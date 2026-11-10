Модернизация или ремонт сайта: как формулировки программистов в актах создают риски по ФСБУ 14/2022

К концу календарного года в финансовой службе любой компании, ведущей продажи через интернет, наступает традиционный этап ревизии договоров. На столе у главного бухгалтера и финансового директора собирается пачка закрывающих документов от веб-студий, агентств и штатных разработчиков.

В течение года бизнес непрерывно платил за доработки: весной переделывали корзину под новые требования эквайринга, летом адаптировали каталог под мобильные устройства, осенью оптимизировали скорость загрузки страниц и пытались прикрутить новый поиск. За каждый этап выплачивались сотни тысяч или миллионы рублей.

И в момент закрытия налогового периода финансовая служба сталкивается с жесткой дилеммой: к какой категории отнести эти затраты?

Для бухгалтерии естественное желание — признать эти суммы текущими расходами отчетного периода (ст. 264 НК РФ), чтобы уменьшить базу по налогу на прибыль здесь и сейчас. Но налоговый инспектор, открыв техническое задание и формулировки в актах, видит ситуацию совершенно иначе.