в миллионы
Подрядчики по технической поддержке часто избегают обновления среды окружения, чтобы не спровоцировать сбои в работе действующего бизнеса. Переход на новую версию PHP может «сломать» оформление заказов или интеграцию с CRM, поэтому веб-студии предпочитают игнорировать устаревание стек-технологий до наступления критического инцидента.
Экономия на рефакторинге кастомных модулей
Обновление версии PHP с 7.4 до 8.2 требует переработки кастомных функций, устаревших библиотек и сторонних плагинов. Подрядчик не хочет закладывать эти трудозатраты в стандартный абонентский чек, а заказчик отказывается согласовывать отдельную смету на комплексный рефакторинг, пока сайт визуально функционирует без ошибок.
Иллюзия абонентской платы за безопасность
Оплата ежемесячного счета за «поддержку и сопровождение сайта» создает у руководства компании ложное чувство защищенности. В реальности базовый регламент поддержки включает только мониторинг доступности, создание резервных копий и мелкие контентные правки, но не содержит обязательств по патчингу уязвимостей нулевого дня на уровне сервера.
3. Юридическая ловушка: почему за взлом оштрафуют компанию, а не программистов
Ответственность оператора по ст. 19 152-ФЗ
Согласно статье 19 Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных», обязанность по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке лежит исключительно на операторе — юридическом лице. Наличие договора с IT-компанией или веб-студией не снимает с организации статус оператора и публично-правовую ответственность перед государством.
Штрафы по ст. 13.11 КоАП РФ и оборотные штрафы за утечки
Утечка базы данных клиентов в результате взлома сайта квалифицируется по статье 13.11 КоАП РФ. Взыскания за неправомерную обработку или компрометацию данных достигают существенных сумм, а законодательные инициативы вводят оборотные штрафы от 1% до 3% от годовой выручки компании, плюс персональную административную ответственность директора.
Судебная практика: почему использование EOL-софта признается виной бизнеса
Регуляторы и суды исходят из того, что эксплуатация ПО с истекшим сроком поддержки (End-of-Life) является проявлением грубой неосторожности со стороны оператора данных. Компания осознанно принимает на себя риски использования небезопасного софта, поэтому ссылки на противоправные действия внешних хакеров не освобождают от ответственности.
Формулировки договоров подряда: ст. 401 и 702 ГК РФ
На основании статьи 702 ГК РФ и статьи 401 ГК РФ подрядчик отвечает только за надлежащее выполнение предусмотренных договором работ. Если в предмете договора технической поддержки не зафиксирована обязанность по обновлению серверного ПО и аудиту уязвимостей, переложить убытки или штрафы Роскомнадзора на IT-исполнителя в порядке регресса будет невозможно.
4. Чек-лист для генерального директора: 3 вопроса к подрядчику прямо сегодня
Вопрос 1. Точная версия PHP на боевом сервере
Запросите у технической службы или внешнего подрядчика письменный отчет с указанием текущей версии PHP на продуктивном сервере. Если используется версия 7.4 или ниже, ресурс находится в зоне критического риска.
Вопрос 2. Компенсационные меры безопасности при невозможности обновиться
Если быстрый переход на PHP 8.2 невозможно выполнить из-за несовместимости кода, потребуйте внедрения компенсирующих мер: настройки правила Web Application Firewall (WAF), виртуального патчинга или виртуализации окружения.
Вопрос 3. Фиксация зоны ответственности в договоре
Проверьте формулировки действующего SLA и договора подряда. Внесите изменения, четко распределяющие зоны ответственности за установку обновлений безопасности и реакцию на уязвимости нулевого дня.
5. Вопросы и ответы (FAQ)
Можно ли быстро обновить PHP на старом сайте без остановки продаж?
Прямое обновление на боевом сервере без предварительного тестирования с высокой вероятностью приведет к критическим ошибкам в работе сайта. Сначала создается тестовый контур (стейджинг), где проверяется совместимость всех модулей, проводится необходимый рефакторинг, и только после успешных тестов изменения переносятся на основной сервер.
Защищает ли SSL-сертификат (HTTPS) от уязвимостей в PHP?
Нет, SSL-сертификат шифрует трафик между браузером пользователя и сервером, предотвращая перехват данных в сети. От RCE-уязвимостей на самом сервере HTTPS не защищает: вредоносный запрос передается внутри зашифрованного соединения и успешно исполняется интерпретатором PHP.
Может ли Роскомнадзор оштрафовать компанию, если сайт взломали внешние хакеры?
Да, противоправные действия третьих лиц не освобождают оператора от обязанности принимать необходимые организационные и технические меры по защите данных согласно 152-ФЗ. Если причиной взлома стало использование устаревшего ПО без обновлений, вина оператора считается доказанной.
Что делать, если сайт работает на PHP 7.4, а денег на масштабный рефакторинг нет?
В качестве временной меры необходимо подключить межсетевой экран Web Application Firewall (WAF), изолировать критические сервисы и использовать коммерческие ветки PHP с расширенной поддержкой безопасности (Long Term Support). Однако это лишь отсрочка: полноценный рефакторинг неизбежен.
Обязан ли подрядчик по договору техподдержки бесплатно устанавливать патчи безопасности?
Только в случае, если эта обязанность прямо прописана в соглашении об уровне обслуживания (SLA) или техническом задании. Если договор содержит только формулировки об обслуживании инцидентов и поддержании работоспособности, подрядчик вправе выставить отдельный счет за масштабные работы по обновлению.