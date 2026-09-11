Акт выполненных работ подписан без замечаний: почему подрядчик все равно отвечает за скрытые дефекты

Подписанный акт закрывает только явные недостатки. Разбираю на своем кейсе, как взыскать с подрядчика стоимость устранения скрытых дефектов и почему на это есть два года.

Бухгалтеры любят подписанные акты: закрыт период, расходы подтверждены, вопросов нет. Но у акта есть вторая жизнь, гражданско-правовая, и здесь распространено опасное заблуждение: подписал без замечаний, значит, претензий к подрядчику больше быть не может. Разбираю на собственном кейсе, почему это не так.

Прошлой осенью моя компания принимала ремонт офиса на 480 тысяч рублей. Приёмка прошла в спешке: вечером заезжала мебель, бригадир торопил. Акт подписали без замечаний. Через полтора месяца по свежей стяжке пошла трещина через весь коридор, а при вскрытии гипсокартонного короба выяснилось, что вентиляцию в него не завели вовсе. Смета на устранение от сторонней организации: 137 тысяч.

Подрядчик ответил ожидаемо: работы приняты, акт подписан, претензии не принимаются. Многие на этом останавливаются. И зря.

Гражданский кодекс делит недостатки работ на явные и скрытые. Явные, то есть те, что можно обнаружить при обычной приёмке, заказчик обязан зафиксировать в акте. Принял работу без проверки или подписал акт без замечаний: право ссылаться на явные недостатки по общему правилу утрачено, это статья 720 ГК. Здесь подрядчик действительно защищён.

Со скрытыми недостатками картина другая. Трещину, проявившуюся через полтора месяца, и пустой короб, который никто не вскрывал при приёмке, обнаружить в день подписания было невозможно. О таких дефектах заказчик вправе заявить и после подписания акта: в пределах гарантийного срока, а если гарантия договором не установлена, то в разумный срок в пределах двух лет со дня передачи результата работ, это статья 724 ГК. Требования стандартные, по статье 723 ГК: безвозмездное устранение, соразмерное уменьшение цены или возмещение расходов на устранение.

Дальше вопрос доказательств. Порядок действий, который сработал у нас:

1. Фиксация дефектов: фото, видео, акт осмотра с датой и подписями. При существенной сумме независимая экспертиза: наша стоила 12 тысяч и стала главным аргументом, потому что подтвердила и скрытый характер дефектов, и стоимость устранения.

2. Письменное извещение подрядчика в разумный срок после обнаружения: заказным письмом с описью или на адрес электронной почты, указанный в договоре. Телефонный звонок доказательством не станет.

3. Претензия: перечень дефектов, обоснование, почему они скрытые, требование со ссылкой на статью 723 ГК, срок на ответ, предупреждение о взыскании через суд стоимости устранения и расходов на экспертизу. Черновик претензии с расчётом я собрал в Моментальном Юристе, он же подобрал судебную практику по спорам о скрытых недостатках при подписанном акте: каждый номер дела я проверил в картотеке арбитражных дел, после чего вычитал текст и отправил.

Результат: двенадцать дней тишины, затем звонок и мировое решение вопроса. Подрядчик вернул 118 тысяч, чтобы не доводить дело до суда, где к сумме добавились бы экспертиза и неустойка.

Практические выводы. Первый: подписанный акт подтверждает приёмку и расходы, но не амнистирует подрядчика по скрытым дефектам, двухлетний горизонт статьи 724 ГК никто не отменял. Второй: явные недостатки работают наоборот, их надо вносить в акт в день приёмки отдельной строкой, как бы ни торопил подрядчик. Третий: проверьте свои договоры подряда на предмет гарантийного срока: его наличие снимает большинство споров о сроках предъявления претензий.

А в ваших договорах подряда гарантийный срок прописан?