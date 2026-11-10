Модернизация или ремонт сайта: как формулировки программистов в актах создают риски по ФСБУ 14/2022

К концу календарного года в финансовой службе любой компании, ведущей продажи через интернет, наступает традиционный этап ревизии договоров. На столе у главного бухгалтера и финансового директора собирается пачка закрывающих документов от веб-студий, агентств и штатных разработчиков.
В течение года бизнес непрерывно платил за доработки: весной переделывали корзину под новые требования эквайринга, летом адаптировали каталог под мобильные устройства, осенью оптимизировали скорость загрузки страниц и пытались прикрутить новый поиск. За каждый этап выплачивались сотни тысяч или миллионы рублей.
И в момент закрытия налогового периода финансовая служба сталкивается с жесткой дилеммой: к какой категории отнести эти затраты?
Для бухгалтерии естественное желание — признать эти суммы текущими расходами отчетного периода (ст. 264 НК РФ), чтобы уменьшить базу по налогу на прибыль здесь и сейчас. Но налоговый инспектор, открыв техническое задание и формулировки в актах, видит ситуацию совершенно иначе.
В чем конфликт: взгляд бухгалтера против логики ФНС и ФСБУ 14/2022
С 2024 года в силу вступил стандарт ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», который ужесточил требования к учету нематериальных объектов и затрат на их улучшение.
Если сайт или корпоративный портал уже стоит на балансе компании как нематериальный актив (счет 04 «НМА»), любые последующие траты делятся на две категории:
Текущие расходы на поддержание работоспособности (текущий ремонт / обслуживание): списываются единовременно в периоде их совершения.
Капитальные вложения на улучшение (модернизация / дооборудование / реконструкция): увеличивают первоначальную стоимость объекта НМА (через счет 08) и списываются исключительно через амортизацию в течение оставшегося срока полезного использования.
Разница для налога на прибыль колоссальная. Одно дело — списать 1,5 млн рублей на доработки в IV квартале и уменьшить налог на прибыль на 300 000 рублей прямо сейчас. Совсем другое — размазать эту сумму на 5 лет амортизации, получая копеечное ежемесячное уменьшение базы.
Налоговая инспекция прекрасно знает эту развилку. При камеральных и выездных проверках инспекторы запрашивают не только акты, но и технические задания к ним. И если они находят в документах признаки улучшения качественных характеристик сайта, расходы немедленно снимаются. Результат — доначисление налога на прибыль 20%, пени по ст. 75 НК РФ и штраф 20% по ст. 122 НК РФ.
Главный парадокс в том, что в 9 из 10 случаев эту мину под компанию закладывают сами разработчики, когда пишут формулировки в актах «как им удобнее».
Три опасные формулировки программистов, которые превращают ремонт в модернизацию
Разработчики не думают категориями Налогового кодекса. В их профессиональной среде любое действие называется «разработкой». Починил кнопку — «разработал фикс», обновил плагин — «разработал интеграцию». Но для юриста и налогового инспектора слова имеют строгий правовой смысл.
Ошибка 1. «Разработка нового функционала каталога» вместо «Адаптации под изменения систем»
Что написано в акте: «Выполнение работ по разработке нового модуля фильтрации и умного поиска товаров».
Что слышит налоговая: Появились новые функции, которых у сайта ранее не было. Это прямое увеличение потребительских свойств нематериального актива. Следовательно, это модернизация по п. 28 ФСБУ 14/2022.
Как должно быть с инженерной точки зрения: Если старый поиск перестал справляться из-за роста базы данных или обновлений СУБД, это работы по восстановлению работоспособности и оптимизации производительности. Корректная формулировка: «Работы по техническому обслуживанию сайта: оптимизация алгоритмов индексации базы данных и устранение ошибок быстродействия поискового модуля».
Ошибка 2. «Редизайн сайта» вместо «Устранения технических дефектов отображения»
Что написано в акте: «Редизайн пользовательского интерфейса корзины и карточки товара».
Что слышит налоговая: Произошло качественное изменение внешнего вида и структуры объекта, созданы новые графические элементы и макеты. Это модернизация.
Как должно быть с инженерной точки зрения: Если сайт приводился в соответствие с изменившимися стандартами мобильных браузеров (Core Web Vitals от Google) или требованиями читаемости, это регламентное сопровождение. Корректная формулировка: «Устранение ошибок верстки интерфейса, обеспечение кроссбраузерной совместимости и адаптивности страниц под мобильные устройства».
Ошибка 3. «Создание модуля интеграции с внешней системой» вместо «Настройки шлюза обмена»
Что написано в акте: «Разработка и внедрение модуля интеграции сайта с маркетплейсом / банком».
Что слышит налоговая: Создан самостоятельный программный модуль, расширяющий сферу применения сайта. Капитальное вложение.
Как должно быть с инженерной точки зрения: Корректная формулировка: «Техническое сопровождение сайта: настройка протоколов обмена данными и обновление шлюзов API в связи с изменением спецификаций внешней платформы».
Вторая сторона медали: брошенные доработки на счете 08
Еще более сложная ситуация возникает с проектами, которые заказывались, оплачивались этапами, но до продакшна так и не дошли.
Типичный сценарий: компания решила создать для своих дилеров сложный B2B-портал или личный кабинет. Заключили договор на 3 млн рублей, выплатили студии 1,2 млн за первые два этапа (проектирование и верстка базовых модулей). Затем студия сорвала сроки, ключевые разработчики ушли, начались разногласия, и проект заглох.
Что в этот момент происходит в учете? Затраты в 1,2 млн рублей зависли на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». На счет 04 их перевести нельзя: объект не введен в эксплуатацию, он не работает и не приносит экономической выгоды.
В конце года перед составлением баланса возникает логичный вопрос: как избавиться от этого «мертвого груза»?
Если бухгалтер просто спишет эту сумму во внереализационные расходы (в дебет счета 91.02), налоговая проверка придет незамедлительно. Инспекторы снимут расходы по ст. 252 НК РФ: «Вы потратили деньги, бросили проект, никакой экономической выгоды не получили. Расходы необоснованны».
Как защитить списание: инженерное заключение комиссии
Чтобы списание незаконченной разработки признали правомерным, недостаточно одного желания руководства. Налоговой службе и аудиторам необходимо доказать объективную невозможность и нецелесообразность дальнейшего использования созданного кода.
Для этого на предприятии создается комиссия, которая оформляет Акт технической экспертизы (технического аудита). В этом документе независимые эксперты или технические специалисты компании фиксируют:
Архитектурную и технологическую непригодность: например, код написан на устаревших библиотеках или фреймворке, официальная поддержка которого прекращена, что создает критические уязвимости безопасности.
Невозможность интеграции: протоколы API, заложенные подрядчиком, несовместимы с текущей версией корпоративной ERP-системы или 1С.
Экономическую нецелесообразность доработки: стоимость исправления чужих архитектурных ошибок и написания документации превышает стоимость создания аналогичного функционала заново.
Только на основании такого технического акта руководитель издает приказ о прекращении проекта и ликвидации незавершенного объекта. В этом случае у налоговой инспекции не остается аргументов для обвинения бизнеса в фиктивности или необоснованности затрат.
Золотое правило для договоров с веб-студиями
Рекомендуется клиентам привлекать бухгалтера и юриста еще на этапе составления приложений к договору на разработку.
Три правила, которые спасают от налоговых споров:
Четко разделяйте договоры: на создание нового софта (где изначально формируется объект НМА) и на техническое сопровождение/регламентные работы (где расходы списываются ежемесячно).
Запретите подрядчикам использовать в актах на техподдержку опасные слова: исключите слова «разработка», «создание», «модернизация». Любые регулярные работы должны описываться как «устранение сбоев», «адаптация под обновления», «оптимизация быстродействия» или «сопровождение».
Требуйте к каждому акту декомпозицию: какие конкретно дефекты или задачи по поддержке закрыты в рамках отчетного периода.
Вопрос к главным бухгалтерам и финансовым директорам: как вы у себя классифицируете доработки сайтов? Приходилось ли сталкиваться с попытками налоговой признать переделку дизайна или фильтров модернизацией НМА?